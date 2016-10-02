– October 2, 2016

حكومتنا هل تحمي الدجالين ؟ – مقالات – ماجد الكعبي

هكذا علينا وبشكل مباشر وصريح أن نطلق السؤال الذي جعلته عنواناً لمقالتي هذه . وطرح هذا السؤال في هذا التوقيت مهم وضروري لأنه المستفهم عنه بدأ يستشري في مفاصل المجتمع كالسرطان الخبيث الذي يجب إستئصاله قبل إستفحاله . والغريب في الأمر أن حكومتنا الرشيدة ! غاضة الطرف عن هذا المرض لإنشغالها بماتراه أكثر وأجدى نفعاً أو لأنها نائمة ولا تدري بمايجري ، فالجو الشاعري في خضرائهم يغري بالنوم المريح والأحلام الهانئة بالقصور في بقاع العالم الجميلة. يبدو أن الجهلة والمشعوذين والدجالين إستغلوا نعمة الحرية التي وهبتها أمريكا للعراقيين مكافأة لهم على صبرهم بتحمل وطأة الحزب الواحد الحاكم ، فنشطوا في سوق الدجل والشعوذة معتمين بعمائم السوء وعباءات المكر الشيطاني يبثون سمومهم تحت سمع الحكومة وبصرها ، لأن الحكومة فيما يبدو مطمئنة إلى أن هؤلاء معها لا ضدها ومن يعشق الحسناء يبرر أخطاءها حتى وإن زنت .. سوق الدجل نشطة هذه الأيام وتكاد وارداتها قادرة على سد عجز ميزانية زيباري المنزوع الثقة ، هذا يعالج السرطان والتابعة ومس الجن والعفاريت , وذاك يفك عقدة الحمل ويساعد على تكثير النسل ، وآخر يشفي المرضى ولاحاجة لمراجعة مستشفيات السيدة عديلة التي أصبح الطب في مدة توزيرها مجانياً أرخص من كهرباء المولدات . وهنا وهناك من يتاجر بالدين ويستغل بسطاء الناس والسذج ، ويدعي أن له كرامة الرجل الصالح فيتهافت عليه هؤلاء السذج ويمنحونه ما يقدرون عليه من مال قد يكون أطفالهم وزوجاتهم أحوج إليها من أمثال هذا الدجال.

وآخر يدعو لجعل هذه المحافظة أو تلك كعبة جديدة ويؤم بضعة من الجهلاء في التوجه نحو كعبته الجديدة ، وآخر عبقري زمانه يبشر مواطنيه بأن العراقيين صعدوا إلى الفضاء منذ آلاف السنين ، وأن الروس والأمريكان قلدوا العراقيين في غزو الفضاء ، كل هذا وحكومتنا الرشيدة تغط في صمت دونه صمت الرئيس ..!!

ويا دنيا جدي فإنَ دهركِ هازلُ .. !!!