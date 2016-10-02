– October 2, 2016

ركلات الجزاء تهدي العراق كأس آسيا للناشئين وزئير الأسود يتردّد في أرجاء القارة

بغداد – قصي حسن

احرز العراق لقب اسيا للناشئين بكرة القدم للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بعد الفوز على ايران بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4 -3 وانتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بدون اهداف في المباراة النهائية التي جرت امس الاحد على ملعب بانديت جواهر لال نهرو في مدينة غوا الهندية.

وقلد رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم ابطال منتخب الناشئين اوسمة الفوز وكأس المركز الاول.

وهنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس ، العراقيين والأوساط الرياضية كافة بفوز المنتخب وتأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، عقب فوزه على المنتخب الإيراني في المباراة النهائية.

وقدم معصوم في بيان تلقته (الزمان) امس (اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي ولكافة الرياضيين بفوز منتخبنا للناشئين لكرة القدم بكأس آسيا وتأهله إلى نهائيات كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الإيراني).

وأضاف إن (هذا الفوز الذي هو ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي قدمها اللاعبون والمدرب الأبطال والملاك التدريبي والإداري في المنتخب، يدل أيضا على العزيمة والإصرار، واللعب بقوة لإدخال الفرحة والبهجة إلى نفوس أبناء شعبنا الصابر).

وتابع (نشيد ونثني على أداء اللاعبين وقدراتهم الواعدة التي تبشر بانتصارات دولية اكبر وتمهد لحصد كأس البطولات المقبلة، وهي كفيلة برفع اسم العراق عالياً في المحافل الرياضية العالمية).

كما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتكريم المنتخب وملاكه التدريبي والإداري بعد الفوز .

وهنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، الشعب العراقي ومنتخب الناشئين بفوزه على المنتخب الايراني وحصوله على الكأس .

وكان منتخب العراق الطرف الافضل في اللقاء وردت عارضة وقائم ايران كرتين خطرتين، قبل ان يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل العراق من أربع محاولات ناجحة باقدام احمد سرتيب ومنذر عبد السادة وعلي احمد راضي ومحمد داود، فيما رد القائم كرة منتظر محمد في المحاولة الرابعة، وفي الجهة الثانية سجل منتخب إيران من ثلاث محاولات، فيما سدد سعيد اهاني خارج المرمى في الركلة الثالثة وتصدى الحارس العراقي البديل منذر نجم للمحاولة الرابـــعة التي نفذها طه شريعتي.

وسجل حسين اسماعيل زاده المحاولة الخامسة لإيران، لكن محمد داود حسم الفوز للعراق بتسجيل المحاولة الخامسة.

وكان المنتخب العراقي حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على كوريا الجنوبية 2-1 وتعادل مع ماليزيا 1-1 ومع عمان 1-1 وبعد ذلك تغلب في ربع النهائي على أوزبكــــستان 2-0 وفي قبل النهائي على اليابان 4-2.

في المقابل تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على السعودية 3-2 وتعادل مع الإمارات 1-1 وفاز على الهند 3-0 ثم فاز في ربع النهائي على فيتنام 5-0 وفي قبل النهائي على كوريا الشمالية بفارق ركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1.

وحصلت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور قــــــــبل النهائي على بطـــاقات التأهل إلى نهــائيات كــــأس العالم تحت 17 عاما في الهند، إلى جانب منتخب الهند البلد المضيف.