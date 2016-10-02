– October 2, 2016

مدرّب السعودية لا يعرف طعم الفوز أمام أستراليا

{ الرياض – وكالات: يستعد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي، لخوض مواجهته الثالثة كمدرب أمام المنتخب الأسترالي، وذلك عندما يحل الأخير ضيفًا على الأخضر في جدة، الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2018 . ويعاني المنتخب السعودي دائما في مواجهة الأستراليين، حيث خسر أمامهم 4 مرات، مقابل تعادل وفوز وحيد، خلال 6 مواجهات بينهما، وهذا ما يدخل بعض القلق إلى نفوس السعوديين خاصة أن مدربهم يشاطرهم نفس السجل المتواضع أمام أستراليا. وتقابل المدرب الستيني مع الفريق الأسترالي مرتين من قبل، فشل في تحقيق الفوز في أي منهما، إذ خسر مرة وتعادل في الأخرى، وذلك حينما كان يقود المنتخب الهولندي خلال المدة من 2008 وحتى 2012 . المباراة الأولى كانت داخل الأراضي الهولندية، بتاريخ 6 سبتمبر 2008 على ملعب فيليبس، في ودية أدارها الحكم الإنكليزي مارتن أتكينسون، وهي بالمناسبة كانت ثاني مباراة لمارفيك كمدرب لهولندا، وانتهت بفوز الأستراليين 2-1 . وبعد أن تقدم كلاس يان هونتلار للهولنديين في الدقيقة 6، تمكنت أستراليا من قلب الطاولة، من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 45 أحرز منها النجم هاري كيويل هدف التعادل، قبل أن يضيف جوشوا كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة 76، ولعب الطواحين شوطًا كاملًا بـ10 لاعبين بسبب طرد الحارس مارتن ستكلنبرج في مخالفة ركلة الجزاء ضد كينيدي. وعقب مرور عام كامل تبادلت أستراليا الأدوار مع هولندا، واستضافتها وديًا، على ملعب سيدني، بتاريخ 10 أكتوبر 2009، أمام ما يزيد عن 40 ألف متفرج، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. ويأمل مارفيك والجمهور السعودي، أن يتجنب الأخضر هذه المؤشرات السلبية، ويحقق فوزًا طال انتظاره على سوكيروس، ربما يكون له دور حاسم في صعود المنتخب إلى مونديال روسيا.