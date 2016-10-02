– October 2, 2016

أخبار النجوم

ميلان يجدّد رغبته في ضم فيدال

{ روما – وكالات: يحاول مسئولو نادي ميلان الإيطالي، استغلال رغبة اللاعب أليكس فيدال، الظهير الأيمن لنادي برشلونة في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، خلال مدة الانتقالات الشتوية، وتقديم عرضًا لضمه بعد غضب اللاعب إثر خروجه من حسابات المدرب إنريكي. وأشارت سكاي سبورت، أن فيدال كان هدفاً للميلان منذ مدة ليست بالقصيرة، إلا أن سوء الأوضاع الاقتصادية للنادي حالت بين ضمه للروسونيري، لكن الأمر في الوقت الحالي قد يصبح متاحاً في ظل وجود رغبة قوية من اللاعب بالرحيل والمشاركة أساسياً وهو الأمر الذي قد يتوفر بسهولة في الميلان. وانضم فيدال إلى برشلونة صيف 2015 قادمًا من إشبيلية الإسباني، لكنه لم يشارك هذا الموسم سوى في مواجهتين فقط، رغم رحيل البرازيلي داني ألفيس عن الفريق وانضمامه إلى يوفنتوس.

كاسياس يواصل صنع تاريخه الأسطوري

{ مدريد – وكالات: واصل الحارس الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس، أسطوريته الحية اول امس السبت، وعادل رقم الحارس الإسباني السابق أندوني زوبيزاريتا، الحارس الأسبق لنادي برشلونة وأتلتيك بيلباو بالإضافة للمنتخب الإسباني. ووفقًا لما ذكرته صحيفة أس الإسبانية، فإن كاسياس خاض اول امس السبت مباراته الرسمية رقم 1020، في مباراة فريقه بورتو أمام ناسيونال في الجولة السابعة من الدوري البرتغالي. وأصبح كاسياس، الذي لا زال يلعب مع بورتو في الدوري البرتغالي، هو ثالث أكثر لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ إسبانيا رفقة أندوني زوبيزاريتا. ويتفوق على كاسياس، كل من تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ونادي السد القطري الحالي والذي يعتبر ثاني أكثر لاعب إسباني خوضًا للمباريات برصيد 1031 مباراة رسمية. بينما يعتبر قائد ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس، أكثر لاعب إسباني خوضًا للمباريات برصيد 1063، خاض معظمها مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني وبقية المباريات مع شالكة وكوزموس الأمريكي. وارتقى بورتو إلى صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتًا عقب فوزه الكبير (4ـ0) على مضيفه ناسيونال ماديرا، في المرحلة السابعة للمسابقة، اول امس السبت. وتقمص دييجو جوتا، لاعب بورتو الصاعد دور البطولة بالمباراة التي أقيمت على ملعب مادييرا، بعدما سجل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق (11، و38، و44)، فيما تكفل أندريه سيلفا بتسجيل رابع الأهداف (58). وتضاعفت معاناة ماديرا، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين خلال الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه توبياس فيجويريدو في الدقيقة (88)، إثر حصوله على الإنذار الثاني. ورفع بورتو، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، والخامس في البطولة هذا الموسم، رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة، ليتصدر البطولة مؤقتًا، بفارق الأهداف أمام أقرب منافسيه غريمه التقليدي بنفيكا.

الذي بإمكانه العودة إلى الصدارة مجددا. في المقابل، تجمد رصيد ناسيونال ماديرا، عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر، علمًا بأن هذه هي الخسارة الخامسة التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم.

برانديلي: تدريب فالنسيا تحدٍ كبير

{ مدريد – وكالات: أعرب تشيزاري برانديلي، عن سعادته البالغة بتدريب فريق فالنسيا الإسباني، الذي أعلن رسميًا، اول امس السبت، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي حتى عام 2018، بعد أسبوع من التكهنات. وقال برانديلي 59 عامًا الذي سبق له تدريب منتخب إيطاليا: سعيد للغاية بالانضمام لمثل هذا النادي الهام. إنه تحد كبير بالنسبة لي. وتابع برانديلي لقاء الفريق الأندلسي المقبل بالدوري الإسباني، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب ميستايا امس الأحد من المدرجات، حيث كانت تلك المباراة هي الأخيرة لفالنسيا تحت قيادة مدربه المؤقت سلفادور جونزاليس فورو، على أن يتولى المدرب الإيطالي عمله رسميًا مع الفريق، اليوم الاثنين. واجتاز فالنسيا، بدايته الكارثية في الدوري الإسباني هذا الموسم، تحت قيادة فورو، الذي فاز معه الفريق بمباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، ليودع مؤخرة الترتيب، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في البطولة.