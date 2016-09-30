تقدم لقوات الأسدفي حلب والمعارضة المعتدلة في أقرب نقطة مع المتشددين

– September 30, 2016

‎روسيا ترسل مزيداً من الطائرات الى سوريا وأوباما يصف الهجوم بالوحشي

بيروت – الزمان

حققت قوات الرئيس السوري بشار الاسد الجمعة تقدما ميدانيا في شمال ووسط مدينة حلب على حساب الفصائل المعارضة، بدعم جوي من الطائرات الروسية التي تنفذ منذ عام ضربات في سوريا تسببتبمقتل اكثر من تسعة الاف شخص. في هذا الوقت، وبعد نداءات الحكومات والامم المتحدة، توالت دعوات المنظمات غير الحكومية لوضع حد لمعاناة مدينة حلب، حيث تحاصر قوات النظام السوري اكثر من 250 الف شخص في الاحياء الشرقيةتحت وابل من القصف الجوي الذي اوقع مئات القتلى والجرحى. ودعت الجمعة منظمة أطباء بلا حدود الى وقف «حمام الدم» في حلب، بعد ساعات على تأكيد منظمة «سيف ذي تشيلدرن» ان الاطفال لم يعودوا بأمان في حلب حتى تحت الارض بسبب استخدام «قنابلخارقة للتحصينات» في القصف.و ذكرت صحيفة روسية الجمعة أن موسكو أرسلت المزيد من الطائرات الحربية لتكثيف حملتها من الغارات الجوية في تحد للانتقادات الدولية لتصعيد عسكري تقول الدولالغربية إنه نسف الدبلوماسية. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث هاتفيا إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وإنهما وصفا القصف الروسي السوري لحلب بأنه «وحشي». واحتدم القتال بعد أسبوع من هجوم جديد للحكومة السورية بدعم من روسيا لاستعادة السيطرة على كبرى المدن السورية وسحق آخر معقل حضري كبير متبق لدى المعارضة. وتجاهلت موسكو وحليفها الرئيس السوري بشار الأسد وقفا لإطلاق النار هذا الشهر لشن الهجوم الذي يحتمل أن يكون أكبر المعارك وأكثرها حسما في الحرب الأهلية السورية التي تمر بعامها السادس حاليا. ويقول سكان إن الغارات الجوية لم يسبق لها مثيل في ضراوتها إذ استخدمت فيها قنابل أثقل وزنا سوت بالأرض مباني على رؤوس أصحابها. وقال الكرملين الجمعة إنه لا يوجد إطار زمني لعملية روسيا العسكرية في سوريا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن النتيجة الرئيسية لضربات روسيا الجوية ضد المتشددينالإسلاميين في سوريا على مدى العام المنصرم هي «عدم وجود الدولة الإسلامية أو القاعدة أو جبهة النصرة الآن في دمشق.»

وبعد ثمانية ايام على اعلانه بدء هجوم هدفه السيطرة على الاحياء الشرقية من حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تمكن الجيش السوري الجمعة بدعم من الغارات الروسية من التقدم على محورينفي شمال ووسط المدينة. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن سيطرة قوات النظام على منطقة المشفى الكندي في شمال مدينة حلب والذي كان تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ نهاية العام 2013. وكانت هذه القوات استعادت الخميس السيطرة على مخيم حندرات (للاجئين الفلسطينيين سابقا) الواقع شمال مدينة حلب والذي يشهد منذ اسابيع معارك عنيفة وتقدما من احد الطرفين ثم تقدما مضادا. وبحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، «تتيح سيطرة قوات النظام على المنطقة التقدم اكثر الى احياء المعارضة وتحديدا الى الهلك والحيدرية من جهة الشمال». في وسط المدينة، دارت معارك عنيفة الجمعة بين الطرفين في حي سليمان الحلبي حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق «تقدم بسيط»، وفق المرصد الذي تحدث عن «معارك كر وفر» تزامنت مع قصف على محطةالمياه الموجودة في الحي. وقال مصدر عسكري ميداني لفرانس برس ان الجيش تمكن من السيطرة على عدد من الابنية في الحي ويواصل تقدمه باتجاه محطة ضخ المياه التي تغذي معظم احياء المدينة. وانضم فصيل من حلب هو حركة نور الدين الزنكي الأسبوع الماضي لغرفة عمليات لتنسيق العمل العسكري مع تحالف جيش الفتح. وقال عبد الحميد تركي العضو البارز في المكتب السياسي لحركة نور الدينالزنكي إن خطوات اتخذت كذلك لانضمام فصائل أخرى. وقال إن حركته انضمت إلى غرفة عمليات جيش الفتح في المنطقة التي يعمل فيها. وقال عبد السلام عبد الرازق المتحدث العسكري باسم الحركة إن الكتائب «الثورية» لا يمكنها القيام بأي شيء حيال «العدوان» الذي تشنه قوة عظمى بأسلحتها الحديثة.

لكنه قال إن المعارضين يمكنهم القيام بعمل عسكري لكسر الحصار في شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة ويمكنهم كذلك تكثيف التعاون مع فصائل معارضة أخرى. وقامت جماعة فتح الشام التي تقاتل تحت مظلة جيش الفتح الإسلامي بدور حيوي في كسر حصار الحكومة لشرق حلب في أغسطس آب لكن الحكومة أحكمت حصارها للمنطقة مرة أخرى بعد بضعة أسابيع.

وبموجب اتفاق وقف القتال الأمريكي الروسي الذي انهار الآن كان يتعين فصل المعارضين القوميين عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجبهة الغربية في سوريا حيث يعمل الطرفان عن كثب. وكانيتعين بعد ذلك أن تبدأ روسيا والولايات المتحدة معا استهداف جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأصدرت فتح الشام بيانا يمنع المشاركة في الحملة رغم معاداتها لكل من تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية. ويعكس موقفها انتقاد المعارضة القائل بأن الحملة المدعومة من تركيا تشتتجهود الحرب ضد الأسد.

وقال نوي بونزي كبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات إنه لا يتوقع أن يندمج الجيش السوري الحر مع الجماعات الإسلامية المتشددة بسبب الخلافات الفكرية والسياسية بينهم والشروط المرتبطة بمساندةالمعارضين.

لكنه قال إن هجوم الحكومة على حلب «سيدفع بوضوح كل الجماعات غير داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) نحو مزيد من التعاون.»

وأضاف «ما من شك في أن جهود فتح الشام لإقناع فصائل أخرى بالانضمام ستلقى قبولا على الأرجح إذا استمرت هجمات القوات الموالية للحكومة بهذا النطاق وإذا لم تتمكن الدول التي تساند المعارضة منتقديم بدائل لتوفير المتطلبات الدفاعية التي تحتاجها المعارضة.»