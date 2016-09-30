‎‫ممثل فتح ل (الزمان) : علامات استفهام حول عدم لجوء دحلان للقضاء الفلسطيني 

– September 30, 2016

‎سميح رجب برزق ممثل حركة فتح بالقاهرة لـ (لزمان):

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎اكد سميح رجب برزق امين سر حركة فتح وممثلها بالقاهرة فى تصريحات خاصة للزمان فى اطار حوار اجريناه معه أمس ان هناك علامات استفهام حول عدم لجوء محمد دحلان للقضاء الفلسطيني للتظلم من قرار فصله ولجوئه الى دول عربية للضغط على ابو مازن لاعادته لمنظمة فتح واضاف ان ابو مازن حركة فتح رفضا كل الوساطات والضغوط لان ابو مازن لا يستطيع مخالف القانون الفلسطيني لان ذلك من اعمال السيادة لاية دولة ولو ان دحلان قد التجئ الى القضاء الفلسطيني وحكم لة بالعودة لانصاع ابو مازن لهذا الحكم. ‎واضاف ان دحلان ينفذ مخططا امريكي اسرائيليا لاقصاء ابو مازن بعد موافقه الصلبة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفضه التفريط فى اى من الثوابت التى اتفق عليها الشعب الفلسطيني فى اقامة الدولة الفلسطينية على كافة التراب الفلسطيني وعودة الاجئين الى ديارهم .

‎وكشف سميح برزق ان فشل دحلان فى عقد مؤتمر بالقاهرة يرجع الى رفض ابناء فتح الشرفاء المشاركة فى تلك المؤامرة التى تستهدف المساس بأبو مازن الذي يعد احد رموز الثورة الفلسطينية المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني . ‎فى السياق ذاته اكد جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى اتصال معه ان منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحدي للشعب الفلسطيني وقدمت الكثير للقضية الفلسطينية واننا لن نسمح لاحد سرقة ثروتنا واشار الى ان فتح لن تتخلي عن الرئيس ابو مازن وسنحميه لانه اخر العمالقة وحذر الدول العربية من التدخل فى الشان الفلسطيني وان احد لا يستطيع ان يملي على الفلسطينيين شيئا .