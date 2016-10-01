الفرقة السادسة للجيش العراقي تتولى مسؤولية رئيسية لتأمين الزيارة الأربعينية

– October 1, 2016

بغداد – الزمان

تستمر الاجتماعات الامنية لتأمين أفضل حماية للمواطنين العراقيين والزوار الاجانب لمناسبة الزيارة الاربعينية ، حيث

عقد السبت مؤتمر أمني موسع في مقر قيادة فرقة المشاة السادسة لتشكيلات الفرقة ووحداتها كافة ومديريات وزارة الداخلية والوكالات الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية برئاسة قائد الفرقة اللواء الركن احمد سليم بهجت،وتمت مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للمواطنين خلال شهر محرم الحرام .

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الزمان نسخة منه اليوم ان ” القائد عرض الأولويات الواجب إتباعها والخطوط العريضة لهذه الخطة وكيفية إتباع آلية جديدة تمكن هذه القطعات من تنفيذ الخطة بمرونة عالية”.

وأكد قائد الفرقة بحسب البيان ” تفادي قطع الطرق إلا في الحالات الطارئة وبموافقته حصرياً وكذلك التعامل الإنساني مع المواطنين والزائرين خلال تنفيذ الخطة”.