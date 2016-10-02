– October 2, 2016

العبرة من الحج – مقالات – خالد عبد الكريم

سؤال يطرح نفسه إلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض!. ما العبرة والحكمة من الحج؟

ألم تسألوا أنفسكم هذا السؤال؟! ألم تبحثوا قليلاً في مخيلتكم وعقولكم عن جواب لهذا التساؤل؟

ماهي الفائدة التي أودعها الخالق في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الخمسة وهو (حج بيت الله الحرام)؟

بعد هذه التساؤلات التي ذكرتها وبعد هذه المقدمة البسيطة لعنوان مقالي هذا وجب عليَّ الجواب الآن :

إسمعوا أيها المسلمون إسمعنَّ الجواب أيتها المسلمات وتفكروا جيداً في هذه الكلمات…

لقد كرمنا الله تعالى بهذا الركن العظيم وهو الحج إلى بيت الله الحرام من إستطاع إليه سبيلا. بِغَض النظر عن مغفرة الخالق سبحانهُ وتعالى لمن يحج ويؤدي المناسك للحج .. لكن هناك كرماً ربانياً آخر إختفى عن قلوب وأذهان الكثير من المسلمين وضاعَ منكم يا دُعاة “الطائفية والمذهبية” بإسم الإسلام وبإسم الدين!.

لقد كرمنا الله بركن الحج لكي تتوحد القلوب والحناجر والأجساد والأفعال والنوايا والعبادات والمناسك وحتى الشعائر والملابس واللغات والأجناس والألوان والبلدان والمذاهب ..

فكل الحجيج رجالاً ونساء يصرخون بصوت واحد (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكَ لكَ لبيك إن الحمد والنعمةَ لكَ والملك لا شريكَ لكَ )

وكذلك الكل هنا سواسية في “الرداء وهو الإحرام “

لا فرق بين غني أو فقير

وِأبيض أو أسود أو أحمر

لافرق بين العالم والجاهل

ولا فرق بين الأمريكي والصومالي أو الأفريقي والأوربي ولا فرق بين عربي وعجمي …

كلهم سواسية في هذا الركن العظيم الكل تسير على أقدامها الكل تُلبي الكل تقف في عرفات الكل تطوف الكل تسعى الكل تصلي الكل تَرمي الجمرات الكل تَحلق الرؤوس الكل تذبح الأضاحي الكل تدعي الباري بالرحمة والمغفرة الكل تشهد وتوحد الله

بذات النداء وذات الرداء!!.

لا نستطيع التفريق بينهم “قيد شعره” ولا يمكن أن يختلف أدائهم بركن من الأركان! أو يتميز بعضهم على بعض باللغة أو الجسد أو الملبس أو العلم والتطور أو المذهب والطائفة أو الحزب أو البلد …

إذن أين أنتم يا دُعاة الطائفية والمذهبية ؟ أين أنتم أيها المتشددون بدين الله؟ أين أنتم يا أصحاب الأقوال التي فرقت ودمرت الأمة الإسلامية؟ أين أنتم يا عشاق المذاهب والتفرقةِ بينها والفرقةُ هي أفضلُ الأسلحة التي تزمرون بها ليل نهار؟

أين أنتم أيها الأغنياء لم أشاهد سياراتكم الفارهة ولا قصوركم الفخمة ولا أموالكم الضخمة جميعكم سواسية في أداء المناسك وتلبية النداء؟!

أين أنتم يامن تتكلمون بإسم الصحابي فلان وعلان ؟

أين أنتم يا من تتحدثون بإسم علي وبإسم عمر ؟

أين أنتم يا من خلقتم الفتن وأشعلتم الحروب الطائفية والمذهبية؟

أين أنتم أين أنتم أين أنتم؟؟؟؟

أنتم لا شيء!!!!

وهذا ما يؤكدهُ الباري رب السماوات والأرض ورب المخلوقات كلها ورب البشرية !!

أنتم لا شيء!!!

أنتم مجرد بذور قذرة ذُبح بها الأبرياء وخلقتم من لا شيء قضية!!

أنتبهوا جيداً أيها المسلمون

أنتبهوا جيداً وكفاكم جهلاً وصمتاً!!

كُشِفَتْ حقيقةُ هؤلاء الحاقدين على البشرية

دُعاة القتل والدمار والتشدد والتفرقة العنصرية

عشاق الدماء والزنا وبيعُ الأعراضِ لهم هوية!!

أنتبهوا جيداً لا يغرنكم حديثهم بعد اليوم

فالخالق كريم وعطوف وحنون ليس من صفاتهِ القتلُ والذبحُ على الهوية!!

حاشا للهِ أن يظلم بشراً

أنتبهوا لهذه القضية

أنتبهوا لهذه القضية