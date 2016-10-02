الأمانة تواصل تحقيق العلامة الكاملة والوسط يتعرّض للمطاردة

October 2, 2016

سباق الممتاز: النتائج السلبية تطيح بحمد وشمران

الأمانة تواصل تحقيق العلامة الكاملة والوسط يتعرّض للمطاردة

الناصرية – باسم الركابي

 اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن ارجاء مباريات الدوري الممتاز حتى الخامس عشر من الشهر الجاري بسبب ارتباط عدد من اللاعبين مع المنتخب الوطني في مباراتيه اللتين سيلعبهما الخميس المقبل  امام اليابان   وفي الحادي عشر من الشهر الحالي   الثلاثاء المقبل عندما يلاعب نظيره التايلاندي   ومهم ان يحدد  موعد واستئناف مباريات الدوري بشكل واضح وهذا عمل   للجنة المسابقات ومطلوب وان تغير اللجنة من نمط عملها التقليدي الذي بقي سائدا للمواسم الاخيرة   من دون الكشف عن   اي فترة توقف  كانت  وهذا تطور في تنظيم مباريات الدوري

 ويأمل ان يفوق المنتخب الوطني في لقاءه المقبل  ضمن تصفيات كاس العالم  المؤهلة الى  روسيا  2018  الذي سيقام في طوكيو وان يفلح في تحقيق النتيجة المطلوبة   والعودة الى سكة الانتصارات ولان غير ذلك يعني الفشل والدخول في حسابات  صعبة سترافق مهمة المنتخب الذي على عناصره ان تدرك طبيعة المهمة المقبلة من اجل تغير مسار النتائج والسيطرة على الامور من هذه المباراة التي سيلعبها الفريق تحت ضغط النتيجة وان يحرصوا على تقديم العطاء  وحسم الامور من اجل البقاء في دائرة المنافسة وزيادة حظوظ الفريق والدفع بالأمور بالاتجاه المطلوب وحان الوقت ان يعلن المنتخب  عن نفسه بعد ان فرط بنتيجة مباراته مع السعودية التي كانت في متناول اليد   في وضع اثار غضب الجمهور العراقي الذي يامل ان يكون جهاز الفريق  قد تعلم الدرس من تلك الخسارة   وان   يعمل ما في وسعه امام اليابان   والسعي للتعويض من اجل العودة بالنتيجة المنتظرة   من اجل احياء اماله في منافسات مجموعته  وحان وقت التعويض قبل فوات الاوان

  وعودة للحديث عن مباريات الدوري بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة  ومن  ابرز ملامحها هو  انهاء خدمات  هاتف شمران مدرب النجف  وعصام  حمد مدرب  زاخو  وقبلهما استقال مدرب السماوة فيما  بقيت الصدارة والتقدم لفريق الامانة الذي نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية  في اول اطلالة للفريق بهذه الطريقة الناجحة منذ ان شارك في الدوري  ورفع رصيده الى تسع نقاط   بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي ويحصل على العلامات كاملة ويقف في المقدمة بعدما قدمت عناصره العطاء  الذي منحها الفوز على السماوة  بهدف مروان عباس في الثوان الاخيرة من مباراة افتتاح الدوري  التي مهدت للفريق ان يمر من بوابة نفط ميسان بهدفين لواحد ثم حقق الفوز على الكرخ بهدف  وهي نتائج مهمة  رفعت من توقعات الفريق في المنافسة والمرور من دون مشاكل في ثلاث جولات

