واشنطن : الدبلوماسية الأمريكية الروسية بشأن سوريا على جهاز الإعاشة

– September 30, 2016

واشنطن -(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير جون كيري تحدث عبر الهاتف إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف الجمعة دون أن يحرزا تقدما يذكر صوب استئناف وقف إطلاق النار في سوريا لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الاتصالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إن الولايات المتحدة لا تزال “على وشك” تعليق الاتصالات الثنائية مع روسيا بشأن سوريا. لكنه قال إن هناك أساسا كافيا للمحادثات يجعل واشنطن غير راغبة في الانسحاب منها بعد.

وأضاف في إفادة صحفية أن العملية الدبلوماسية بين البلدين بشأن سوريا “على جهاز الإعاشة لكنها لم تمت بعد.”