– October 2, 2016

الخريجون والبطالة.. مجرد اقتراح – مقالات – فيصل العايش

من اقسى ما تعانيه المجتمعات هي البطالة، ذلك لانها العائق الرئيسي امام تقدم المجتمع واستمراريته، لان مفهوم البطالة يعني فئة الشباب في الاعم الاغلب دون سواهم، وهي فئة بتزايد تعدادها سنوياً، خاصة في اوساط خريجي الجامعات والمعاهد ممن لم تتوفر لهم فرص التعيين الحكومي الذي كان هاجسهم الاول والاخير فضلاً عن هاجس اهاليهم الذين كانوا يتوسمون فيهم خيراً على مجابهة صعاب الحياة وقسوتها، فضلاً عن تمكنهم من ديمومة حياتهم الاسرية وتكوين عائلات خاصة بهم، ولكن الامر اصبح وهماً غير قابل للتحقيق في ظل الظروف الاقتصادية المأساوية التي اصبحت عبئاً على العائلة العراقية.يسعى يركض الاب ليلاً ونهاراً من اجل تعليم ابنائه اولاً يكونوا سنداً لانفسهم في التحصيل المعرفي والعلمي اولاً ثم في التحصيل المادي ثانياً لكي يبنوا لانفسهم مستقبلهم العائلي، ولان السنوات تمضي وتمضي دون ان نشعر بها فان اعداد العاطلين من الخريجين تزداد كل عام مع كل وجبة جديد تتخرج بعد انتهاء العام الدراسي فتتراكم الاعداد دون ان تكون للدولة اية خطة لاستيعابهم فمن غير المعقول ان يتحول خريجو كليات الاداب والعلوم والقانون والاقتصاد وسواها بكل فروعها الى باعة على بسطيات الشوارع للفاكهة والقمصان وحب زهرة عباد الشمس وملابس الاطفال والعاب الصبية الصغار او ان يزجوا انفسهم كمتطوعين في سلك الشرطة والعسكر، اذا تهيا لهم ذلك، فيفقد المجتمع اعداداً هائلة من ذوي الاختصاص فلا الدولة خفضت سن التقاعد لكي تستوعب الخريجين الجدد، ولا هي اعادت فتح المعامل والمصانع او جلبت معامل جديدة لاستيعاب العاطلين عن العمل، ومن افضل الحلول الانية كما اراها، ويراها الكثيرون غيري الى ان يتم حل العقد المستعصية ان تعتبر الدولة خريجي الكليات والمعاهد موظفين على ملاك وزارة التخطيط دون رواتب شهرية وانما لاغراض التقاعد فقط، فمن حق كل شاب ام يستلم راتباً تقاعدياً بعد انقضاء مدة الخمسة عشر عاماً التي قضاها عاطلاً عن العمل دون راتب شهري حكومي ان يستلم راتب الحد الادنى من التقاعد!. وبذلك تكون الدولة قد كفلت له ولاسرته ولمستقبله ابسط شروط العمل الانساني الذي توجبه مقومات الحياة. ليس الامر صعباً ولا مستعصياً على خبراء والتخطيط والادارة والاقتصاد وهو ضمان لاستمرار الطلبة الحاليين في التحصيل الدراسي والاكاديمي بدلاً من عزوفهم عن العلم والمعرفة وبذلك يتحقق التوازن بين فئات المجتمع ونكون قد جنبنا شبابنا العوز والفاقة وامتهان اعمال لاتمت لهم بصلة