– October 2, 2016

سباق الممتاز: النتائج السلبية تطيح بحمد وشمران

الأمانة تواصل تحقيق العلامة الكاملة والوسط يتعرّض للمطاردة

الناصرية – باسم الركابي

اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن ارجاء مباريات الدوري الممتاز حتى الخامس عشر من الشهر الجاري بسبب ارتباط عدد من اللاعبين مع المنتخب الوطني في مباراتيه اللتين سيلعبهما الخميس المقبل امام اليابان وفي الحادي عشر من الشهر الحالي الثلاثاء المقبل عندما يلاعب نظيره التايلاندي ومهم ان يحدد موعد واستئناف مباريات الدوري بشكل واضح وهذا عمل للجنة المسابقات ومطلوب وان تغير اللجنة من نمط عملها التقليدي الذي بقي سائدا للمواسم الاخيرة من دون الكشف عن اي فترة توقف كانت وهذا تطور في تنظيم مباريات الدوري

ويأمل ان يفوق المنتخب الوطني في لقاءه المقبل ضمن تصفيات كاس العالم المؤهلة الى روسيا 2018 الذي سيقام في طوكيو وان يفلح في تحقيق النتيجة المطلوبة والعودة الى سكة الانتصارات ولان غير ذلك يعني الفشل والدخول في حسابات صعبة سترافق مهمة المنتخب الذي على عناصره ان تدرك طبيعة المهمة المقبلة من اجل تغير مسار النتائج والسيطرة على الامور من هذه المباراة التي سيلعبها الفريق تحت ضغط النتيجة وان يحرصوا على تقديم العطاء وحسم الامور من اجل البقاء في دائرة المنافسة وزيادة حظوظ الفريق والدفع بالأمور بالاتجاه المطلوب وحان الوقت ان يعلن المنتخب عن نفسه بعد ان فرط بنتيجة مباراته مع السعودية التي كانت في متناول اليد في وضع اثار غضب الجمهور العراقي الذي يامل ان يكون جهاز الفريق قد تعلم الدرس من تلك الخسارة وان يعمل ما في وسعه امام اليابان والسعي للتعويض من اجل العودة بالنتيجة المنتظرة من اجل احياء اماله في منافسات مجموعته وحان وقت التعويض قبل فوات الاوان

وعودة للحديث عن مباريات الدوري بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة ومن ابرز ملامحها هو انهاء خدمات هاتف شمران مدرب النجف وعصام حمد مدرب زاخو وقبلهما استقال مدرب السماوة فيما بقيت الصدارة والتقدم لفريق الامانة الذي نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية في اول اطلالة للفريق بهذه الطريقة الناجحة منذ ان شارك في الدوري ورفع رصيده الى تسع نقاط بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي ويحصل على العلامات كاملة ويقف في المقدمة بعدما قدمت عناصره العطاء الذي منحها الفوز على السماوة بهدف مروان عباس في الثوان الاخيرة من مباراة افتتاح الدوري التي مهدت للفريق ان يمر من بوابة نفط ميسان بهدفين لواحد ثم حقق الفوز على الكرخ بهدف وهي نتائج مهمة رفعت من توقعات الفريق في المنافسة والمرور من دون مشاكل في ثلاث جولات

