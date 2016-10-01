المتمردون الحوثيون يعلنون استهداف بارجة إماراتية في اليمن

– October 1, 2016

صنعاء- (أ ف ب) – اكد المتمردون الحوثيون السبت انهم استهدفوا بارجة اماراتية تابعة لقوات التحالف العربي في اليمن و”دمروها بالكامل”، في حين اشار الجيش الاماراتي الى تعرض احدى سفنه “لحادث” في مضيق باب المندب لم يسفر عن اصابات.

وتشارك الامارات العربية المتحدة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها في مواجهة المتمردين الذين سيطروا قبل عامين على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.

وقال المتمردون في بيان نشر على موقع سبأ نيوز التابع لهم ان “قوة صاروخية استهدفت بارجة عسكرية اماراتية قبالة شواطئ مديرية المخا” على البحر الاحمر و”تم تدميرها بالكامل”.

من جهتها، اعلنت القوات الاماراتية في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية “تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح اليوم لحادث في باب المندب أثناء رحلة العودة من مهمة معتادة من عدن بدون وقوع اي إصابات”.

واضافت “يجري التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث”.

وبفضل دعم التحالف العربي، تمكنت القوات الحكومية اليمنية من استعادة السيطرة على مناطق عدة من المتمردين، لكن هؤلاء لا يزالون يسيطرون على القسم الاكبر من الساحل على البحر الاحمر، وخصوصا على مواقع تشرف على باب المندب تشهد منذ ايام معارك عنيفة.

وقتل السبت ثلاثة عناصر من القوات الحكومية في هذه المواجهات التي خلفت ايضا 17 جريحا، وفق مصادر عسكرية حكومية.

وقتل ايضا خمسة متمردين بحسب المصادر نفسها.

وتعذر على فرانس برس التحقق من هذه الحصيلة لدى مصادر مستقلة.

وفي محافظة الجوف بشمال اليمن، استعادت القوات الحكومية السبت السيطرة على اجزاء واسعة من مديرية الغيل بعد معارك اسفرت عن 16 قتيلا هم 11 متمردا وخمسة مقاتلين موالين للحكومة، وفق مصادر عسكرية.

وتسيطر القوات الحكومية على القسم الاكبر من محافظة الجوف المحاذية للحدود مع السعودية.

ومنذ 2015، اسفر النزاع في اليمن عن اكثر من 6700 قتيل نحو نصفهم من المدنيين بحسب الامم المتحدة.