دون توقف

وما يمهد  للفريق في ان يستمر دون توقف  لانه الان في الوضع الفني العالي   ليحصل على اشادة المراقبين والمتابعين للدوري  في ان يظهر بهذه الروحية  العالية ويلعب بشكل فني عالي ويتجاوز ثلاث  محطات بجهود عناصره التي للان تسير في الوضع المطلوب كما ان جمع النقاط بهذه الروحية والمستوى العالي  يعكس قوة   مجموعة لاعبي الفريق  التي انتدبت بشكل مهم ما جعل منها ان تعطي المردود  وان تتغلب على ضغوط نتائج مباريات البداية التي تعد الافضل للفريق  خلال المواسم الاخيرة  وفي ان يظهر مميزا عبر عطاء لاعبيه الذين يقدمون  العروض المتوازنة والمقبولة ولان الامور في البداية فان ذلك يعد العمل المهم  الذي يقومون به  عبر تقديم اداء مقنع مهم ان يستغل بالشكل الافضل لان الفريق سيكون امام مباريات صعبة وقد يكون هذا التحول بسبب واقع الفرق  الثلاث التي تعامل معها  لكن الامور ستتغير مع مرور الوقت  وهنا لانريد ان نقلل من شان  الفريق الذي مؤكد  يريد ان يتجاوز مخاطر المباريات المقبلة والحفاظ عل نوعية العطاء الذي يقدمه والذي استحق فيه الموقع الاول  الذي يعد دعما معنويا  ومهم ان يظهر بهذه الروحية  التي يامل جهازه الفني ان يستمر  على تقديم العطاء  ومؤكد انه سيواجه صعوبات في الجولات المقبلة امام رغبة الفرق الجماهيرية في حرمانه من الصدارة في وقت يقف الكرخ  في الموقع الثالث عشر بنقطتين  وتظهر هنا الفوارق بين الفريقين حتى ان الكرخ بالكاد قد شارك بعد تردد  لادارته التي تمكنت في الاخير من دخول المنافسة  والسير ببطالان الفريق يعتمد على قدرات عناصره الشبابية

فوز الوسط

 وتمكن نفط الوسط من الحاق الهزيمة بنفط ميسان بهدفين  ليعود الى الموقع الثاني بسبع نقاط  من فوزين وتعادل  وهو من الفرق التي تتمتع بقوة عناصره للموسم الثالث على التوالي ويريد ان يثبت قوته في الدوري الحالي  من انه كان قد حصل على لقب الموسم قبل الماضي لان الدوري  اقيم بالية المجموعتين ولحد الان يقدم العروض العالية  بعد ان نجح في تحقيق الفوز على نفط ميسان  بهدفين في مهمة اظهر تفوقه  عبر الاداء والنتيجة   وما يعطي الحلول للفريق هو امتلاكه لمجموعة لاعبين  تقدم العطاء  بعد ان تم انتدابيها بدقة من قبل جهاز الفريق الفني الذي  عاد لمهمه المدير الفني غني شهد الذي نجح  في الموسم الاول عندما خطف لقب الدوري تحت انظار جمهور  القوة الجوية  وبامكانه  فعل اكثر  من شيء بعدما ظهر متوازن في اللقاء الثاني عندما تغلب على  السماوة قبل ان يعود ويفوز في ميدانه الذي حصل  فيه على اربع نقاط من  تعادل مع النفط وفوز على نفط ميسان    ويعكس نفسه منذ البداية قويا  ومنافس يريد  المرور الى الامام ولانه اعتاد على  التواجد في مواقع المقدمة وهو متكامل  الصفوف حيث الحارس محمد حميد الذي يعد  اضاف للفريق وبديل ناجح  لزميله نور صبري  كما نجح المدرب في استقطاب لاعبين اخرين والاهم ان يبقى الوسط  منافس وتسخير ميدانه لدعم نتائجه  التي تضر رمنها نفط ميسان الذي عاد بالخسارة الثانية   في الموقع ما قبل الاخير بنقطة واحدة حصل عليها من تعادل في عقر داره من تعادل مع جيرانه نفط الجنوب ومؤكد ان البداية القلقة للفريق تثير تساؤلات الانصار  من اجل ايجاد الحلول لمهمة الفريق التي تحتاج الى مراجعة انية  ولانه لم يلعب بعد مع الفرق المنافسة على لقب الدوري  ولان البقاء على هذه الشاكلة ستلحق  بالفريق مشاكل قد  تؤدي به الى فقدان موقعه

