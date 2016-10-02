– October 2, 2016

الهروب الإسلامي إلى المسيحية – مقالات – عماد علو

رغم كل مخاطر الطريق واحتيال المزورين والمهربين وحالات الغرق والموت على سواحل وفي مياه البحر المتوسط، رغم كل ذلك فلا تزال سيول المهاجرين والـــنازحين تتدفق من بلدان اسلامية عديدة باتجاه دول مسيـــــــحية في اوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزلندا وغيرها من صقاع وبقاع الارض .. هاربين من مجتمعاتهم وبلدانهم ، تاركين تراثهم الثقافي والحضاري ، في حالة من الجزع واليأس من هويتهم الوطنية ، بعد أن بات المجتمع الاسلامي يعاني حالة من الانفصام والانشطار الحضاري، تتجسد وعلى شتى المستويات في سائر أنساق حياة ذلك المجتمع وتفاعلات مختلف مكوناته وشرائحه نتيجة صراع محتدم بين فكر اصولي تكفيري متطرف ، وفكر مدني (علماني) يحاول أن يقود المجتمع بأسلوب بعيد عن الاختلافات المذهبية والطائفية .

وعلى سبيل المثال لا الحصر فان تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن عدد اللاجئين السوريين من المنطقة بلغ الثلاثة ملايين، وأن 90 ألفا” منهم حصل على اللجوء في أكثر من 90 بلدا خارج المنطقة .

أما النازحون العراقيون فيشكلون حوالي 1.8 مليون شخص في عامي 2014 و2015. بينما شهدت ليبيا نزوح (140,000) ليبي على الأقل ، حتى شهر سبتمبر/أيلول 2014. وتقول الإحصائيات أن اليمن شهد منذ العام 2014 ارتفاعاً هائلا في عدد النازحين .

وبحسب الارقام التي اوردتها منظمة الهجرة الدولية فقد بلغ عدد المهاجرين والنازحين الذين غرقوا في البحر المتوسط، حتى نهاية أب / اغسطس 2015 حوالي 2365 شخصاً، وفي المقابل، تمكن 255 ألفاً و152 مهاجراً من عبور المتوسط، والوصول إلى القارة الأوربية، خلال عام 2015 وجاءت اليونان في مقدمة الدول التي يصلها المهاجرون عبر المتوسط، بواقع نحو 149 ألف مهاجر في العام الحالي، في حين تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا 103 آلاف ، كما دخل إسبانيا 2166 مهاجراً عن طريق البحر، فضلاً عن 94 وصلوا إلى مالطا. وبلغ إجمالي المهاجرين الغارقين في بحار العالم،3 آلاف و271 مهاجراً خلال عام 2015 مقابل 219 ألف مهاجر قد نجحوا في الوصول إلى القارة الأوروبية عبر المتوسط، خلال عام 2014في حين فارق الحياة نحو 3500 مهاجر، خلال مغامرة الهجرة ، بحسب الارقام التي اوردتها منظمة الهجرة الدولية.و في خطاب ألقاه بحفل تكريم للطلبة الفائزين بالدورة 18 من الأولمبياد العلمي، أقيم في 7 كانون الثاني 2016 بجامعة ’تربيت مدرس‘ في العاصمة طهران.

قال رضا فرَجي دانا -وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني-: إن 150 ألفا من أصحاب المواهب والملكات العالية يهاجرون كل عام من إيران، ما يعادل خسارة سنوية قدرها 150 مليار دولار. ولا يخفى على أحد اليوم ، أن النسبة الأعظم من المهاجرين والنازحين الى اوربا والولايات المتحدة وغيرها هم من المسلمين ، الأمر الذي اثار مخاوف عدد من الدول الاوربية (المسيحية) اذ قال رئيس وزراء المجر “فيكتور أوربان” في مقال نشرته صحيفة (فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ) في ايلول 2015 حول تدفق المهاجرين إلى أوروبا “يجب ألا ننسى أن الذين يصلون (…) هم ممثلو ثقافة مختلفة في العمق”. وأضاف أن “غالبيتهم ليسوا مسيحيين بل مسلمون. هذه قضية مهمة لأن أوروبا والهوية الأوروبية لهما جذور مسيحية”.

وتابع رئيس الوزراء المجري قوله “أليس من المقلق أن الثقافة المسيحية في ذاتها في أوروبا لم تعد قادرة على إبقاء أوربا في نظام القيم المسيحية أصلا؟”، مشيرا إلى أنه “إذا تناسينا ذلك فقد يجد الفكر الأوروبي نفسه أقلية في قارتنا”.استنادا” لما سبق من مؤشرات هروب اسلامي واضح الى المجتمعات المسيحية فإننا لابد أن نطرح عدة تساؤلات مهمة هي :

هل أن ظاهرة الهجرة والنزوح الاسلامي الى العالم الغربي المسيحي ، تعبير عن فشل المؤسسات والمرجعيات الدينية الاسلامية بدورها وتأثيرها في تماسك ووحدة المجتمعات الاسلامية ؟

وهل أننا على أعتاب مرحلة اضمحلال واضح لما تبقى من الثقافة والحضارة الاسلامية؟؟

أم اننا على أعتاب تكّون وصيرورة حضارة اسلامية /مسيحية مشتركة تكون اساسا” لتحقيق الاندماج الديني والاجتماعي بين الغرب المسيحي والعالم الإسلامي في زمن العولمة.؟؟