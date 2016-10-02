– October 2, 2016

بيليتش: هدف باييه لحظة من السحر

{ لندن – وكالات: كال الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب وست هام يونايتد، المديح للاعبه الفرنسي، ديميتري باييه، بعد هدفه الأسطوري، في مرمى ميدلسبره، اول امس السبت (1ـ1)، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي. وكان الفرنسي الدولي ديميتري باييه، قد سجل هدفًا رائعاً، بعدما مر من أكثر من لاعب، من لاعبي ميدلسبره، وسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة (57) من المباراة. وقال بيليتش، بحسب موقع سبورت سمول الإنكليزي: كان هدفًا رائعًا.

عمل فردي رائع أعادنا للمباراة،. لم أرَ كثير من اللاعبين يسجلون مثل هذا الهدف. رأيت ركلات حرة ومقصيات، لكني لم أر كثيرًا هذا الهدف. وأضاف: كانت لحظة رائعة من السحر، لكن لا يمكننا الاعتماد عليه للقيام بذلك في كل أسبوع. هدفه أعطانا نقطة، وبعدها قدمنا نصف ساعة كنا قادرين على الفوز بالمباراة، لكن ذلك لم يحدث. إنها مشاعر خيبة أمل.

واختتم: حصلنا اليوم على نقطة بعد أن فقدنا كل النقاط في المباريات الأربع الأخيرة. أظهرنا نوعية هذا الفريق والروح التي نتحلى بها. ومن هذا المنظور لا يمكنني أن أطلب أكثر، وسنبحث عن النتائج في المباريات المقبلة.