نجاح الطلاب

 ونجح الطلاب في تحقيق الفوز على فريق الحسين بهدف ليرفعوا  رصيدهم  الى سبع نقاط  ويستمرون  في بداية تحضي بقبول واهتمام جمهورهم   الذي يتابع باهتمام مسيرة الفريق التي يراها مختلفة عن  بدايات المواسم الاخيرة حينما حصل على اربع نقاط من تعادل مع الشرطة وفوز  رائع ومثير على  الزوراء  من خلال وجود اللاعبون المخضرمون  واخرين شباب يقدمون  المستويات العالية  عبر البداية التي وطدت من العلاقة مع جمهورهم الذي يرى شيء مهم من العمل الذي يقومون به بثقة عالية تحت اشراف المدرب ايوب اوديشيو الذي يرى من الامور تسير بشكل جاد بعد التخلص من منافسين  مهمين ويظهر تغير واضح على نتائج واداء الفريق التي اتت من خلال  الدور الفني للجهاز التدريبي وكذلك حرص اللاعبين على تقديم انفسهم في منافسات مهمة تتعلق برغبة الفريق في ان يعمل مافي وسعه من اجل البقاء منافسا   من اجل الحصول على لقب الدوري

ويرغب انصار الفريق الذين عاشوا فرصتي الفوز على الزوراء وفريق الحسيين وهو  امر جيد في ان يتفوق مرتين متتاليتين وهو ما يدفع بالامور بالاتجاه الصحيح  ولو ان الفريق سيواجه تحديات النتائج التي يريد منها الانصار ان تستمر والعزم على تقديم نفسه كعنوان معروف لايكتفي بهذه البداية المثمرة بل  الى  مواصلة  تقديم العروض  في وقت   لم يتمكن فريق الحسين من الخروج متعادل كما  فعل مع الشرطة لكنه خرج بنتيجة مناسبة امام احد ابرز فرق الدوري المرشح للقب البطولة ومتوقع ان يبرز فريق الحسين في الجولات المقبلة وهو الذي لعب ثلاث مواجهات صعبة استهلها بالخسارة مع الميناء كما خسر مع الطلاب  ويقف في الموقع الثامن عشر  وحتما انه يبحث على تغيره

سكة الانتصارات

  وعاد الميناء الى سكة الانتصارات بعد الفوز لمهم  النفط  بهدف الذي قدمه هدية لجمهوره الكبير  ليطرد فيه قلقهم  ومخاوفهم  في مواجهة خاصة انعش فيها اماله قبل ان يتقدم الى الموقع الرابع بست نقاط  ويعوض  نكسة البحري وليستعيد قوته في ملعبه الذي يفترض ان يكرس نتائجه  وان يبقى منافس  لانه دخل الدوري ليكون احد اطراف الصراع على اللقب  وفرض الميناء نفسه الطرف القوي وان يقدم نفسه  ويقدموا ما لديهم من عروض تليق بالفريق  الذي نجح في ادارة الامور وان يتجاوز خسارة الجولة الماضية ويقنع جمهوره  بان ما حصل امام البحري مجرد  كبوة كما ان  لسان حاله يقول انتظرونا في قادم الجولات وسنكون عند حسن ظنكم  ويكون الميناء قد تجاوز فريقا صعبا  ولانه قادر على ذلك لما يضمه من عدد من اللاعبين المعروفين ممن يلعبون للمنتخبات الوطنية  كما ان الفريق يلعب باغلب لاعبي الموسم الاخير   فضلا  عن امكاناته  المالية  عندما قدم القسط الاول  من مستحقات اللاعبين  وهذا  دور ايجابي في استقرار الفريق الذي سينتقل في الجولة المقبلة الى   مدينة السماوة لمواجهة فريقها

 بالمقابل فالخسارة التي تعرض لها النفط ربما فاجات الكثيرين امام مهمة الفريق الذي يحاول تقديم العروض المطلوبة والحفاظ على المستوى الفني الذي استمر به من دوري النخبة من خلال وجود عدد من اللاعبين الذين يركز عليهم المدرب حسن احمد  الذي يسعى الى تغير الخسارة  في الجولة المقبلة اذا ما ارد ان يبقي النفط  قوة يشار اليها  وان تظهر بقدرة عناصرها في  تحقيق النتائج المطلوبة  الذي   استهل  الدوري بمستوى مميز كما هو عليه الفريق الذي  ينتظر ان يعود للتحقيق النتائج من خلال رفع شعار التحدي   وا ن يستعيد مستواه المعروف وان يعود لعزف نغمة الفوز  وسيكون للفريق اهمية في المنافسة وان يفرض نفسه  بالطريقة المتاحة

