– October 2, 2016

كـرادة مـريم أهلها وساكنُوها 9

شباب المنطقة يتعلمون سياقة السيارات بعد الإحتلال البريطاني

عصام مجيد حسن العبيدي

بغداد

كرادة مريم (جغرافية وموقع)

تحتل كرادة مريم القسم الجنوبي في شرق بغداد ويمثل الموقع الطبوغرافي وطبيعة الاراضي المحيطة بها عاملاً أساسياً في نشأتها وتطورها. وإن أصل تسميتها مشتقة من كلمة (الكرد) فالكرادة هم أصحاب (الكرود) التي تسقي الأراضي والبساتين. وينصب (الكرد) عادة على بئر مجاورة للنهر، واللافت أن بعض العوائل تملك الاراضي والبساتين. ولكنها لا تملك الكرود، لهذا تقوم باستئجارها. في حين يملك البعض الاخر الكرود ولا يمتلك الاراضي. وجاء في مجلة (العراق الجديد) أن اسم الكرادة الحالي حديث وحصل في فترة متاخرة من حكم العثمانين الذين تسلطوا على رقاب العراقيين مدة ناهزت عن اربعمائة عام عجاف في إن الطابع الزراعي كان غالباً على المنطقة منذ العهد العباسي وهي تعج بللكرود.

الحلاقون من أهلها وساكنيها

من الحلاقين المشهورين فيها عدد لايستهان بهم أتذكر منهم:

1- المرحوم الحلاق (عبدالله) أبو نجم، محله في شارع جسر الملك علي سابقاً، وهو رجل كثير الملاطفة وكانت أجرة الحلاقة عنده (75 فلساً) مع التسريحة والتصفيف وقد توفي رحمه الله.

2- المرحوم الحلاق البغدادي الشهير (سلمان ربوعة) وكان يشتهر بالفكاهة والملاطفة يجيد التكلم بعدة لغات منها الأنكليزية والهندية وكان كثير الأهتمام بالدراسة والثقافة، وعندما كنت أنا او غيري نذهب لغرض الحلاقة يقف لحظات ويلقي محاضرة قبل بدء الحلاقة يحثنا على متابعة الدروس ومواكبة العلم رحمه الله.

3- (جميل الحلاق) وهو يهودي يدور في الأزقة والمحلات على دراجته الهوائية ويضع خلفه (جنطة الحلاقة) هاجر من العراق سنة 1950م وكل أولاد الأزقة والدرابين يعرفونه ويتمازحون معه وكان أجرة الحلاقة (50فلساً).

4- الحلاق (جواد) كان محله في بداية الشوكية رحمه الله.

5- الحلاق الكرادي الأصيل الأخ الحاج (كامل الحمداني) والمرحوم أخوه، وأود إن أشير إن هذا الرجل أبو مكي قد وظف نفسه وأولاده لكل عمل خير وكان السباق دائماً لكل مناسبة حزينة أو سارة أطال الله في عمره ووفقه والرحمه لاخيه وولده.

مالكو سيارات الأجرة

تعلم الكثير من شباب كرادة مريم قيادة السيارات بعد دخول القوات البريطانية إلى العراق عام 1917م من القرن الماضي وقد قام بعض التجار وأكثرهم من اليهود- باستيراد سيارات من مناشىء بريطانية وأمريكية وألمانية وقد افتتحت معارض لهذا الغرض، فاشترى قسم من أهل الكرادة هذه السيارات لاستخدامها في نقل المواطنين من منطقة المطيرية الى جسر الصالحية القائم حالياً بسعر (4فلوس) للنفر الواحد . وكانت تباع بالإقساط ويبلغ معدل سعر السيارة مابين (300-400دينار) للكبيرة منها . ومن العوائل التي امتهنت شراء السيارات أل الشوك وعائلة المرحوم محمد جواد وأولادهم، وقسم من الثعالبة الذين كان أغلبهم يعملون بمهنة صيد الأسماك وقد اتجهت أنظارهم إلى امتلاك السيارات الخاصة والعامة أما الآخرون فتملكوا سيارات حمل كبيرة (لوري) باستخدامها بنقل البضائع من دول الجوار وبالأخص سوريا وكان سعر نقل الطن الواحد الى سوريا 3دنانير والى المحافظات ديناراً واحداً.

