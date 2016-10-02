– October 2, 2016

مقتل مؤسس إعلام داعش وإنتحاريين وذبّاح مع إستمرار القصف

حسم العمليات العسكرية في الأنبار والتوجه لإعادة الإعمار

بغداد – محمد الصالحي

تستعد الحكومات المحلية في المناطق المحررة، من تنظيم داعش، لاعادة اعمار المناطق والابقاء على مكاسب القوات الامنية فيها. وقال محافظ الانبار صهيب الراوي في بيان امس ان (المعركة المقبلة هي الحفاظ على المنجز واتمام التحرير واعادة الاعمار والاستقرار لعموم المحافظة).واضاف ان (صفحات النصر التي سطرها ابناء قواتنا الأمنية تكللت بإشراقة عودة النازحين وانهاء معاناتهم في مناطق النزوح كافة).ولفت الى ان (الايام التي يعيشها اهلنا في مناطقهم المحررة هي حصيلة تضحيات قدمها ابناء العراق دفاعاً عن الارض تستوجب تكاتف جميع الجهود لتتمتها بالحفاظ على الانبار وعموم العراق من الارهاب والتطرف بجميع اشكاله).وقال قائد عمليات المحافظة اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية حررت اجزاء واسعة من منطقة البو علي الجاسم وقتلت العشرات من داعش بينهم قادة وامراء من جنسيات مختلفة).واضاف ان (القوات ستحسم العمليات العسكرية في غضون الساعات المقبلة).بحسب قوله.وقال القيادي في حشد ناحية البغدادي بالمحافظة قطري العبيدي في تصريح امس ان (القوات الامنية تصدت لهجوم لداعش على منطقة السكران غرب قضاء حديثة ما ادى الى مقتل 17 من عناصر داعش بينهم انتحاريون من جنسيات عربية واجنبية).وتابع ان (القوات دمرت عجلتين مفخختين حال اقترابهما من الحاجز المستهدف دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والقوات الساندة لها).ملفتا الى أن (القوات قصفت بالمدفعية مواقع لعناصر التنظيم في تلك المنطقة ما ادى الى اضرام النار فيها وسماع دوي انفجارات دون معرفة الخسائر). وفي الموصل قال مصدر امس ان (ضربة جوية استهدفت رتلا لتنظيم داعش يضم سيارات بعضها يحمل اسلحة ثقيلة قرب الموصل ما ادى الى مقتل واصابة العديد من عناصره).

واضاف ان (من بين القتلى مؤسس وكالة الاعماق الذراع الاعلامي لتنظيم داعش ويدعى ابو ابراهيم التونسي).

مشيرا الى ان (التونسي كان وفق المعلومات المتوفرة المسؤول عن اصدار الاخبار العاجلة للعمليات الانتحارية التي يقوم بها التنظيم على مواقع التواصل الاجــتماعي).

وذكر مصدر امس ان (تنظيم داعش اعدم ضابط شرطة برتبة مقدم ونجله رميا بالرصاص في منطقة الدواسة بعد سبعة اشهر على احتجازهما بتهمة التعاون مع القوات الامنية). وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد في تصريح امس إن (معركة الشرقاط انتهت اذ تم تحرير الساحل الأيمن من القضاء والقرى المحيطة به).واضاف ان (تحرير الساحل الأيسر من القضاء سيتم مع قضاء الحويجة وذلك بسبب قطع الجسر الامر الذي يتطلب عملية مستقلة من جهة أخرى). مشيرا الى (توجه القوات الامنية نحو الموصل بعد انجاز تلك المعركة ).وفي كركوك قال مصدر امس ان (احد ابرز ذباحي تنظيم داعش داخل قضاء الحويجة الذي يلقبه الاهالي بالخنزير الاسود بسبب ضخامة جسده وارتداء البزة السوداء قتل متاثرا بجروح اصيب بها في غارة جوية استهدفت قبل يومين احد مقرات التنظيم التي كان بداخلها في محيط القضاء).وتابع ان (مقتله اثار فرحة غير علنية في قلوب العوائل التي فقدت ابناءها على يد التنظيم الارهابي).وقال مصدر امس ان (طائرات حربية قصفت بشكل مكثف مواقع تابعة للتنظيم وسط قضاء الحويجة فرض في اثرها التنظيم اجراءات مشددة وقام بنقل العديد من القتلى والجرحى من عناصره إلى مراكز طبية قريبة).