حصاد اربيل

ومن النتائج اللافتة في الجولة الثالثة كان فوز  اربيل على زاخو وفعل فعلته التي اطاحت بالمدرب  عصام حمد بعد مباراتين فقط وكان على ادارة زاخو ان تتانى في ابعاد المدرب  وليس بهذه الطريقة والسرعة ولاندري هل خليفة عصام سيحقق كل ما تريده ادارة  زاخو التي كان عليها ان تدرس الامور بعناية مع ان  جمهور الفريق يرى الخسارة ان تاتي من اي فريق الا من  اربيل كما يبدو وهو ما اثار غضب  اهل زاخو الذي يخشى ان فقدان ميزة الارض  وان تاتي  النتائج السلبية في عقر دارهم بعد مواسم حقق  فيها  الفريق افضل النتائج التي هي من منحته  التقدم والمنافسة   وفي احداث قريبة  وهو ما  اغاض الانصار في ان يخسر الفريق اولى مبارياته في ميدانه ما اثار  مشكلة لايمكن تجاوزها الا بالعودة السريعة  عبر بوابة نفط الجنوب بالبصرة  في مهمة قد تزيد من متاعب الفريق  في وقت يكون اربيل قد عاد بالفوز الغالي والنقاط الثمينة في رحلة مثمرة  للمدرب مظفر عبد الجبار  التي اتت من الجيران الذين اكثر ما شكلوا حجر عثرة امام اربيل في اللقاءات القريبة كما ان النتيجة شكلت دعما لاربيل الذي يكون قد حقق الفوز الإول  الذي اطل فيه على دائرة المنافسة  ودخلها من اوسع ابوابها  ووفرت الخدمة للمدرب الذي يكون قد  قدم الهدية لجمهور اربيل  الذي فرح كثيرا بها  ولانه الفوز الاول جاء على الجيران في مهمة  لم تكن سهله لكنها وفرت عطاء للمدرب والفريق  وتجاوز ازمة النتائج في مهمة ناجحة في الكثير من التفاصيل    بعد انتقال الفريق للمركز الخامس بخمس نقاط  وهو ما يدعم الجهود  التي تحتاج الى النتائج لمهمة التي تلبي طموحات الفريق الذي يحاول  مواصلة العطاء والنتائج المهمة

 ادارة النجف

ولم تتحمل وتتقبل  ادارة النجف نتيجة التعادل  التي  بالكاد خرج فيها تحت انتظار جمهوره  امام ضيفه السماوة لتتخذ  قرار ابعاد المدرب هاتف شمران في قرار    متسرع    لاقى رفضا من المعنين لانه من غير المعقول ان تنتهي علاقة مدرب بفريقه بعد ثلاث جولات  وهو ما ينطبق على السماوة عندما كان الفريق الاول الذي استغنى عن مدربه محمد علوش  وكذلك لزاخو   ولان الدوري في بدايته  ولان  اغلب الفرق ما تواجه صعوبات عند البداية  ما يجعل منها ان تتصرف بحكمة وان لاتخضع  لرغبات جماهيرها   وان تتمهل كثيرا

 ويبدو ان فريق النجف يخضع لتاثير  جمهوره الذي رفض نتيجة التعادل  مع السماوة  بعد معانات  اثر تقدم الجيران  الى ماقبل ثوان معدودات من انتهاء الوقت الاصلي  عندما   تمكن فيها الفريق عودة  المباراة للبداية لكنها لم تشفع لشمران الذي تلقى عقوية الادارة  في ترك المهمة  بعد عودة للنجف  الذي تركه قبل عدة مواسم  وهكذا تفعل النتائج بالفرق ومن يشرف عليها

 وكانت الادارة والانصار ينتظرون عودة الفريق الى عزف نغمة الفوز وتعويض خسارة النفط في الجولة الثانية حتى تعود  الثقة لعناصره  والى تحقيق النتائج التي كاد ان يسقط  مرة اخرى في ميدانه قبل ان يتارك الخسارة والخروج بنقطة لكن ذلك لم يشفع للمدرب الذي  الزم على ترك الفريق الذي بدا مع معانات النتائج التي لاتصل الى واقع التحضير  والانتدابات التي قامت بها الادارة التي   فوجات بالنتائج التي  اثارت رفض جمهور النادي الذي توقع موسما مختلفا بعد تعثر   في المشاركة الاخيرة  وان تظهر الامور صعبة بوجه الفريق  من البداية وهو يفتقد لروح اللعب والتغير في النتائج   في وقت عاد السماوة بتعادل بطعم الفوز حيث النقطة الاولى التي  اقتسمهما مع النجف  ليهدا من غضب جمهوره الذي  وجد في النتيجة مخرجا للعودة الى المنافسة  بعد خسارتين متتاليتين وهو الباحث عن البقاء  في مهم لم تكن سهلة امام ظروف مشاركة لاتبدو سهله في  كل تفاصيلها  ومهم ان تالتي النقطة بعد توقف الدوري في ان تاتي مراجعة الموقف

