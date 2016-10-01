داعش يقصف القوات التركية والحشد حول الموصل

– October 1, 2016

شنّ تنظيم داعش يوم السبت هجوماً بقذائف الهاون استهدف به القوات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية، والحشد الوطني الذي يتزعمه المحافظ السابق لنينوى اثيل النجيفي في معسكر قرب مدينة الموصل.

وابلغ مصدر بالحشد الوطني لموقع شفق نيوز العراقي، بان عددا من قذائف الهاون اطلقها التنظيم على معسكر زيلكان شمال الموصل مستهدفا القوات التركية، ومقالتي الحشد الوطني، مشيراً الى ان القصف لم يسفر عن اية خسائر بالأرواح.

ويقدر عدد القوات التركية المتواجدة في معسكر زيلكان بـ1200 قرب بلدة بعشيقة قرب مدينة الموصل، والذي اعترضت الحكومة العراقية كثيراً وبمناسبات ومحافل عدة على تواجدهم واعتبرته خرقاً لسيادة البلاد، بينما تقول السلطات التركية انها أرسلت تلك القوات للمساعدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على مدينة الموصل العاصمة المحلية في نينوى وثاني اكبر مدينة في العراق.