دون توقف

وما يمهد للفريق في ان يستمر دون توقف لانه الان في الوضع الفني العالي ليحصل على اشادة المراقبين والمتابعين للدوري في ان يظهر بهذه الروحية العالية ويلعب بشكل فني عالي ويتجاوز ثلاث محطات بجهود عناصره التي للان تسير في الوضع المطلوب كما ان جمع النقاط بهذه الروحية والمستوى العالي يعكس قوة مجموعة لاعبي الفريق التي انتدبت بشكل مهم ما جعل منها ان تعطي المردود وان تتغلب على ضغوط نتائج مباريات البداية التي تعد الافضل للفريق خلال المواسم الاخيرة وفي ان يظهر مميزا عبر عطاء لاعبيه الذين يقدمون العروض المتوازنة والمقبولة ولان الامور في البداية فان ذلك يعد العمل المهم الذي يقومون به عبر تقديم اداء مقنع مهم ان يستغل بالشكل الافضل لان الفريق سيكون امام مباريات صعبة وقد يكون هذا التحول بسبب واقع الفرق الثلاث التي تعامل معها لكن الامور ستتغير مع مرور الوقت وهنا لانريد ان نقلل من شان الفريق الذي مؤكد يريد ان يتجاوز مخاطر المباريات المقبلة والحفاظ عل نوعية العطاء الذي يقدمه والذي استحق فيه الموقع الاول الذي يعد دعما معنويا ومهم ان يظهر بهذه الروحية التي يامل جهازه الفني ان يستمر على تقديم العطاء ومؤكد انه سيواجه صعوبات في الجولات المقبلة امام رغبة الفرق الجماهيرية في حرمانه من الصدارة في وقت يقف الكرخ في الموقع الثالث عشر بنقطتين وتظهر هنا الفوارق بين الفريقين حتى ان الكرخ بالكاد قد شارك بعد تردد لادارته التي تمكنت في الاخير من دخول المنافسة والسير ببطالان الفريق يعتمد على قدرات عناصره الشبابية

فوز الوسط

وتمكن نفط الوسط من الحاق الهزيمة بنفط ميسان بهدفين ليعود الى الموقع الثاني بسبع نقاط من فوزين وتعادل وهو من الفرق التي تتمتع بقوة عناصره للموسم الثالث على التوالي ويريد ان يثبت قوته في الدوري الحالي من انه كان قد حصل على لقب الموسم قبل الماضي لان الدوري اقيم بالية المجموعتين ولحد الان يقدم العروض العالية بعد ان نجح في تحقيق الفوز على نفط ميسان بهدفين في مهمة اظهر تفوقه عبر الاداء والنتيجة وما يعطي الحلول للفريق هو امتلاكه لمجموعة لاعبين تقدم العطاء بعد ان تم انتدابيها بدقة من قبل جهاز الفريق الفني الذي عاد لمهمه المدير الفني غني شهد الذي نجح في الموسم الاول عندما خطف لقب الدوري تحت انظار جمهور القوة الجوية وبامكانه فعل اكثر من شيء بعدما ظهر متوازن في اللقاء الثاني عندما تغلب على السماوة قبل ان يعود ويفوز في ميدانه الذي حصل فيه على اربع نقاط من تعادل مع النفط وفوز على نفط ميسان ويعكس نفسه منذ البداية قويا ومنافس يريد المرور الى الامام ولانه اعتاد على التواجد في مواقع المقدمة وهو متكامل الصفوف حيث الحارس محمد حميد الذي يعد اضاف للفريق وبديل ناجح لزميله نور صبري كما نجح المدرب في استقطاب لاعبين اخرين والاهم ان يبقى الوسط منافس وتسخير ميدانه لدعم نتائجه التي تضر رمنها نفط ميسان الذي عاد بالخسارة الثانية في الموقع ما قبل الاخير بنقطة واحدة حصل عليها من تعادل في عقر داره من تعادل مع جيرانه نفط الجنوب ومؤكد ان البداية القلقة للفريق تثير تساؤلات الانصار من اجل ايجاد الحلول لمهمة الفريق التي تحتاج الى مراجعة انية ولانه لم يلعب بعد مع الفرق المنافسة على لقب الدوري ولان البقاء على هذه الشاكلة ستلحق بالفريق مشاكل قد تؤدي به الى فقدان موقعه

نجاح الطلاب

ونجح الطلاب في تحقيق الفوز على فريق الحسين بهدف ليرفعوا رصيدهم الى سبع نقاط ويستمرون في بداية تحضي بقبول واهتمام جمهورهم الذي يتابع باهتمام مسيرة الفريق التي يراها مختلفة عن بدايات المواسم الاخيرة حينما حصل على اربع نقاط من تعادل مع الشرطة وفوز رائع ومثير على الزوراء من خلال وجود اللاعبون المخضرمون واخرين شباب يقدمون المستويات العالية عبر البداية التي وطدت من العلاقة مع جمهورهم الذي يرى شيء مهم من العمل الذي يقومون به بثقة عالية تحت اشراف المدرب ايوب اوديشيو الذي يرى من الامور تسير بشكل جاد بعد التخلص من منافسين مهمين ويظهر تغير واضح على نتائج واداء الفريق التي اتت من خلال الدور الفني للجهاز التدريبي وكذلك حرص اللاعبين على تقديم انفسهم في منافسات مهمة تتعلق برغبة الفريق في ان يعمل مافي وسعه من اجل البقاء منافسا من اجل الحصول على لقب الدوري