خطوة مهمة

 وخطوة مهمة للشرطة بتغلبه على البحري ويحقق الفوز الاول تحت انظار جمهوره الذي قبل بالنتيجة  التي نقلت الفريق الى الترتيب السادس  بعد رفع نقاطه الى خمس والمهم ان تاتي كامل العلامات  بعد تاخر الفريق امام الطلاب وفريق الحسين  لكن تفادي الامور في الجولة الثالثة خفف من الضغط على مهمة  محمد يوسف يعول عليه في قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري وسط اجواء حرصت ادارة النادي  على تامينها   من اجل تحقيق النجاحات التي تقربه من  تحقيق هدف المشاركة التي  ممكن ان ي يصلها من خلال  ما  يمتلك تشكيله لاينقصها شيء وقادرة على خلق فرص الفوز التي انطلق فيها الفريق مع البحري  قبل ان  ينتقل الجولة المقبلة  الى مواقع النفط وسيكون امام الاختبار الحقيقي خصوصا وان النفط عاد بخسارة من البصرة   والاهم هنا ان يصحب النتائج والاداء المطلوب من اللاعبين في اغلبية تمثل المنتخبات الوطنية والمطالبة في تعديل مسار النتائج

في وقت يكون البحري قد تلقى الخسارة الاخرى خارج الميدان   ومهم ان تعالج هذه المشكلة لان الاعتماد على مباريات المدينة قد تعرقل من مهمة الفريق الطامح الى البقاء في مقعده  امام عودة لم تكن سهلة وامام مطبات لايمكن عبورها  الامن خلال اداء قوي في موسم اختلف امام الفريق الذي كان يمني النفس في  ان يعود  ويلعب في دوري المجموعات قبل ان يشارك في الدوري العام الطويل والمرهق امام  قدرات وإمكانات الفريق   الذي للان واجه ثلاث مباريات صعبة   قبل ان يعود للعاصمة  المرة القادمة لمواجهة فريق الحسين الذي صحبه  في العودة للممتازة

تراجع الحدود

وتراجع  الحدود للموقع السابع اثر تعادله مع نفط الجنوب  بهدف  بعدما رفع رصيد نقاطه الى  خمس والجنوب الى ثلاث وبقيا من دون خسارة   مع ان نتيجة التعادل لم تخدم الفريقين  خاصة الحدود الذي يفترض ان يستغل  مباريات الارض لانه سيواجه مشاكل عند الذهاب لكنه للان يلعب في داخل  العاصمة عندما يلاعب المتصدر الأمانة الجولة القادمة فيما كان بامكان  نفط الجنوب  عبور الحود والعوة بالفوز عندما بقي متقدما حتى  (65)الى البصرة لاستقبل زاخو على امل ان يحقق الفوز الاول  لمعالجة الامور

 تعادل الكهرباء وكربلاء

وفرط كربلاء بفوز كان في متناول اليد بعدما بقي متقدما على مضيفه الكهرباء الى ماقبل نهاية الوقت الاصلي  بدقائق حينما فرض الكهرباء التعادل ويخرج بنقطة من ملعبه الجديد الذي يشكل تحول مهم في مسار الفريق  الذي بقي بنقطة واحدة وفي الموقع  الاخيرة وبات مطالب  بتعديل الموقف ولانه  يواجه مشاكل  القرعة التي لم تعطي الفريق  فرصة تحقيق البداية التي كانت مع الزوراء  وبعدها مع الجوية وسينتقل الى اربيل الدور الرابع  فيما نجح   كربلاء في العودة بنقطة بعد مبادرة مهمة ليضيفها الى نقطة زاخو  وفي كل الاحوال  تعدان نتيجتين مهمتين   مقبولتين  امام ظروف الفريق الصعبة.