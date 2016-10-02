– October 2, 2016

دوران الفشل – مقالات – جليل وادي

ليس ببعيد ذلك اليوم الذي سنصدم به ونقف مذهولين بأن ما انفقناه من اموال وما بذلناه من جهود وما أهدرناه من وقت على التربية والتعليم في بلادنا ذهب سدى ولم نجن منه سوى كم هائل من الكفاءات الوهمية التي تعود بالبلاد الى الخلف بدل المضي بها الى أمام .

فالجودة التي صدعت رؤوسنا من كثرة حديث البعض عنها اجزم بأنها لا تنطبق على جميع مفاصل العملية بدءا من المنهج ومرورا بالبنى التحتية وانتهاء بالمخرجات ، فالحديث عنها انشائي يراد به الايحاء بالمواكبة والتطور، وان العملية سليمة ولا تشوبها شائبة ، مع انها فاشلة وليست بحاجة الى معايير للتدليل على فشلها ، فمظاهرها جلية لكل لبيب وحريص ومحب لوطنه ومستقبله .

ومع ان التربية والتعليم يراد بهما تأهيل المجتمع ، لكن الوقائع اثبتت اننا لم نؤهل المجتمع بما يكفي ، بل من المعطيات ما يشي بان التأهيل لم يحصل ، بدلالة الخراب الذي تعانيه البلاد بمختلف أوجهها . فما نمر به من كوراث ليست سوى نتيجة عقود سابقة من الفشل في هذه المهمة . ، لكن صورة الخراب القادم ستذهلنا بسبب الايغال في اهمال هذا الجانب الذي أدركت المجتمعات من حولنا ان الدخول الآمن للمستقبل لن يكون الا من بوابته .

فاذا كانت العملية تهدف الى تشكيل وعي مستنير واشاعة ثقافة معاصرة ، واكساب الشباب التفكير العلمي بدل انماط التفكير البالية ، فالواقع يشير الى ان مساحة ليست بالضئيلة من المجتمع تفترسه الخرافة وتأسره الأوهام ، وآخرها خرافة مطار السومريين في مدينة ذي قار للمؤرخ التكنوقراطي معالي وزير النقل ، ومنهم من تخلب لبه الانتماءات الضيقة بدءا من العشيرة وانتهاء بالطائفة ، بينما يتراجع الانتماء للوطن ، وهذا هو مراد الحالمين بوضع العراق في مؤخرة الركب ، أما اذا كان التعليم يبغي تأهيل الشباب لخدمة التنمية الوطنية على وفق سوق العمل ، فالتأهيل لا يتوافق مع الاسواق المستقبلية التي نفترضها مماثلة لما يحدث في العالم ، فعن اي تربية وتعليم نتكلم ؟

الشق الاول من التعليم لا يعني الناس ، ما يشغلهم الحصول على فرصة عمل راقية ، وهذه تقتضي الحصول على شهادة جامعية يستحسن لو كانت الاعلى بنظرهم ، هذا ما يشغلهم وليس غيره ، ولذا يبذلون ما بوسعهم للوصول الى هذه الغاية بصرف النظر عن طرق بلوغها .

أتاحة فرص التعليم للجميع من صلب وظائف الدولة الحديثة ، لكن لا قيمة لهذه الفرص ان لم تتوافر لها متطلبات نجاحها ، ومع ذلك فهذا ليس بكاف من دون السياسات والادارات الرشيدة التي تأخذ متطلبات الجودة بالحسبان ، لسنا خارج الواقع ، بل ندرك تماما طبيعة التحديات المصيرية التي تمر بها البلاد ، لكن الادارات الناجحة تلك التي تجعل الخسائر في أضيق الحدود ، والا فلا معنى ان يكون التعليم شكلا بلا مضمون .

تعاني الجامعات من مخرجات التعليم الثانوي وهي محقة في ذلك ، بالمقابل تشكو مديريات التربية من مخرجات التعليم الجامعي ولها الحق ذاته ، بينما نسبة النجاح لدى الاثنين في أعلى مستوياتها ، ويتباهى الجميع بتلك النسب المظللة ، والحقيقة ان نسبة التأهيل لا تتجاوز العشرة بالمئة عند الطرفين اذا حاكمنا العملية بطريقة موضوعية بعيدا عن الضغوط ، وجزءا كبيرا من هذه النسبة يرتبط بالطالب نفسه واهتمامات اسرته ، واذا لم تصدقوا اخضعوا عينات عشوائية لاختبار حقيقي بلا تحيزات ، وبذا علينا أن نسأل أنفسنا عن معايير نجاح العملية من فشلها بعيدا عن نسبة النجاح التي صارت لها ادوار عديدة بمثابة رسائل صريحة تقول : مرروا الجميع ، والتمرير على أشـــــده في الكليات الأهلية التي يشغل أصحابها الربح دون التأهــــــــــيل ، نلحظ دوران الفشل في العملية دون ان نحرك ساكنا ، فيما حرك الحريصون في بلاد العالم كل السواكن ، بعد ان تملكهم ايمان حقيقي بان المدرسة مدخل لارتقاء البلدان ، توكلوا على الله والعنوا الشيطان ، ولا يغرنكم ديكور كتب البعض المرصوف على الجــدران .