ويرغب انصار الفريق الذين عاشوا فرصتي الفوز على الزوراء وفريق الحسيين وهو امر جيد في ان يتفوق مرتين متتاليتين وهو ما يدفع بالامور بالاتجاه الصحيح ولو ان الفريق سيواجه تحديات النتائج التي يريد منها الانصار ان تستمر والعزم على تقديم نفسه كعنوان معروف لايكتفي بهذه البداية المثمرة بل الى مواصلة تقديم العروض في وقت لم يتمكن فريق الحسين من الخروج متعادل كما فعل مع الشرطة لكنه خرج بنتيجة مناسبة امام احد ابرز فرق الدوري المرشح للقب البطولة ومتوقع ان يبرز فريق الحسين في الجولات المقبلة وهو الذي لعب ثلاث مواجهات صعبة استهلها بالخسارة مع الميناء كما خسر مع الطلاب ويقف في الموقع الثامن عشر وحتما انه يبحث على تغيره

سكة الانتصارات

وعاد الميناء الى سكة الانتصارات بعد الفوز لمهم النفط بهدف الذي قدمه هدية لجمهوره الكبير ليطرد فيه قلقهم ومخاوفهم في مواجهة خاصة انعش فيها اماله قبل ان يتقدم الى الموقع الرابع بست نقاط ويعوض نكسة البحري وليستعيد قوته في ملعبه الذي يفترض ان يكرس نتائجه وان يبقى منافس لانه دخل الدوري ليكون احد اطراف الصراع على اللقب وفرض الميناء نفسه الطرف القوي وان يقدم نفسه ويقدموا ما لديهم من عروض تليق بالفريق الذي نجح في ادارة الامور وان يتجاوز خسارة الجولة الماضية ويقنع جمهوره بان ما حصل امام البحري مجرد كبوة كما ان لسان حاله يقول انتظرونا في قادم الجولات وسنكون عند حسن ظنكم ويكون الميناء قد تجاوز فريقا صعبا ولانه قادر على ذلك لما يضمه من عدد من اللاعبين المعروفين ممن يلعبون للمنتخبات الوطنية كما ان الفريق يلعب باغلب لاعبي الموسم الاخير فضلا عن امكاناته المالية عندما قدم القسط الاول من مستحقات اللاعبين وهذا دور ايجابي في استقرار الفريق الذي سينتقل في الجولة المقبلة الى مدينة السماوة لمواجهة فريقها

بالمقابل فالخسارة التي تعرض لها النفط ربما فاجات الكثيرين امام مهمة الفريق الذي يحاول تقديم العروض المطلوبة والحفاظ على المستوى الفني الذي استمر به من دوري النخبة من خلال وجود عدد من اللاعبين الذين يركز عليهم المدرب حسن احمد الذي يسعى الى تغير الخسارة في الجولة المقبلة اذا ما ارد ان يبقي النفط قوة يشار اليها وان تظهر بقدرة عناصرها في تحقيق النتائج المطلوبة الذي استهل الدوري بمستوى مميز كما هو عليه الفريق الذي ينتظر ان يعود للتحقيق النتائج من خلال رفع شعار التحدي وا ن يستعيد مستواه المعروف وان يعود لعزف نغمة الفوز وسيكون للفريق اهمية في المنافسة وان يفرض نفسه بالطريقة المتاحة

