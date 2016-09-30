التيار الصدري يبدي ارتياحه من دعم مسعود بارزاني لتوجهاتهم

– September 30, 2016

بغداد –الزمان

ابدى التيار الصدري ارتايحه من زيارة الوفد الكردستاني عالي المستوى الى بغداد برئاسة مسعود بارزاني رئيس الاقليم حيث

أعلن نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري القاضي جعفر الموسوي،موافقة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على جميع النقاط التي طرحها وفد الهيأة السياسية.

وقال الموسوي عقب لقاء موسع مع بارزاني بحسب بيان صدر الجمعة أن “اللقاء ناقش قانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات وتشكيل كتلة عابرة للمحاصصة الحزبية والطائفية بالإضافة إلى المشاكل بين المركز والاقليم وتحرير الموصل”.

وأضاف أن “بارزاني أكد دعمه الكامل وموافقته على جميع النقاط التي طرحها وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري وتوجهات التيار الصدري ورؤيته المستقبلية”.

وبين أن “رئيس الإقليم وجه دعوة رسمية إلى الهيئة السياسية للتيار الصدري لزيارة إلاقليم من أجل استكمال المحادثات وتوحيد المواقف لإخراج العراق من دوامة العنف والفساد”.