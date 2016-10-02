– October 2, 2016





التشجيع حافز للنجاح – مقالات – نضال العزاوي

قام ألبرفسور الياباني (دايموتو) بتجربة لكلمة شكرآ. أراد بها ألايضاح. لنا بأن هذه. الكلمة. تؤثر. كليآ. على النجاح للطفل. وهي حافز أقوى لوصوله ألى مستقبل أفضل قام بأجراء تجربة مذهلة. فقد قام بوضع ألأرز في ثلاث اكواب زجاجية ثم اضاف أليها بعض ألماء ثم أستمر لمدة شهر يقول للكأس الاول بكلمة شكرأ أما الكأس الثاني فيقوم بتوبيخه بكلمة احمق ويتجاهل الكأس الثالث كليأ بعد مرور شهر من التجربة اخذ يتشكل مظهر ألأرز الذي تم شكره. معطيأ رائحة زكية أما الأرز الذي بالكاس الثاني فقد. تحول لونه الى سواد أما الكأس الذي تم تجاهله. فقد بدأ بالتعفن. يعتقد. بأن هذه. التجربة. تقدم درسأ هامأ خصوصأ فيما يتعلق بالأطفال. فألامبالاة هو ألضرر الاكبر. تجاه. ألاطفال. وتحفيزهم للنجاح. بتشجيعهم بكل. عمل يقومون به. وخصوصأ. ألدراسة. فقد. أثبت. البروقسور. بتجربته. بأن. ألامبالةا. هي من يحطم احلامهم. ويقيد نجاحهم الذي يكمن داخلهم بأحلامهم البسيطة التي من خلالها يبني الطفل. مستقبله. لذا من الممكن أن يكون الطفل قد أسس. بطريقته عفوية أنه في يوم ما سيكون طبيبأ أو مهندسأ أو معلمأ او محاميأ. يجب ان نعرف. ماهو حلمه. ثم نبدأ بتنميتة هذا الحلم. البسيط. بتشجيعه. وتحفيزه للنجاح التسجيع والشكر لايقتصر على الطفل بل إن الانسان. بكل مراحل حياته لا بد له من حافز للوصول. الى ذروة نجاحه .

ألانسان كتلة من المشاعر وألاحاسيس يجب أحترامها وعدم تجاهلها. لو نظرنا الى طريقة التدريس في المدارس اليابانية. سنجد قبل كل شيء أحترام. ألمعلم للطالب. بمناداته أستاذ هذه الكلمة تجعل من التلميذ. وهو في بداية. مراحله الدراسية يريد أن يقدم ألافضل. ليصبح. في يوم ما مؤهلأ. لهذه الكلمة. الذي ناداه بها. ألمعلم وهي كلمة أستاذ في البداية سيفكر بأن يكون. محترمأ. لأنه. أستاذ. ثانيأ يريد. ان يتفوق في دراسته. أمام استاذه. الذي بدى الاحترام له وناداه بهذه الصفة لكن ومع الاسف لم نرى في. مدارسنا اي تحفيز أو احترام لشخص الطالب ولا يسمع له عذرا اذا تلكأ يومأ رغم ظروفنا المتعبة ورغم مايعانيه. الطالب من صعوبات. في الحياة اليومية كما نعرف من ظروف الحالة المادية التي وصل اليها المواطن العراقي وانقطاع التيار الكهربائي المستمر. والذي طالما منعه من القراءة ايام الامتحانات هذه المشكلة ليست. بجديدة. فقد عانى الطالب العراقي ظغوطاات. من جراء الحروب والفقر والخطر الذي يلاحق كل عائلة من العوائل العراقية. نحن لانطلب من المدرسة وهيئة التعليم. ألا منح الطالب. قليل من الاهتمام. والرعاية التي يستحقها والتي تحتمها هذه المهنة. عليهم ومن الاهل التعاون مع المدرسة. والمتابعة المستمرة واحتضان. أبنائهم وتشجيعهم. لوصولهم ألى اعلى مراتب العلم والمعرفة وهذا. ليست. بكثير على أولياء ألامور وعلى الهيئةالتدريسية.

فرفقأ بابنائنا وطلبتنا ولنجعل. من احترامهم الفكرة ألاساسية لبناء. غدأ افضل.