حصاد اربيل

ومن النتائج اللافتة في الجولة الثالثة كان فوز اربيل على زاخو وفعل فعلته التي اطاحت بالمدرب عصام حمد بعد مباراتين فقط وكان على ادارة زاخو ان تتانى في ابعاد المدرب وليس بهذه الطريقة والسرعة ولاندري هل خليفة عصام سيحقق كل ما تريده ادارة زاخو التي كان عليها ان تدرس الامور بعناية مع ان جمهور الفريق يرى الخسارة ان تاتي من اي فريق الا من اربيل كما يبدو وهو ما اثار غضب اهل زاخو الذي يخشى ان فقدان ميزة الارض وان تاتي النتائج السلبية في عقر دارهم بعد مواسم حقق فيها الفريق افضل النتائج التي هي من منحته التقدم والمنافسة وفي احداث قريبة وهو ما اغاض الانصار في ان يخسر الفريق اولى مبارياته في ميدانه ما اثار مشكلة لايمكن تجاوزها الا بالعودة السريعة عبر بوابة نفط الجنوب بالبصرة في مهمة قد تزيد من متاعب الفريق في وقت يكون اربيل قد عاد بالفوز الغالي والنقاط الثمينة في رحلة مثمرة للمدرب مظفر عبد الجبار التي اتت من الجيران الذين اكثر ما شكلوا حجر عثرة امام اربيل في اللقاءات القريبة كما ان النتيجة شكلت دعما لاربيل الذي يكون قد حقق الفوز الإول الذي اطل فيه على دائرة المنافسة ودخلها من اوسع ابوابها ووفرت الخدمة للمدرب الذي يكون قد قدم الهدية لجمهور اربيل الذي فرح كثيرا بها ولانه الفوز الاول جاء على الجيران في مهمة لم تكن سهله لكنها وفرت عطاء للمدرب والفريق وتجاوز ازمة النتائج في مهمة ناجحة في الكثير من التفاصيل بعد انتقال الفريق للمركز الخامس بخمس نقاط وهو ما يدعم الجهود التي تحتاج الى النتائج لمهمة التي تلبي طموحات الفريق الذي يحاول مواصلة العطاء والنتائج المهمة

ادارة النجف

ولم تتحمل وتتقبل ادارة النجف نتيجة التعادل التي بالكاد خرج فيها تحت انتظار جمهوره امام ضيفه السماوة لتتخذ قرار ابعاد المدرب هاتف شمران في قرار متسرع لاقى رفضا من المعنين لانه من غير المعقول ان تنتهي علاقة مدرب بفريقه بعد ثلاث جولات وهو ما ينطبق على السماوة عندما كان الفريق الاول الذي استغنى عن مدربه محمد علوش وكذلك لزاخو ولان الدوري في بدايته ولان اغلب الفرق ما تواجه صعوبات عند البداية ما يجعل منها ان تتصرف بحكمة وان لاتخضع لرغبات جماهيرها وان تتمهل كثيرا

ويبدو ان فريق النجف يخضع لتاثير جمهوره الذي رفض نتيجة التعادل مع السماوة بعد معانات اثر تقدم الجيران الى ماقبل ثوان معدودات من انتهاء الوقت الاصلي عندما تمكن فيها الفريق عودة المباراة للبداية لكنها لم تشفع لشمران الذي تلقى عقوية الادارة في ترك المهمة بعد عودة للنجف الذي تركه قبل عدة مواسم وهكذا تفعل النتائج بالفرق ومن يشرف عليها

وكانت الادارة والانصار ينتظرون عودة الفريق الى عزف نغمة الفوز وتعويض خسارة النفط في الجولة الثانية حتى تعود الثقة لعناصره والى تحقيق النتائج التي كاد ان يسقط مرة اخرى في ميدانه قبل ان يتارك الخسارة والخروج بنقطة لكن ذلك لم يشفع للمدرب الذي الزم على ترك الفريق الذي بدا مع معانات النتائج التي لاتصل الى واقع التحضير والانتدابات التي قامت بها الادارة التي فوجات بالنتائج التي اثارت رفض جمهور النادي الذي توقع موسما مختلفا بعد تعثر في المشاركة الاخيرة وان تظهر الامور صعبة بوجه الفريق من البداية وهو يفتقد لروح اللعب والتغير في النتائج في وقت عاد السماوة بتعادل بطعم الفوز حيث النقطة الاولى التي اقتسمهما مع النجف ليهدا من غضب جمهوره الذي وجد في النتيجة مخرجا للعودة الى المنافسة بعد خسارتين متتاليتين وهو الباحث عن البقاء في مهم لم تكن سهلة امام ظروف مشاركة لاتبدو سهله في كل تفاصيلها ومهم ان تالتي النقطة بعد توقف الدوري في ان تاتي مراجعة الموقف

