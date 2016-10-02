– October 2, 2016

الإرهاب يدمر الشواخص الإسلامية في تومبكتو – مقالات – رحيم احمد قادر

على شاشة الفضائيات العالمية ومن لاهاي في هولندا حيث مقعر المحكمة الجنائية الدولية اعترف بالذنب – احمد الفقي المهدي – بتدمير احدى المعالم الإسلامية في جمهورية مالي الافريقية بالتحديد – تومبكتو – التي وصل اليها الإسلام العظيم بالتسامح والمحبة والاخاء (تومبكتو) احد الاثار الموضوعة على لائحة التراث العالمي والإنساني بهذه البساطة والسهولة اعترف احمد والمهدي براء منه احمد المهدي هذا المجرم اسهم في تخريب اضرحة ومبان تاريخية منذ بدايات فجر الإسلام حرقوا مصاحف نفيسة لا تقدر بثمن الذي وصلت انواره وفتوحاته الى بلدان العالم كافة.. ان هؤلاء الظلاميين والمخربيين الذين يسهمون في تدمير الاثار باسم السلفية الدينية والجهاد الذين شوهوا الإسلام حيث الان في اوربا يقترن الإرهاب بالإسلام. قبلها في أفغانستان دمرت معالم للديانة البوذية متمثلة بتماثيل ضخمة لـ (بوذا) في العراق بالتحديد في الموصل دمرت معالم تاريخية واثرية لا تقدر بثمن من كنوز التاريخ الإنساني ببساطة وسهولة ليس هناك اسهل وابسط من التخريب الأصعب منه البناء لا اعرف لماذا يقوم هؤلاء المجرمون بتدمير الحضارة لماذا التركيز على هذا الجانب – تومبكتو – عبق الماضي دمرت مبانيها واحرقت المصاحف والكتب الدينية ومن المؤكد ان هؤلاء السراق سرقوا ما يباع بغالي الثمن مستفيدين من المبالغ الطائلة (بالدولار الأمريكي السحري) كالفانوس السحري وعلي بابا والأربعين حرامي.. حيث معيشتهم الباذخة والاكل الفاخر وسيارات اخر موديل والنساء الجميلات هذا المخفي والمستور. في العلن جهاديون سائرون على خطى السلف الصالح البريء منهم ملابس أفغانية لحية قذرة وكأنها قمامة كل الشياطين في هذه اللحية أي فكر هذا الذي يجند الأطفال بعمر الورود يقوم بتفجير نفسه ويقتل الأبرياء مثلما حصل في مدينة غازي عنتاب التركية ذات الغالبية الكردية في حفل زفاف تحول الى مأتم اكثر من 50 شخصا قتل ظلما.. في مدينة نيس الفرنسية قام احد التونسيين المهاجرين الى هذا البلد الذي فتح له ذراعيه وفي بلده يعيش حقيرا ذليلا نكرة قام بدهس مواطنين أبرياء يحتفلون بذكرى ثورتهم في 1789 ويقضون عطلتهم للراحة والاستجمام على هذا الشاطئ الرائع الجميل هذا السائق المريض نفسيا قام بقتل الأبرياء قليل الوفاء والاصل ومن المؤكد هو من أولاد الملاجئ هكذا رد الجميل للبلد الذي فتح ذراعيه له عندما كان مهاجرا ذليلا كما الان المهاجرون الى اوربا برواية عن المرحوم الدكتور علي الوردي – طيب الله ثراه – دخل سراق احد البيوت في بغداد العظيمة الوفية الجميلة أصبحت الان مدينة قمامة في الماضي لا توجد انارة احد السراق كان يتلمس محتويات الدار جائعا تناول من احد الاوعية تذوق ما تناولته يده كان ملحا طلب من السراق باعتباره شيخ السراق ما اكثرهم الان ترك المنزل لأننا – مالحناهم – اصبح بيننا (زاد وملح) وهذا عرف دارج في المجتمع العراقي الطيب الذي بدأ يتهشم بفعل السياسة الخبيثة الملعونة.. هكذا الوفاء الجميل للذي يفتح ذراعه للإنسان مجرمون اخرون قتلوا راعي كنيسة بشمال فرنسا (ذبحوه) رجل يقيم الصلوات في كنيسته ماذا يقول عنا الغرب أي اسلام هذا الذي يقتل ويسرق ويغتصب؟ من هو هذا النكرة احمد الفقي المهدي الذي مسح التاريخ العريق للاسلام؟ تركوا اجمل واروع حضارة في اسبانيا حضارة الاندلس قرطبة، غرناطة، اشبيلية، حركات أخرى مدمرة بوكوحرام اغتصبت طالبات مدارس في نيجيريا. حركة أخرى الشباب الصومالي في حفل تخرج طلبة كلية الطب في الصومال قتلوا معظم الأطباء الخريجين والصومال بلد فقير اكثر البلدان الافريقية تخلفا سمعت مرة بأحد التقارير العالمية لا توجد فيه إشارات مرورية ترفك لايت بالمناسبة هو مقسوم الى دولتين الصومال وارض الصومال وحسب سياسة الدول الدول الكبرى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ قول كونداليزا رايس احدى وزراء الخارجية الامريكية وصفة سحرية للدول.. أيام ازدهار العراق كان يأتي الينا رئيس جمهورية الصومال محمد سياد بري كنا نتبرع له بالاموال وحتى قيل ملابسه الشخصية هدية من العراق الذي يستجدي القروض الان.