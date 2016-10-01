مصدر نفطي : صادرات الخام العراقي الى جيهان التركي مستقرة

– October 1, 2016

كركوك – مروان العاني

أكد مصدر في شركة نفط الشمال أن صادرات النفط من حقول محافظة كركوك الشمالية الى ميناء جيهان التركي مستقرة عند معدل ١٠٠ألف برميل يومياً، فيما أشار الى وصول الإنتاج الحالي الى 275 ألف برميل يومياً.وقال المصدر في بيان امس ان (عملية ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء مستقرة ولا توجد أية مشاكل فنية في معدلات الضخ اليومية الى الميناء).مشيرا الى ان ( الإنتاج الحالي يصل الى نحو 275 ألف برميل في اليوم). واضاف البيان ان ( مصدرا في شركة نفط الشمال أفاد في التاسع عشر من اب الماضي بأن ضخ النفط من حقول الشركة استؤنف الى الميناء التركي بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بعد موافقة وزارة النفط على معاودة التصدير بسبب خلافات ومشاكل بين بغداد واربيل حول آليات التصدير والبيع).