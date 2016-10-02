– October 2, 2016

الأرجنتين تتوّج بذهبية مونديال الصالات

{ الارجنتين – وكالات: حقق المنتخب الأرجنتيني إنجازا تاريخيا بعدما فاز بمونديال كرة القدم للصالات المقام في كولومبيا للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية مساء اول امس السبت على نظيره الروسي بنتيجة (5-4) في لقاء مثير. وانتهى الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بهدفين لواحد حيث أحرز لهم كل من ألاميرو فابوراكي ولياندرو كوزوليني، فيما أحرز إيدر ليما، هدف الدب الروسي. وفي الشوط الثاني، عادلت روسيا النتيجة بعد بداية الشوط مباشرة عبر المتألق إيدر، قبل أن ترد الأرجنتين بهدفين متتاليين بأقدام ألان براندي، ثم اختتم كوسنتانتينو فابوراكي الخماسية. وأحرز دميتري ليسكوف هدفا ثالثا لروسيا، قبل أن يعود ليما لزيارة شباك الأرجنتين بالهدف الثالث له هاتريك والرابع لفريقه في آخر ثواني اللقاء. وبهذه النتيجة، يتذوق المنتخب اللاتيني طعم الذهب للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركاته الثمانية في المونديال. في المقابل، فشل المنتخب الروسي في وضع اسمه ضمن سجلات الفائزين باللقب لأول مرة، ولكنه حقق انجازا بالفعل بعدما تخطى أفضل نتيجة له بتحقيق المركز الثالث في نسخة 1996 التي استضافتها إسبانيا. ويعد هذا هو النهائي الثاني الذي يخسره الدب الروسي هذا العام بعدما سقط أمام إسبانيا في نهائي الأمم الأوربية في شهر فبراير/شباط الماضي.