المستشفيات

1- مستشفى للعيون في منطقة الصالحية تم تشيدها في عام 1952م من القرن الماضي، وكان يدار من قبل خيرة أطباء العيون حينذاك وأنشأته وزارة الصحة واسمه مستشفى الرمد.

2- مستشفى المرحوم (محمد صالح عبدالمنعم) مستشفى خاص أنشئ بحدود سنة 1950م وثم انتقل الى كرادة مريم بعد سنوات عدة.

3- مستشفى (الطفل العربي) قرب جسر الجمهورية أنشئ بحدود عام 1956م وكان يهتم بالأطفال خاصة.

4- مستشفى (السكك الحديدية) أنشأه الانكليز بعد دخولهم الى العراق في بداية سنة 1930م من القرن الماضي.

5- مستشفى (ابن البيطار) أنشئ في أراضي دائرة السكك الحديدية في موقع خلف مديرية الاذاعة والتلفزيون ولا زال قائماً ويعتبر من خيرة المستشفيات من حيث كادرها الطبي المتخصص بالإمراض القلبية وإجراء العمليات الصعبة فيه.

6- مستشفى (ابن سينا) وهو مستشفى خاص أسسه نخبة من الأطباء المشهورين من ذوي الاختصاص والخبرة منهم (الدكتور المرحوم كاظم شبر، الدكتور كَليمان شماس، الدكتور قيس كبة،..وغيرهم)، وقد اشتهر بخدماتها وكادره الطبي حيث أستورد أصحابه أحدث الأجهزة الطبية المتطورة في حينها وبعد سنة 1970م وضع اليد عليها من قبل الحكومة في حينها واظيف الى منشات القصر الجمهوري ولا زال يعمل وبصورة خاصة بخدماته الى اصحاب الدرجات الخاصة من موظفي الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

المساجد ودور العبادة

1- شيد المرحوم الشيخ (مظهر الشاوي) مسجداً معتبراً في كرادة مريم ولازال قائماً حتى يومنا هذا مجاوراً لمدخل جسر السنك حالياً.

2- حسينية المرحوم (عباس الشوك)، أنشئت في أراضي آل الشوك الواقعة بالقرب من جسر السنك من جهة كرادة مريم وخلف فندق ميليا منصور، وكان هذا الرجل من أخيار أهل الكرادة.

3- أنشأ المرحوم الحاج (منعم وإخوانه) في منطقة المطيرية وهم كل من محمد والحاج حسين أولاد المرحوم طعمة الحسن، حسينية صغيرة على قطعة أرض وقف، وكان يقيم فيها الصلاة بأوقاتها ويقام فيها مجلس الفواتح.

وقد أدخلت بعد فترة إلى مباني القصر الجمهوري ومنشأته ولا أدري هل بقيت أم أزيلت وكانت في كرادة مريم بيوت تقام فيها المجالس الدينية والحسينية من أمثال دار المرحوم (أحمد علي الكاظم وإخوانه) ودار الملا (حمزة المفرجي).

الكنائس وكمب الاشورين

شيد الإخوة المسيحيون عدة كنائس في منطقة كرادة مريم لوجود بيوت عديدة للاخوة المسيحين ومن ضمنها كمب للأشوريين وقد اسكن الكثير منهم في هذا الكمب الذي أعدته القوات البريطانية عند غزوها العراق ومن هذه الكنائس ماهو قائم حتى يومنا:

1- كنيسة العذراء اللاتينية: وقد قام بتشييدها الآباء الكرملين ومن بعض الأثرياء والميسورين من الاخوه المسيحيين، وقد أفتتحت في سنة 1957م من القرن الماضي وبها دير صغير ويعود الى طائفة الكاثوليك ومرتبط بمجلس الكنائس العالمي الذي مقره (الفاتيكان) أسوة ببقية الكنائس، ويقال بأن الأب والأديب والمؤرخ والموسوعي (انستاس ماري الكرملي) كان احد رهبان هذا الدير في يوم ما أصله من لبنان ولكن امه عراقية بغدادية.

