– October 2, 2016

مسعود: حلم المونديال يصطدم بالواقع

بغداد – الزمان

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود كلنا نحلم بالصعود لكأس العالم، ولكن المنتخب يواجه عدة أزمات، منها أن العراق لا يخوض المباريات على ملعبه وأمام جماهيره بسبب العقوبات الدولية منذ فترة طويلة، كذلك ميزانية الاتحاد لا تكفي لتوفير معسكرات خارجية ومباريات تجريبية على مستوى عال، إذ أن الميزانية المخصصة من قبل اللجنة الأولمبية والحكومة العراقية، والبالغة 5 مليارات وربع دينار عراقي، غير كافية لسد احتياجات المنتخبات الوطنية المختلفة، الأشبال، والناشئين، والأولمبي والأول، فضلا عن المنتخب النسوي، ورواتب المدربين واللاعبين والموظفين وأجور الحكام، كما أن الاتحاد ليس لديه ملاعب خاصة لاستضافة تدريبات المنتخبات.

واضاف مسعود لا أريد أن أبرر أو أعطي أعذار مسبقة لعدم التأهل، لكن الواقع والأجواء المحيطة بالمنتخب وعدم توفر المقومات المالية والفنية مع الحظر الرياضي، يصعب المهمة، لكني أكرر أن شنيشل وعد الاتحاد بأن الفريق سيلعب بنفس الطموح لآخر مباراة في التصفيات أمام الإمارات، وفي نفس الوقت ينبغي علينا ألا نكون مبالغين في أحلامنا، علينا أن نكون واقعيين.