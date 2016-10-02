– October 2, 2016

موناكو يدك حصون ميتز بسباعية ويتصدّر الدوري الفرنسي

آيندهوفن يتعادل وبوروسيا دورتموند يسقط في فخ ليفركوزن

{ مدن – وكالات: تلقى فريق بروسيا دورتموند، الهزيمة الثانية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بخسارته 0-2، على ملعب باير ليفركوزن، ضمن الجولة السادسة بالمسابقة. وفرط دورتموند، بهذه الخسارة في فرصة تقليص الفارق مع المتصدر بايرن ميونيخ الذي سقط اول امس السبت في فخ التعادل الإيجابي 1-1 على ملعبه أمام كولن. وتراجع دورتموند للمركز الثالث وله 12 نقطة على بعد 4 نقاط من بايرن ميونيخ، في حين رفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع. وتعد هذه الهزيمة الثانية لدورتموند، بعد خسارتهم في الجولة الثانية من المسابقة من لايبزيج الصاعد حديثا هذا الموسم. وفشل دورتموند في هز شباك ليفركوزن رغم تسجيله 14 هدفًا في آخر 3 جولات بالدوري الألماني، و8 أهداف في مبارتين بدوري أبطال أوربا. وأنقذ حارس دورتموند، مرماه في الدقيقة التاسعة، عندما تصدى لرأسية المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو، إثر كرة عرضية من الجهة اليسرى وأبعدها إلى ركنية. إلا أن شباك دورتموند، اهتزت بعدها بدقيقة عندما ارتقى لاعب ليفركوزن أدمير محمدي للكرة الركنية، وحولها بشكل رائع برأسه داخل الشباك محرزًا الهدف الأول. وأحرز تشيتشاريتو الهدف الثاني في الدقيقة 79 من تمريرة أمام المرمى. وفي نفس الجولة، فاز هوفنهايم على إنكلوشتاد 2-1 . سجل هدفي هوفنهايم ساندرو واجنر وكيرك ديميرباي في الدقيقتين 12 و35، فيما سجل هدف إنكلوشتاد الوحيد لوكاس هينتيرسير من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنكلوشتاد عند نقطة في المركز السادس عشر. وفاز هيرتا برلين على هامبورج 2-0، سجلهما فيداد إبيسيفتش في الدقيقتين 29 و70 . ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد هامبورج عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير. وسجل فينتشينزو جريفو هدفًا في الدقيقة الرابعة قاد به فريقه فرايبورج للفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف. ورفع فرايبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 10 نقاط في المركز التاسع. وتعادل دارمشتاد مع فيردر بريمن 2-2، ليرتفع رصيد الأول إلى 5 نقاط، والثاني إلى 4 نقاط.

تعادل آيندهوفن

وحسم التعادل بنتيجة 1 / 1 المباراة التي جمعت آيندهوفن مع مضيفه هيرينفين اول امس السبت في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم. وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز فيتيسه أرنهايم على جرونينجين 2 / 1 ونيميجين على رودا كيركراده 1 / صفر. وتقدم هيرينفين بهدف سجله أربير زينيلي في الدقيقة 72 لكن فرحة الفريق بالتقدم لم تدم أكثر من ثلاث دقائق بعدما أحرز جيرميه جستي، لاعب هيرينفين ، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 ليمنح آيندهوفن التعادل. ورفع آيندهوفن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني كما رفع هيرينفين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع. وفي المباراة الثانية فاز فيتيسه أرنهايم على جرونينجين 2 / 1، وسجل هدفي فيتيسه أرنهايم لويس باكير وكيلفين ليردام في الدقيقتين 44 و76 فيما سجل هدف جرونينجين داني هويسين من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة. ورفع فيتيسه أرنهايم رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس ، فيما توقف رصيد جرونينجين عند ست نقاط في المركز السادس عشر. وفي المباراة الثالثة، قاد كيفين ماي فريقه نيميجين لفوز صعب على رودا كيركراده 1 / صفر. وسجل ماي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 78، ورفع نيميجين رصيده تسع نقاط في الركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد رودا كيركراده عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر الأخير. وفي المباراة الأخيرة، فاز جو أهيد إيجلز على إكسيلسيور بثلاثة أهداف نظيفة. وسجل أهداف جو أهيد إيجلز ساندر دويتس في الدقيقة 11 وسام هندريكس (هدفين) من ضربتي جزاء في الدقيقتين 36 و72 . ورفع جو أهيد إيجلز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد إكسيلسيور عند عشر نقاط في المركز التاسع مناصفة مع ادو دان هاج.

موناكو يتصدر

واكتسح موناكو مضيفه ميتز 7 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اول امس السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا. وشهدت أيضا هذه الجولة فوز باريس سان جيرمان على بوردو 2 / صفر وكان على تولوز 1 / صفر وليل على نانسي 1 / صفر ونانت على باستيا بذات النتيجة وتعادل مونبلييه مع ديجون 3 / 3 . وتصدر موناكو جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نيس، صاحب المركز الثاني والذي واجه لوريان امس الأحد، فيما توقف رصيد ميتز عند 13 نقطة في المركز السابع. وسجل أهداف موناكو توماس ليمار في الدقيقة السابعة وفالير جيرمان في الدقيقة 23 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 40 وفابيو هينريكي في الدقيقة 68 من ضربة جزاء وجويدو كارييو (هدفين) في الدقيقتين 72 و83 وجابرييل بوتشيليا في الدقيقة 89 وشهدت المباراة طرد شيخ دوكوري لاعب ميتز في الدقيقة 60 فيما تعادل بوردو مع كان سلبيا، وسجل إيفان سانتيني هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 قاد به فريقه كان للفوز على تولوز 1 / صفر. ورفع كان رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر ، فيما توقف رصيد تولوز عند 14 نقطة في المركز الرابع. كما فاز ليل على نانسي 1 / صفر، ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعبه ايدر لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من ضربة جزاء. ورفع ليل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر ، فيما توقف رصيد نانسي عند خمس نقاط في المركز العشرين الأخير. وبذات النتيجة فاز نانت على باستيا، وسجل هدف نانت الوحيد ماريسوز ستبينسكي في الدقيقة .18 ورفع نانت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد باستيا عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر. وتعادل مونبلييه مع ديجون 3 / 3، وسجل أهداف مونبلييه نينجا كاسيمير (هاتريك) في الدقائق 18 و25 و58 فيما سجل أهداف ديجون لويس ديوني في الدقيقة 39 وأنطوني فاندن بوري، لاعب مونبلييه، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 ويوهان ريفيري في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع مونبلييه رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر كما رفع ديجون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.