2- (كنيسة مارزيا) للأشوريين تقع هذه الكنيسة في كرادة مريم وعلى مسافة قريبة من مستشفى الطفل العربي – سابقاً – وبعد السبعينيات من القرن الماضي أدخلت منشأتها وأرضها إلى حدائق مجلس الوزراء الذي شيد في هذه المنطقة، وكان قد تبرع السيد ليرا ايشو بأرضها وهو من وجهاء الطائفة الأشورية ومن الميسورين والأغنياء وهو صاحب معمل سكائر (تركية) الشهيرة والتي أممت ملكيتها بالقرارات التي صدرت سنة 1964م، وقد امتاز هذا الرجل بطيبة الأخلاق والتسامح ومساعدة المحتاج وكان أول المتبرعين لتشيد هذه الكنيسة وتعتبر من الكنائس الفخمة وقد زارها المارشمعون الثالث والعشرين بطريوك الكنيسة الشرقية التطورية في العالم، كما زارها المرحوم عبدالكريم قاسم وبعض قادة العراق لاسيما حين افتتاحها او بعد ذلك.

النوادي والقاعات

اهتمت مديرية السكك الحديدية بتشييد نواد لموظفيها، وفعلاً تم أختيار قطعة أرض من أراضي مديرية السكك لإنشاء ناديين ترفيهيين أحدهما لكبار الموظفيين والثاني الدرجة الأدنى لبقية العاملين من صغار الموظفين، وكان النادي الأول يحتوي على مسبح وملاعب تنس ومطعم وصالات أحتفالات صيفية وشتوية وكان من رواده (صباح نوري السعيد) حفيد رئيس الوزراء في العهد الملكي المرحوم نوري السعيد، وكان من الذين أيدوا فكرة انشاء هذين الناديين وبالذات سنة 1943م، (المستر سميث) وبعض كبار الموظفين وكانت تقام حفلات في حدائقه وفعاليات فنية ومسابقات وموقعه خلف دائرة السينما والمسرح حالياً.

وإما النادي الثاني-كما شرحت ذلك في بداية السطور-فقد خصص الى بقية الموظفين وهو كذلك نادي ترفيهي يشترك فيه الكثير من الموظفين ويقع بالقرب من النادي الأول وبالذات في منطقة خلف دائره المسرح والسينما، بالإضافة إلى ذلك فقد اهتمت دائرة السكك بالنشاط الرياضي وأنشأت لذلك ساحات وملاعب وقاعة للملاكمة أقيمت على حلباتها الكثير من المسابقات الداخلية والخارجية عليها .

وبعد سنة 1970انشئت بناية قاعة الخلد التي تحتوي قاعتين كبيرتين تعقد فيهما الاجتماعات والمؤتمرات ويقع موقعها قريباً جداً من أم العظام في منطقة الصدر وأرضها تعود الى وزارة المالية ولازالت قائمة حتى يومنا هذا وأصبحت ضمن المنطقة التي التي اخذ يطلق عليها (المنطقة الخضراء) بعد سنة 2003م لكونها تؤوي القصر الجمهوري وبقية توابعه ومن ضمنها أرض تضم عشرات الدوانم انشأ عليها بناية السفارة الأمريكية الجديدة وهي من أكبر سفارات أمريكا في الشرق الأوسط.

الفنادق ذات الخمسة نجوم

في منتصف السبعينيات استقر رأي وزارة الإسكان على تشيد فندق درجة أولى ذات خمس نجوم وتم التعاقد مع شركة أسبانية على تنفيذ هذا الصرح السياحي على ارض كانت سابقاً دار للمرحوم نوري السعيد تعود ملكيتها الى وزارة المواصلات وبالذات دائرة السكك الحديدية، وقد قطعت الشركة المتعاقد معها أشواطاً كبيرة في سرعة انجازه ولكن ظهرت معوقات أحالت دون إكمال الفندق مما جعل وزارة الإسكان تكمل جميع مراحله وقد افتتح، وبعد فترة قررت الحكومة بيع جميع الفنادق الضخمة الى القطاع المختلط والخاص أو شركات مساهمة (قطاع مختلط) ولا زال يعمل بهذا الأمر حتى يومنا هذا وكثيراً ما تعقد الاجتماعات و المؤتمرات الدولية والمحلية نظراً لضخامته وكثرة قاعاته وحدائقه وقد أدرج ضمن سوق الأوراق المالية وتتداول أسهمه في كل الجلسات.

