– October 2, 2016

من سيخلع عن عرش الوزارة في الإستجواب القادم ؟ – مقالات – نوزاد حسن

وزيران قام البرلمان مؤخرا باقالتهما الاول خالد العبيدي والثاني هوشيار زيباري.وزيران ذهبا مع الريح.لكن موقف خالد العبيدي وما فعله من فضيحة في البرلمان ان كان يعني ان السيد وزير الدفاع يعرف انه مبعد,وانه لن يبقى وزيرا لاكبر وزارة في البلد.لذا هاجم بقوة,وفضح اسماء,واحدث ضجة غير مسبوقة.اما السيد زيباري فكان اكثر هدوءا ودبلوماسية ومع ذلك خسر منصبه كوزير للمالية.واعتقد ان نهاية زيباري كوزير مالية خسفت قمر اعوام وزارته للخارجية.فقد صار الجرح الجديد اقوى من التاريخ الطويل في العمل الدبلوماسي. اعترف زيباري ان المالكي يقف وراء ابعاده قال هذا في مؤتمر صحفي مشيرا الى تواطؤ سليم الجبوري لاكمال حلقة اقالته.قال هذا علنا.وختم كلامه بتسامح واضح حين قال سامحهما الله.جملة مسيحية بامتياز,ولا تنم عن حقد او ضغينة.المهم اقيل الرجل وهذا بحد ذاته شيء قد لا يفهم في ظل سياسة تقوم على الرقص الطائفي. راقصو ديمقراطيتنا يرقصون على انغام المحاصصة منذ 13 عاما دون ان يتعبوا.ولا يمكن ان تظل الرقصة مستمرة الى وقت اطول.فاعصاب الارجل بدات ترتخي,وكعوب الاحذية تهشمت,ولهاث القلب يتواصل,فلا بد ان تنتهي هذه الانغام.لكن من سيكون الاسم القادم الذي سيخرج من دائرة الرقص الطائفي او القومي.؟