– October 2, 2016

التربية تؤجل الإمتحانات وموظفون يفقدون متعة الإستراحة

تأخير تعطيل الدوام يربك عمل المؤسسات والأسواق العامة

بغداد ـ الزمان

تسبب تاخير الاعلان عن عطلة الاول من محرم بداية العام الهجري الجديد بارباك عمل مؤسسات خاصة ووقوع مفارقات ادت الى حدوث متاعب افقدت العشرات متعة التمتع بالعطلة وسط انتقاد الجهات المعنية لعدم اخذها بالحسبان مدى تاثير العطل الرسمية على تنظيم عمل المؤسسات الاهلية والعمال والاجراء اليوميين والمشتغلين في الاسواق العامة وغيرها من مفاصل حركة السوق والعمل اليومي.

واعرب مواطنون لـ (الزمان) امس عن (استغرابهم من تاخر اصدار القرارات الخاصة بتعطيل الدوام خلال المناسبات العامة).مشيرين الى ان (تعطيل الدوام لايرتبط بعمل دوائر الدولة فقط وعلى الحكومة ان تتعامل مع مصالح المجتمع بشكل عام وان تقدر مصالحهم واعمالهم ولاتؤثر عليها سـلبا).

مبينين ان (اعلان العطل يتم في اوقات متاخرة من الليل ولايرافقه بيان رسمي يعمم بين وسائل الاعلام المحلية وحتى الاعلام الحكومي لم يعط مساحة كافية لايصال خبر تعطيل الدوام بمناسبة الاول من محرم بالشكل الذي يجنب المواطنين الوقوع بمفارقات والذهاب الى عملهم في يوم يفترض انه يوم تعطيل وراحة).منوهين الى ان (المؤسسات الصحفية تعطل قبل العطلة الرسمية بيوم وتعمل خلال العطلة لاصدار عدد اليوم اللاحق بالعطلة وعدم وضوح التعطيل وتاخر اعلانه يفقد متعة التمتع بالعطلة والتخطيط لقضائها بالشكل الامثل).

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد هنأ الشعب العراقي والمقاتلين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية الشريفة، معربا عن امله ان يكون هذا العام عام الانتصار الكبير.وقال العبادي في بيان اول امس انه (بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى الهجرة النبوية الشريفة نتقدم لأبناء شعبنا الكريم والمقاتلين الابطال بأطيب التهاني والتبريكات).

واضاف العبادي وفقا للبيان (نتطلع الى ان يكون هذا العام عام الانتصار الكبير باستعادة كامل الاراضي العراقية وتحرير الموصل وطرد عصابة داعش من العراق الى الأبد).

وأعلن ديوان الوقف السني أن امس الأحد كان أول أيام شهر محرم، فيما أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أن اليوم الاثنين سيكون أول أيام شهر محرم.وياتي الاختلاف في تحديد بداية العام الهجري ومناسبات اخرى وفقا لرؤية الهلال.

تعطيل الدوام

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السبت عن تعطيل الدوام الرسمي امس الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية، فيما قررت اعتبار الأربعاء بعد المقبل عطلة رسمية بمناسبة العاشر من محرم.وكان الوقفان الشيعي والسني قد اتفقا الشهر الماضي على رؤية هلال ذي الحجة كما سبق ان اتفقا على رؤية غرة شهر شوال.واعلنت وزارة الصحة عن بدء خطة الاسناد الطبي الطارئ بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وزيارة عاشوراء.واوضح المتحدث الرسمي للوزارة احمد الرديني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (خطة هذا العام تتضمن العديد من المحاور بمشاركة دوائر مركز الوزارة ودوائر صحة بغداد والمحافظات ذات الصلة). مشيرا الى (أهمية وحجم المناسبة التي يشارك في احياء شعائرها الملايين من الزوار الى مدينة كربلاء ومدن الكاظمية والنجف وسامراء مع انتشار مواكب العزاء في الجوامع والحسينيات والشوارع العامة في اغلب المناطق).

دوائر الصحة

وأضاف ان (ذلك يحتم قيام دوائر الصحة المعنية باتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية لتأمين تقديم فضلى الخدمات الطبية والصحية للزائرين وذلك من خلال التنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية لتقديم فضلى الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية).

ولفت مدير مركز العمليات وطب الطوارئ محمود عبد الرضا الى تفاصيل الخطة التي تتضمن وجود مدير ومنتسبي وخفراء قسم العمليات خلال مدة الزيارة وبعدها، والاتصال اليومي من قبل قسم العمليات في الوزارة بقيادة عمليات بغداد وغرف عمليات وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتقديم الاسناد والحماية في حالة الحاجة لها وتسهيل حركة سيارات الاسعاف.واضطرت وزارة التربية الى تأجيل الامتحانات التي كان من المقرر إجراؤها امس الاحد إلى اليوم الاثنين.وذكرت الوزارة في بيان إنها (تعلن تأجيل الامتحانات التي كان المقرر إجراؤها الأحد إلى اليوم الذي يليه). وبحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي الاستعداد لمحرم الحرام وتقديم خدمة للزائرين الوافدين.وقال بيان لمكتب الحكيم تلقته (الزمان) امس ان ( رئيس التحالف استقبل الخطابي في مكتبه ببغداد .لبحث الاستعداد لموسم محرم الحرام وتقديم خدمة للزائرين الوافدين من كافة انحاء العالم والذين تزداد اعدادهم عاما بعد اخر، فضلا عن بحث اوضاع النازحين وضرورة تخفيف اعباء النزوح عنهم) وتوقعت تقديرات دخول الزائرين نحو 3 ملايين زائر.