وفي بداية الثمانينيات فكرت الدولة ببناء فندق أضخم واكبر من فندق ميليا منصور ومن ضمن عدة فنادق أنشأتها شركات أوربية ذات سمعة كبيرة في هذا المجال ومنها فندق الرشيد الذي انشأ على مساحة ارض كبيرة بالقرب من معسكر الوشاس سابقا ومقابل قصر المؤتمرات حالياً ويعتبر ضمن مجموعة الفنادق الضخمة في منطقة الشرق الأوسط لما يحويه من أحدث التقنيات في عالم الفندقة، ويكاد يكون محجوزاً طيلة ايام السنة لكثرة الزائرين والوفود التي تؤم العراق في المناسبات وهو يمثل صرحاً سياحيا لمنطقة الكرادة بصورة خاصة وهذا مما عزز موقعها وأهميتها ويدار حالياً من قبل الحكومة – دائرة السياحة بالذات وقد تعرض الى هجمات مرتين من قبل القوات الأمريكية الغازية.

بناية قصر المؤتمرات

وهو بناية صرح في غاية الضخامة والأبهة، أنشأ لغرض إقامة المؤتمرات فيه وخصيصاً مؤتمرات القمة التي تعقد دورياً في البلدان العربية، وقد تجلت فيه روعة الهندسة الحديثة وتعتبر ثاني قاعة في نطاق الوطن العربي من حيث التكامل والدقة والخدمات في كافة النواحي، وقد تعرضت الى القصف من قبل القوات الأمريكية أكثر من مرة وهي مجاورة الى عمارة اتحاد العمال العام سابقاً في كرادة مريم.

بناية المجلس الوطني سابقا

شيدت بنايته في بداية الثمانينات من القرن الماضي وتسمى بناية المجلس الوطني قبل سنة 2003م، وتعتبر من البنايات الحديثة وتقع ضمن كرادة مريم وتحتوي على كافة الخدمات وفيها قاعات ودار استراحة وكافتريا . وقد شغلت في فترات معينة من قبل رئاسه مجلس الوزراء ما قبل سنه 2003م، وأما حالياً فانها تقع ضمن المنطقة الخضراء.

بناية وزارة الخارجية

تقع ضمن منطقة كرادة مريم هي وبقيت دوائرها وهي عمارة ضخمة أنشأتها شركة إنشاءات كورية وهي متكاملة من كافة النواحي وقد تعرض قسم منها سنة 2003م قسماً من منشأتها الى تهديم بواسطة سيارة مفخخة أعيد ترميمها في سنة 2011م.

بناية وزارة الإسكان

تقع ضمن منطقه كرادة مريم وهي من العمارات الضخمة والحديثة وتضم أقساماً كبيرة من منشات الوزارة المتعددة.

بناية مديرية جوازات الكرخ

أنشئت بالقرب من بناية وزارة الخارجية ولا زالت قائمة وهي مرتبطة بوزارة الداخلية وتودي خدمات اصدار الجوازات في قسم من اطراف الكرخ.

دائره وزارة التصنيع العسكري سابقا

وتحتوي على عدة طوابق حديثة تتوافر فيها كل الخدمات التي تخص الدائرة نفسها. وبعد سنة 2003م ادرجت الى احدى الدوائر لكونها تقع ضمن المنطقة الخضراء.

بناية مديرية تجنيد الكرخ

الغي التجنيد الإجباري بعد سنة2003م، وما دمنا قد تطرقنا الى هذه المديرية فلنتطلع عليها وعلى فعالياتها، حيث كانت قبل سنه2003م تستخدم دائرة تجنيد الكرخ، لكونها أحدى دوائر التجنيد المرتبطة بوزارة الدفاع إن فكرة التجنيد الأجباري برزت بداية العشرينات من القرن الماضي في ظل الحكومة الوطنية التي كان يطلق عليها في حينها (الحكم الملكي) حيث أسست هذه الحكومة مشروع التجنيد الإجباري والطوعي واخذت على عاتقها دعوة كل شاب تجاوز 18 سنة من عمره الى خدمة العلم، وبالأخص الذين لم يتوفقوا بإكمال مراحل الدراسة ويتم تجميعهم امام هذه الدائرة على شكل كراديس يسير بهم على شكل (زفة العروس) في الشوارع حيث تقرع أمامهم (المزيقة) والطبول ويصطف كثيراً من الفضوليين لغرض (الفرجة) ومن خلف هذه المجموعة المساقة لخدمة العلم ترى أمهات وأخوات وكثير من العجائز (يزغردن) وقسم منهن ينثرن (الحلوى) على رؤوسهم، وعند وصولهم الى فوج تدريب بغداد في الوشاش بكرادة مريم لتتفرق كلاً الى طريقة والطريف ان فرقة المزيقة والطبول يستمرون بنشاطهم لغرض الحصول على بعض المبالغ(شوباش)، وترى البعض من هؤلاء المجندين الجدد من لايتجاوز راتبهم الشهري أكثر من دينارين أو ثلاثة دنانير في أحسن الحالات.

