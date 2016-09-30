إردوغان ومحمد بن نايف يناقشان تطورات الوضع السوري والحرب على الارهاب

– September 30, 2016

استقالة رئيس أكبر مجموعة إعلامية تركية واغلاق عشرين محطة تلفزيونية

أنقرة – توركان اسماعيل

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة خلال زيارة لأنقرة. وقال بيان صادر عن مكتب الرئاسة التركية إنهما سيعقدان «اجتماعات ثنائية لمناقشة الموضوعات الإقليمية». وبحسب مصادر فقد ناقشا الوضع السوري بكثافة . وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى تركيا الخميس وكان في استقباله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مطار أنقرة قبل مراسم رسمية خارج مبنى رئاسة الوزراء التركية. واجتمع الرجلان في وقت لاحق مع دبلوماسيين ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو. وفي أبريل نيسان 2015 عين العاهل السعودي الملك سلمان الأمير محمد بن نايف وليا للعهد و مسؤولا لمكافحة الإرهاب. فيما تفاعلت ازمة الانقلاب وملف دعم الارهاب حيث استقال رئيس دوجان ميديا إحدى أكبر المجموعات الإعلامية في تركيا الجمعة بعدما نشر متسللون ما قالوا إنها رسائل بريد إلكتروني تظهر رضوخه لضغوطتحريرية من أعضاء من الدائرة القريبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. فيما أمرت تركيا بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشر «دعاية إرهابية» وهو ما يزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام.

كان إردوغان قال إنه يريد مد حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز لما بعد أكتوبر تشرين الأول حتى يتسنى للسلطات القضاء على التهديد الذي تمثله حركة دينية ينحىعليها باللائمة في هذه المحاولة بالإضافة إلى المسلحين الأكراد الذين يشنون تمردا منذ 32 عاما. ويقول حمزة أقطن المحرر في تلفزيون (آي.إم.سي) المقرر إغلاقه إن القنوات المحظورة مملوكة أو يديرها أكراد أو علويون. واستشهد بنسخة من القرار حصلت عليها القناة التي يعمل بها والذي استند إلىصلاحيات حصلت عليها الحكومة بموجب المرسوم الذي صدر في يوليو تموز. وبث تلفزيون (آي.إم.سي) تقارير تستعرض سلوك قوات الأمن خلال عمليات عسكرية لمدة 14 شهرا تستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور وأسفرت عن مقتل الآلاف.

ومن بين القنوات التلفزيونية التي أغلقت قناة جوفند التي تبث موسيقى شعبية وقناة زاروك التي تبث برامج رسوم متحركة للأطفال باللغة الكردية. وقال أقطن إن القرار يغلق أيضا 11 إذاعة لإضرارها بالأمنالقومي. ونفى محمد علي يلجنداج في بيان أعلن فيه استقالته أن تكون الرسائل التي سربتها جماعة (رد هاك) اليسارية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع صدرت عنه وتعهد برفع دعوى قضائية. ووصفالعمل بأنه «احتيال قبيح».

تأتي استقالة رئيس المجموعة التي تضم صحيفة حريت الرائدة وقناتي (سي.إن.إن ترك) و(كانال دي) التلفزيونيتين وسط مخاوف بشأن ضغوط على وسائل الإعلام في تركيا خاصة منذ أن منحت حالة الطوارئالتي فرضت عقب انقلاب فاشل في يوليو تموز الحكومة سلطات واسعة.

واعتقل أكثر من 100 صحفي منذ 15 يوليو تموز- عندما قاد جنود دبابات وطائرات مقاتلة في محاولة للاستيلاء على السلطة- للاشتباه بوجود صلات لهم بالشبكة التي ينحى باللائمة عليها في الانقلاب.وشهدت حملات تطهير أوسع عزل نحو 100 ألف من الشرطة والجيش والقضاء والخدمة المدنية أو إيقافهم عن العمل.

وقال يلجنداج إنه استقال كي لا يلحق ضرر بسمعة الشركة الأم دوجان القابضة وهي واحدة من كبرى المجموعات العائلية المشهورة في تركيا والتي تتراوح مصالحها من الإعلام والعقارات إلى الطاقة وتجارةالتجزئة.

وأضاف «قررت أن أترك هذا المنصب الذي شغلته بإخلاص وتفان منذ بداية هذا العام لمنع المزاعم الموجهة لي من أن تضر بسمعة مجموعة دودجان.»

وشملت الرسائل الإلكترونية المزعومة التي سربتها (رد هاك) مراسلة يفترض أنها بين يلجنداج وصهر إردوغان براءت ألبيرق وزير الطاقة ويظهر فيها المسؤول التنفيذي لدوجان على ما يبدو استعداده لتعديلالنهج التحريري للمؤسسات الإعلامية التابعة لدوجان لاسترضاء الحكومة.

ورفض مسؤولون في مكتب ألبيرق التعليق.

وأضاف يلجنداج «بالفحص الفني للكمبيوتر الشخصي تبين أني لم أرسل هذه الرسائل الإلكترونية ولم ترسل عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص بي.