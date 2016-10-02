– October 2, 2016

الإعلام الوطني وتفتيت داعش – مقالات – علي عزيز السيد جاسم

يستوجب القضاء على الافات والغدد السرطانية استئصالها من الجذر كي يتم التخلص منها الى الابد او على الاقل ضمان عدم امكانية عودتها بالشكل الضار الذي كانت عليه ، وتنظيم داعش الارهابي يحتاج استئصاله الى ضرب مكامن قوته من مختلف النواحي العسكرية من جهة التمويل بالسلاح والبشر والاقتصادية والاعلامية و خلق بيئة طاردة له ، وبالرغم من وجود جهود حكومية وغير حكومية اضافة الى جهود شعبية سواء من جماعات ام افراد نخبوية واعتيادية غير منظمة الا ان جميع تلك الجهود لم تستطع القضاء على الترويج الاعلامي الداعشي الذي يوزع الى اصناف وادوار عدة يؤديها المشتركون بالمصلحة على مختلف الصعد..وعلى سبيل المثال يعد الترويج من على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وغيرها من الوسائل الاتصالية للتنظيم الارهابي ما يزال مؤثرا من جانبين الاول في دعم وتقوية عزيمة عناصره وانصاره والثاني في التاثير على المجتمع واضعافه وزرع الخوف لديه وجره الى التسليم بالامر الذي يبدو كامر واقع ويهيئ الاشخاص ومن ثم الجماعات الى الاستسلام وعدم جدوى المقاومة امام القوة التي يصورها التنظيم الارهابي لنفسه على انها قوة مهولة باطشة لا طائل من الوقوف امامها كما يستخدم الظلاميون اسلوب الترهيب وزرع الرعب لدى المجتمع وما ينعكس سلبا على معنويات القوات الامنية والعسكرية عبر بث صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو يستعرض فيها عناصر التنظيم قوتهم من حيث العدة والعدد وعرض انواع السلاح الخفيف والثقيل واعداد العجلات وغيرها وما يرافقه من رايات وربما اناشيد او اهازيج او موسيقى تصويريه تضفي طابع القوة والهيبة وتعكس الرهبة في نفوس المتلقين وكذلك مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية المتعلقة بنحر الضحايا من المدنيين الابرياء او من المنقلبين عليهم والفارين منهم لاعطاء صورة لمصير من يعادي التنظيم الارهابي.. وللاسف ينتقد البعض الذهاب الى اتفاق وطني بين المؤسسات الاعلامية المحلية على ضرورة مكافحة الارهاب وتشكيل ترسانة اعلامية قادرة على تذويب الماكنة الاعلامية الداعشية ، صحيح ان المؤتمرات والجلسات والاجتماعات الداعية الى وحدة الصف الاعلامي من دون تحديد اطر والتزامات تلك الوحدة مازالت تعقد بمزاجيات وانتقائيات محددة ومعروفة عمادها الاصدقاء والرهط المتنقل بين المحافل الذي للاسف لم يستطع ان يعكس مهنيته واكاديميته ويبرهنها على ارض الواقع كافعال بل مجرد مشاروات ونقاشات لا جدوى منها اذا لم تترجم لافعال تتم متابعتها وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر ومن دون اقصاء وتهميش بل العمل على كسب الاعداء المفترضين اذا فكر القائمون على ذلك بعقلية متنورة ذات بعد نظر ثاقب يعمل بسياسة الف صديق ولا عدو واحد..