إما هؤلاء الشباب (المكاريد) الذين سيقوا إلى معسكرات التدريب فسوف يتم وضع جدول بأسمائهم وعناوينهم ومهنهم وبعد ذلك تعطى لهم (ملابس الجندية) ويوزعون على السرايا، وهنا تبدأ الحياة العسكرية القاسية، حيث يتوجب عليهم ان ينهضوا عند طلوع الفجر لغرض الذهاب الى المعسكر ويتم إحصاؤهم وعددهم وبالقيام بعملية التدريب ويجب ان يكونوا ذوي قيافة وتهيؤ، واما المتخلف منهم او الهارب فيحال الى مجلس تحقيقي وينال عقابه (بعملية) الجلد وتسمى (الزوبة) وأمام بقية زملائه الجنود لكي لا يكرر عمليه الهروب مرة أخرى، واذا كررها فيجلد اكثر من 80 جلدة بواسطة (الصولجان) أو مايسمى (القمجي) وبعدها يودع السجن، ويقال بأن أمر فوج تدريب الوشاش العقيد (علي نامق) كان عصبي المزاج، سريع القرار، له بصمات من جندرمة الأتراك وحسب ظني انه أما يكون كردياً أو تركمانياً ولكونه لايتفاهم ولايرضي إلا بما يقرره، وعندما يسأله البعض من أصدقائه يقول: “تعلمت هذا الضبط والشدة من سيرة الجيش التركي الذي قرأت عنه الكثير وتاثرت به” . وما دمنا قد دخلنا الى موضوع معسكر الوشاش الذي انشئ في بداية العشرينات من القرن الماضي في منطقة كرادة مريم.

معسكر القوة السيارة للشرطة

شيد المعسكر في منطقة العباسية على أراض واسعة وفي سنة 1945م وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية افرغ هذا المعسكر من القوات البريطانية الذي حلت محلها قوة من الشرطة العراقية حتى 14تموز1958م، وبعدها أزيل وشيدت مكانه منشاَت للدولة وكان أمر المعسكر المرحوم لواء الشرطة (عجمي عطية أبوكلل)، ولقد لعب هذا المعسكر دوراً متميزاً بإسناد ثورة 14تموز 1958م ومثله معسكر الوشاش الذي كان له نفس الدور في هذا الصدد حيث كانت مخازن السلاح موجودة فيه، وقد قام بعض الضباط بكسر مشاجب الأسلحة والتحقوا بالقوات المهاجمة لقصر الرحاب وقصر الزهور وساهموا مساهمة فعالة بإسقاط النظام الملكي وبعد نجاح ثورة تموز هدمت القصور الملكية سنة 1958م وشيد مكان قصر الرحاب مديرية المخابرات العامة حتى سنة 2003م، وقد أزيلت معاملها بعد ان دكتها قوات الغزو الأمريكي بطائراتها وأما قصر الزهور فقد هدم كذلك وشيد محله (قصر السلام) للضيافة رؤساء الدول والزائرين الكبار ولا زال قائماً ليومنا هذا.

