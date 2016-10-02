– October 2, 2016

النقل يعلن إكمال منشآت مطار ذي قار الدولي

الناصري : منفذ جديد نطل من خلاله على العالم

ذي قار – باسم الركابي

كشفت محافظة ذي قار عن قرب افتتاح المطار الدولي ليكون نافذه جديدة للعراق، فيما اعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عن تشكيل خلية ازمة لإنجاز المطار خلال العام الجاري مؤكدا قرب افتتاح خدمات خطوط العراق للهليكوبتر لربط العاصمة مع جنوب العراق.وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحمامي ورئيس مجلس المحافظة ان (الحمامي يحضر الى المحافظة للوقوف على تفاصيل انجاز المطار الذي سيكون منفذا جديدا للمحافظة على العالم وقد استكمل الجزء الاكبر من البنى التحتية للمطار وتم اكمال الاجراءات الادارية والامنية كافة وقد اوعز الحمامي مشكورا بان تكون هنالك خلية عمل مستمرة لإنجاز العمل خلال وقت قصير).ونقل البيان عن الحمامي القول خلال المؤتمر الصحفي ان (زيارتنا للمحافظة هي لنخطو الخطوات الاولى في افتتاح المطار وهناك اقتراح بأطلاق اسم مطار أور الدولي عليه تكريما لحضارة هذه الارض المباركة، والمطار تقريبا جاهز بعد تسلم كافة المنظومات المطلوبة، وكذلك البناية الرئيسية والتي تكفلت بها الوزارة واقترب انجازه). مؤكدا (فتح مجالات الاستثمار امام المستثمرين لإدارة المطار وكافة الخدمات الارضية بموجب مواصفات المنظمات الدولية المتعددة، و سيتم تغيير واجهة البناية حيث يفترض ان تكون ابنية المطار بها لمسات تدل على طبيعة وتراث هذه المنطقة وحضارتها).واضاف الحمامي أن (المطار جاهز لاستقبال الطائرات وهبطت طائرة في مدارجه وكانت كافة المستلزمات متوفرة فيه ولكن نحتاج الى لمسات قليلة لإتمام العمل وسيتم اقامة ورشة عمل مستمرة لمهندسي الطيران المدني في الموقع لإنجاز العمل بهذا المطار الذي يخدم محافظات مجاورة عدة وسيتم العمل على تشغيل خط لطائرات خطوط العراق للهليكوبتر لربط محافظتي البصرة وذي قار مع العاصمة بغداد). وتابع البيان ان (المحافظة طالبت بأكثر من 100 مليون دولار للإيفاء بالالتزامات الدولية لإدارة ملف الاهوار بعد ضمها إلى لائحة التراث العالمي). مشيرة الى (تلقيها وعودا وصفتها بالايجابية من رئيس اللجنة المالية في البرلمان محمد الحلبوسي بإيجاد باب خاص لدعم ملف الاهوار ضمن موازنة العام المقبل 2017).