ان المطلوب والمقصود بتوحيد الخطاب الاعلامي الوطني يشمل الكثير من مفاصل العمل الصحفي والاعلامي وليس بالضرورة ان يتقوقع بالتنظير والمبالغات رغم انها مطلوبة ولا بالتبعية الاعلامية الحكومية اذ ربما يكون اثر ذلك سلبا في تحقيق الاثر المطلوب لدى الجماهير المستهدفة بالرسالة الاعلامية خصوصا اذا ما عرفنا ان المجتمع العراقي غير ميال للقولبة الاعلامية النظامية الجامدة ذات المسار الواحد والنظرة الواحدة للامور ، وعليه يمكن ان يكون الموقف الاعلامي الوطني موحدا في اساسيات توجيه الخطاب واهدافه التي تصب بالنتيجة ضد التنظيم الارهابي ومن باب الانصاف اعتقد ان اغلب المؤسسات الاعلامية العراقية ولاسيما العاملة محليا تعمل ضد داعش وليس من الانصاف اقصائها كما هو ليس من حق منظمة او جهة او أي مؤسسة مهما كبر حجمها ان تنتهج منهج التفرد بالامور المصيرية التي تخص عموم العراق وشعبه..واجد من المناسب في هذا الموضوع ان نعمل على انشاء مجلس اعلامي وطني يضم المؤسسات الحكومية او الاعلام الرسمي وبالتعاون مع المنظمات والاتحادات المعنية وباشراك جميع الصحف والاذاعات والفضائيات والتلفزيونات وغيرها من وسائل الاعلام المؤثرة والتي لها جمهورها وليس صحافة الدكاكين والبحث عن المال ، وان يأخذ المجلس على عاتقه بالتشاور والنقاش بين اعضائه اصدار توصيات يكون الاعضاء ملزمون اخلاقيا ومهنيا بتطبيقها في المؤسسات الاعلامية التي يمثلونها كما يقع على عاتق المجلس بالمقابل ضمانة التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عمل المؤسسات الاعلامية وايجاد سبل دعم مادي ومعنوي لها يمكنها من اداء عملها والواجبات المنوطة بها..وعلى سبيل المثال لا الحصر من الممكن ان توقع وثيقة معينة تلزم المؤسسات الاعلامية وكما ذكرت من منطلقات اخلاقية ووطنية ومهنية بعدم نشر أي فيديو او صور ممكن ان تروج للتنظيم الارهابي سواء بشكل مباشر ام غير مباشر اذ ان نشر صور تعذيب يقوم بها التنظيم مع بث او نشر خبر مفاده القبض على القاتل الذي ينفذ في الصورة يعطي انطباعا ذا حدين لدى المتلقي بحسب مدى وعيه وثقافته وطبيعة تركيبته الشخصية الاول القصاص من القاتل والانتصار للضحية والثاني ابراز الروح الاجرامية للارهابيين كون القاتل المفترض هو ليس القاتل الاخير وهناك اخرون يثأرون له بارتكاب جرائم اخرى ، وهنا اعتقد من وجهة نظري ان عدم نشر الصور والفيديو الذي يظهر أي شكل من اشكال داعش يصب في صالح القضاء على الترويج اليه وحتى مظاهر النشر التي تظهر الدواعش في اوضاع غير مأسوف عليها على سبيل المثال عرض جثث قتلاهم او المقبوض عليهم لا يحبذ الاكثار منها اذا لم تقترن بحادثة كبرى تفرض الرجوع الى تسليط الضوء عليها لكن بشرط اخراجها بشكل مدروس ، كما على الجهات الحكومية العمل والتنسيق مع ادارات مواقع التواصل الاجتماعي وجميع مواقع النشر الالكتروني لحذف المقاطع المنشورة سابقا وعدم السماح بالترويج اللاحق لها او لغيرها من المواد المروجة غير المنشورة مسبقا ولاسيما ان بعض الدول الغربية عملت بذلك عبر الضغط الحكومي على ادارات المواقع لاعتماد برامج معالجة تمنع تداول المنشورات المحرضة للعنف او المروجة لداعش.

كما على الاعلام بالتنسيق مع المشرع القانوني ابراز عواقب الترويج سواء المقصود ام غير المقصود عبر أية وسيلة اتصالية من قبل افراد او مجاميع او مؤسسات والتشديد على فرض العقوبات المناسبة الكفيلة بالحد والقضاء على الترويج لداعش الارهابي وصولا الى مراحل متقدمة يفترض بها تقليل تداول الاسم لحين تفتيته لكن المرحلة الحالية تستوجب تفتيت ومواجهة المصرين على تسمية الدولة …….. والابقاء على داعش الارهابي ثم التركيز على تصغيرهم دواعش ثم لاشيء كما نســي تداول اسم القاعدة.