مشروع دار الأوبرا

وهو من المشاريع التي كانت تنوي تشيدها الحكومات السابقة في كرادة مريم في عام 1999م وبالذات ما بين جسر السنك وجسر الجمهورية في منطقة (الثعالبة) وقد تبنته وزارة الثقافة، وعلى ضوء ذلك فقد الفت لجان لتقدير العقارات وفعلاً تم دفع مبالغ الأستملاكات الى اصحاب البيوت والشيء الغريب ان التقدير لهذه العقارات كان باسعار بخسة وفيها مظالم كثيرة لا تتناسب مع الموقع المتميز لهذه المنطقة وقد اشتكى ساكنو المنطقة من الذين استملكت بيوتهم على ما أصابهم من أجحاف لدى الجهات المعنية فكان ردهم بأن موضوع التقدير والاستملاك محسوم مسبقاً من قبل جهات عليا، مما حدا بالاهالي الى تقديم طلبات للجان المعنية بذلك بايقاف تجميد حركة البناء والانشاء والترميم على البيوت القديمة التي يتوجب اعادة بنائها حيث لم تستملك، وللأسف لحد كتابة هذه السطور لم يبت في هذا الموضوع . ومن جانب اخر فان المشروع كما هو واضح ينطوي على الكثير من الابعاد الثقافية ولكن لم تلح في الأفق أي بادرة تشير لخروج الفكرة حيز التنفيذ والعمل بها وعلى مدى سنوات الانتظار التي امتدت كثيراً تعرض أصحاب تلك البيوت لمزيد من الأضرار جراء حرمانهم من التصرف في بيوتهم وبين اللجوء لخيار البيع والشراء بحجة القيام بنية الاستملاكها لاحقا، وقد تبنت وزارة الثقافة لغة الوعود لكونها الجهة المستفيدة من مشروع الاوبرا.

مجمعات 28 نيسان السكنية

احيلت منتصف الثمانينيات إلى بعض الشركات الكورية مهمة إنشاء مجمعات سكنية على شكل عمارات ذات عدة طوابق في منطقة الكرادة تتوافر فيها كافة الخدمات الحديثة من أسواق ومدارس و محلات ومكاتب وشركات فضلاً عن مكتب للخطوط الجوية العراقية ومكتب بريد ومخفر شرطة وسواها مما تتطلبه من وسائل الخدمات، وكذلك انشأت بناية ضخمة وكبيرة جداً لجعلها مركز محافظة بغداد وبكافة مرافقها وشعبها، وقد تعرضت إلى القصف من قبل القوات الأمريكية الغازية عند دخولها إلى بغداد عدة مرات وقد تم ترميمها بعد وقت قصير من هذا الاعتداء وأعيد إليها نشاطها.

السفارات والهيئات الدبلوماسية

شجع الموقع الجيد الذي تحظى به كرادة مريم الكثير من الدول التي لها تمثيل دبلوماسي مع العراق على دراسة نقل سفارتها لهذه المنطقة وفعلا تم تشيد أول سفارة في منطقة (الوريدة) وهي السفارة الإيرانية التي شيدت على قطعة ارض كبيرة تبلغ أكثر من (10دونمات) وقد ابتاعتها بأسعار بخسة وفق ما كان السائد في ذلك الوقت من أسعار الأراضي . وكانت من الفخامة والإنشاء ما يلفت إليها النظر حيث استقدمت أكثر مواد التشييد من إيران وتحت إشراف كادر هندسي وعمال فنين جاءوا لهذا الغرض، وقد بدأ العمل بالبناء في نهاية الثلاثين من القرن الماضي، واستمر العمل في إنشائها أكثر من سنتين ولا زالت قائمة وتعتبر من أوائل السفارات التي شيدت في منطقة كرادة مريم وفي نفس الوقت تقريبا انتقلت السفارة الفرنسية، وأرفق أسماء السفارات الموجودة في كرادة مريم:

1- السفارة الإيرانية.

2- السفارة الفرنسية.

3- السفارة الجزائرية في نهاية الخمسينات.

4- سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بداية الثلاثينات.

5- سفارة الاتحاد السوفيتي (سابقاً) في منتصف الخمسينات.

6- سفارة المملكة الاردنية الهاشمية.

7- السفارة الباكستانية.

8- سفارة الجمهورية البولندية

9- سفارة الجمهورية الجيكوسلوفاكية (سابقاً).

10- سفارة الصين الشعبية.

11- السفارة الايطالية.

كما ان هناك عدداً اخر من السفارات والقنصليات المعتمدة بعد الستينات من القرن الماضي نتيجة قيام الدولة باستملاك القسم الأكبر من أراضي الكرادة، وقد شمل ذلك الاستملاك الكثير من مواقع تلك السفارات والكثير من بيوت أهل الكرادة ولاسيما أهلها الأصليون وقسما من ساكنيها ولم يبقى أي اثر لتلك السفارات و القنصليات إلا السفارة الإيرانية التي اشترت أرضها من مالكيها (العبيد أولاد ثعيلب)، أما الجزائرية فكانت دار سكن يملكها المرحوم (سلمان مهدي العبيدي) ولا زالتا قائمتين بمهامها لحد يومنا هذا ولا يفصل بين هذين السفارتين سوى شارعين.