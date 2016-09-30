اتصالات لعقد اجتماع طارئ لدعم السعودية وبرلمانيون مصريون يطالبون بأسقاط الحصانة عن الامريكان

– September 30, 2016

مصدر في الجامعة العربية لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر بجامعة الدول العربية ل (الزمان) ان الامين العام لجامعة الدول العربية اجرى اتصالات بالدول العربية لعقد اجتماع طارئ للجامعة لدعم السعودية فى مواجهة القانون الامريكي لمقاضاة السعودية والمسمى جاستا .

وقال مصدر بالجامعة ان القانون الامريكي معيب ويهدف الى ترهيب الدول ويتضمن احكاما لا تتفق مع ميثاق الامم المتحدة او القانون الدولي .

فيما طالب عدد من اعضاء البرلمان المصري بإسقاط الحصانة عن المواطنين الامريكيين عملا بمبدأ المعاملة بالمثل . فى السياق ذاتة اعتبر عدد من الخبراء السياسيين القانون بانه ابتزاز وينذر بصدام خطير فى الشرق الاوسط واكدوا ان السعودية ودول الخليج لديها عدد من الاجراءات للرد على هذا القانون . وقال طارق فهمي الخبير السياسي ان القانون الامريكي يعكس انخفاض رؤية الولايات المتحدة تجاة اهم حلفائها وهو ما ينذر بأحتقان الشارع السعودي وتغيير جذري فى العلاقات بين واشنطن والرياض واتوقع ان تكون له تداعياته الخطيرة فى التعاون بين البلدين .

واضاف السفير احمد فتحي مساعد وزير الخراجية ان القانون الامريكي يشكف عن ان امريكا تخطط للعب دور مغاير عما كانت تقوم به ومحاولة جر المملكة السعودية الى مستنقع الحرب ضد الارهاب لاستنزافها ماليا وسياسيا واستراتيجيا وتوقع ابو الخير انه من المتوقع ان تمتد اثار هذا القانون الى دول عربية اخري