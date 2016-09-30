وزير الدفاع الفرنسي:هجوم الموصل سيبدأ قريباً

– September 30, 2016

‎طيران التحالف يبدأ قطع خطوط الامدادات لداعش بين العراق وسوريا

كونكارنو – باريس – الزمان – ا ف ب

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إن هجوما تقوده الحكومة العراقية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية سيبدأ قريبا. جاءت تصريحات لو دريان اليوم الجمعة بعد أنأقلعت طائرات حربية فرنسية من على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول لضرب التنظيم المتشدد. فيما دمرت الطائرات الجمعة مواقع داعش في قرى قرب الكسك عى طريق تلعفر المؤدي الى سوريا . وزادت الولايات المتحدة أمس الخميس عدد قواتها في العراق إلى أكثر من خمسة آلاف في إطار حملة تقودها واشنطن لتوفير الدعم الجوي والتدريب والمشورة للجيش العراقي الذي انهار في 2014 في مواجهةاستيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأرض وتقدمه صوب بغداد.

واستعادت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية والفصائل الشيعية المسلحة التي تدعم إيران أغلبها نحو نصف أراضي التنظيم خلال العامين الماضيين. ومن المرجح أن تكون الموصل وهي أكبر مدينة واقعةتحت سيطرة التنظيم المتشدد كبرى المعارك حتى الآن.

وأضاف لو دريان للصحفيين في حوض لبناء السفن في شمال شرقي فرنسا «معركة الموصل لم تبدأ بعد. (عمليات اليوم) امتداد لدعمنا للتحالف. الهجوم الرئيسي سيكون قريبا.»

وعلى متن حاملة الطائرات التي وصلت إلى شرق المتوسط هذا الأسبوع نحو 1900 جندي وترافقها غواصة هجومية والعديد من الفرقاطات وسفن إعادة التزود بالوقود وكذلك طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع.وقالت وزارة الدفاع إن ثماني طائرات حربية أقلعت للمشاركة في مهمة فوق العراق في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وصعدت فرنسا وهي أول دولة تنضم للغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق من عملياتها الجوية ضد الدولة الإسلامية بما في ذلك في سوريا بعد العديد من الهجمات للتنظيم في فرنسا.

كما إن لباريس قوات خاصة تعمل في كلا الدولتين وتقدم أسلحة لجماعات المعارضة السورية وقوات البشمركة والقوات العراقية

ودمر التحالف الدولي بقيادة أميركية ثلاثة جسور على الاقل هذا الاسبوع في محافظة دير الزور في شرق سوريا، بهدف شل حركة تنظيم الدولة الاسلامية داخل هذه المحافظة الحدودية مع العراق، بحسب ماأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «دمر التحالف الدولي عبر ضربات جوية شنها فجرا، جسرا فوق واد شاهق في بلدة الصالحية في ريف مدينة البوكمال، ما ادى الى عزل المدينةالحدودية مع العراق وريفها عن باقي ريف دير الزور». ويأتي استهداف هذا الجسر وفق عبد الرحمن «بعد تدمير التحالف يومي الثلاثاء والاربعاء جسرين رئيسيين في المحافظة ما ادى الى خروجهما من الخدمة وهما جسرا الميادين والعشارة، اللذان كانا يربطانبين ضفتي نهر الفرات» في ريف دير الزور. وبحسب عبد الرحمن، باتت كافة الجسور التي تربط بين ضفتي نهر الفرات مقطوعة بعد خروج جسرين اخرين عن الخدمة في وقت سابق، احدهما بعد استهدافه من قوات النظام السوري والاخر من التحالفالدولي. ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية منذ العام 2014 على الجزء الاكبر من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وحقول النفط الرئيسية فيها التي تعد الاكثر انتاجا في سوريا. ويسعى التنظيم منذ اكثر من عام إلى السيطرة على كامل المحافظة حيث لا يزال المطار العسكري واجزاء من مدينة دير الزور تحت سيطرة قوات النظام السوري. ونشر المرصد صورا عن بيانات قال ان «طائرات تابعة للتحالف ألقتها قبل ثلاثة اسابيع في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشمالي، واعلن فيها نيته استهداف الجسور مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها وعنالطرق المؤدية اليها».

وبحسب عبد الرحمن، يهدف التحالف الدولي من خلال استهداف الجسور الى «شل حركة تنظيم الدولة الاسلامية داخل محافظة دير الزور»، موضحا انه «يستخدم هذه الجسور في تنقلاته داخل المحافظةومنها الى العراق، كما تعد الطرق الرئيسية التي يستخدمها في تجارة النفط» التي توفر للتنظيم جزءا كبيرا من موارده المالية.

ولدى سؤاله عن تدمير الجسور في دير الزور، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن التحالف كان يعمل على «قطع خطوط الاتصالات لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل الحد من قدرته على التحرك في محيطأرض المعركة».