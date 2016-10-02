– October 2, 2016

الرافدين يستأنف إطلاق سلف الموظفين

بغداد ـ تمارا عبد الرزاق

يستأنف مصرف الرافدين اطلاق سلفة الـ 10 ملايين دينار لموظفي الدولة الاسبوع الجاري وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (موظفي دوائر الدولة الذين سبق ان قدموا طلبات الحصول على سلف تنسب فيه اعلامهم بإمكانية ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالسلف والموجودة على الموقع الالكتروني للمصرف الذي سيتم الشروع باعادة فتحها ليتسنى للمصرف النظر بها واتخاذ اللازم).مشيرا الى ان (الاسبوع الجاري سيتم اطلاق منح السلف البالغة 10 ملايين دينار لموظفي دوائر الدولة).وقال مصدر ان (المصرف اوقف خلال الايام الماضية منح سلفة الـ 10 ملايين دينار لغاية حصول موافقة وزارة المالية على الإطلاق اضافة الى فرز المعاملات التي تم تقديمها حيث وصلت الى نحو 5 الاف متقدم).