خطوة مهمة

وخطوة مهمة للشرطة بتغلبه على البحري ويحقق الفوز الاول تحت انظار جمهوره الذي قبل بالنتيجة التي نقلت الفريق الى الترتيب السادس بعد رفع نقاطه الى خمس والمهم ان تاتي كامل العلامات بعد تاخر الفريق امام الطلاب وفريق الحسين لكن تفادي الامور في الجولة الثالثة خفف من الضغط على مهمة محمد يوسف يعول عليه في قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري وسط اجواء حرصت ادارة النادي على تامينها من اجل تحقيق النجاحات التي تقربه من تحقيق هدف المشاركة التي ممكن ان ي يصلها من خلال ما يمتلك تشكيله لاينقصها شيء وقادرة على خلق فرص الفوز التي انطلق فيها الفريق مع البحري قبل ان ينتقل الجولة المقبلة الى مواقع النفط وسيكون امام الاختبار الحقيقي خصوصا وان النفط عاد بخسارة من البصرة والاهم هنا ان يصحب النتائج والاداء المطلوب من اللاعبين في اغلبية تمثل المنتخبات الوطنية والمطالبة في تعديل مسار النتائج

في وقت يكون البحري قد تلقى الخسارة الاخرى خارج الميدان ومهم ان تعالج هذه المشكلة لان الاعتماد على مباريات المدينة قد تعرقل من مهمة الفريق الطامح الى البقاء في مقعده امام عودة لم تكن سهلة وامام مطبات لايمكن عبورها الامن خلال اداء قوي في موسم اختلف امام الفريق الذي كان يمني النفس في ان يعود ويلعب في دوري المجموعات قبل ان يشارك في الدوري العام الطويل والمرهق امام قدرات وإمكانات الفريق الذي للان واجه ثلاث مباريات صعبة قبل ان يعود للعاصمة المرة القادمة لمواجهة فريق الحسين الذي صحبه في العودة للممتازة

تراجع الحدود

وتراجع الحدود للموقع السابع اثر تعادله مع نفط الجنوب بهدف بعدما رفع رصيد نقاطه الى خمس والجنوب الى ثلاث وبقيا من دون خسارة مع ان نتيجة التعادل لم تخدم الفريقين خاصة الحدود الذي يفترض ان يستغل مباريات الارض لانه سيواجه مشاكل عند الذهاب لكنه للان يلعب في داخل العاصمة عندما يلاعب المتصدر الأمانة الجولة القادمة فيما كان بامكان نفط الجنوب عبور الحود والعوة بالفوز عندما بقي متقدما حتى (65)الى البصرة لاستقبل زاخو على امل ان يحقق الفوز الاول لمعالجة الامور

تعادل الكهرباء وكربلاء

وفرط كربلاء بفوز كان في متناول اليد بعدما بقي متقدما على مضيفه الكهرباء الى ماقبل نهاية الوقت الاصلي بدقائق حينما فرض الكهرباء التعادل ويخرج بنقطة من ملعبه الجديد الذي يشكل تحول مهم في مسار الفريق الذي بقي بنقطة واحدة وفي الموقع الاخيرة وبات مطالب بتعديل الموقف ولانه يواجه مشاكل القرعة التي لم تعطي الفريق فرصة تحقيق البداية التي كانت مع الزوراء وبعدها مع الجوية وسينتقل الى اربيل الدور الرابع فيما نجح كربلاء في العودة بنقطة بعد مبادرة مهمة ليضيفها الى نقطة زاخو وفي كل الاحوال تعدان نتيجتين مهمتين مقبولتين امام ظروف الفريق الصعبة.