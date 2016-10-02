– October 2, 2016

الموت يغيب شيخ النحاتين العراقيين عبد الجبار البناء

فائز جواد

نعت جمعية التشكيليين العراقيين النحات الرائد عبد الجبار البناء وقال بيان الجمعية ( بمزيد من الحزن والاسى تنعى جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين رحيل شيخ النحاتين العراقيين الفنان القدير عبد الجبار البناء الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الثلاثدن من ايلول المنصرم بعد معاناة شديدة مع المرض تغمده الله برحمته الواسعة والهم اهله الصبر والسلوان تعازينا الحارة الى عائلة الفقيد وجميع اهله واصدقائه واحبته . وانا لله وانا اليه راجعون ، رئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي ) .الفن عند الراحل الرائد عبد الجبار البناء هو بدافع الانتماء له حتى الاخير ،شكل جزءا من ابعاد المعتقد الحيوي وهو المتصل بصناعة الحياة على نحو متوازن بين الميلاد والمطلق. والبناء مواليد بغداد 1925 تخرج من معهد الفنون الجميلة 1960 اسهم في المعارض والنشاطات الفنية داخل العراق وخارجه منذ 1960 ولاخر ايامه الذي اشتد المرض عليه. واستفاد في بداية اهتماماته الفنية من حرفة والده المعماري، واكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة العام 1960 وعمل استاذاً لمادة النحت في المعهد قبل ان ينتقل الى المملكة العربية السعودية، حيث عمل مدرساً. أقام تسعة عشر معرضاً شخصياً، ويعود اول معرض شخصي له الى العام 1969 في المتحف الوطني العراقي ببغداد.

ويهتم البناء ايضاً بالرسم معتمداً التخطيط بالحبر وضم معرضه الى جانب 50 قطعة نحت خشبية 15 لوحة تخطيطية بالحبر يعود بعضها الى سبعينات القرن الماضي، جسد عبرها وبجرأة واضحة العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة.

وضم المعرض جناحاً خاصاً بأعمال برونزية ونحاسية إضافة الى أعمال جسدت الموروث الحضاري، حيث تحضر الرموز السومرية والاشورية، اضافة الى أعمال تجسد مضامين اجتماعية وحياتية.

وبدت آثار الظلم والجور والانكسار التي عاشها البناء واضحة وانعكست على كثير من أعماله, وخصوصاً انه طرد من الوظيفة وحكم بالسجن في خمسينات القرن الماضي.