مسؤول أمريكي:العيوب الخلقية المرتبطة بزيكا أكبر من المتصور

– September 30, 2016

دراسة:الفايروس قادر على إصابة خلايا عصبية في الجمجمة

بوسطن –(رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير في مجال الصحة إن الخطر الذي يشكله فيروس زيكا على الأجنة أكبر مما تشير التقديرات الحالية. وصغر حجم الرأس هو عيب خلقي نادر في المواليد وواحد من عدة مشاكل مرتبطة بفيروس زيكا. وينتشر هذا العيب الخلقي بشكل متزايد بين الأطفال المولودين لأمهات أصبن بفيروس زيكا أثناء الحمل. ومن التشوهات الخلقية الأخرى النوبات المرضية والصمم والعمى بالإضافة لمجموعة من التشوهات العصبية والتنموية. وفي وقت سابق هذا العام قدر تحليل أمريكي أن خطر الإصابة بصغر حجم الرأس في أعقاب إصابة الأم بالفيروس أثناء الفترة الأولى من الحمل هي بين واحد و13 في المئة. وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد القومي الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية خلال ندوة عن زيكا إن هذا الرقم لا يتضمن الخطر الإجمالي للتشوهات الخلقية. وقال «إذا كنت تتحدث عن أي عيب خلقي فأعتقد أن (النسبة) ستكون أعلى من 13 في المئة بكثير… أعتقد أننا سنشهد شيئا مزعجا للغاية.» وفي فبراير شباط أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية بشأن ارتباط زيكا بصغر حجم الرأس. وانتشر الفيروس الذي ينقله البعوض بسرعة عبر الأمريكتين وتحديدا البرازيل وهي أكثر دولة منكوبةبالفيروس في تلك المنطقة. ووافق الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء على تخصيص 1.1 مليار دولار لتمويل أبحاث وجهود احتواء زيكا. وخلصت دراسة طبية نشرت نتائجها اليوم الخميس إلى أن فيروس زيكا الذي أصبح وباء في البرازيل وانتشر في الأمريكتين قادر على إصابة وإحداث تغييرات في خلايا الجهاز العصبي البشري المهمة فيتكوين العظام والغضاريف في الجمجمة. وقد يساعد البحث الذي نشر في دورية (سل هوست أند ميكروب) في شرح سبب صغر حجم جماجم المواليد الذين يولدون لأمهات مصابات بالمرض وولادتهم بملامح وجه غير متناسبة. وثبت أيضا أن زيكا يهاجم خلايا في أدمغة الأجنة مسؤولة عن نمو أنواع متعددة من خلايا المخ. وتلف تلك الخلايا يعطل نمو المخ ويتسبب في صغر حجمه وهو التشوه الخطير الذي يصيب المواليد الذين تصاب أمهاتهم بالفيروس خلال الحمل. واكتشف باحثون أمريكيون أجروا الدراسة الحالية عن طريق إصابة خلايا بشرية بالفيروس في المختبر أن زيكا يستطيع إصابة نوع آخر من الخلايا مسؤولة عن تكوين عظام وغضاريف الجمجمة ويدفعها إلىإفراز جزيئات تغير وظيفتها.

وقال الباحثون إن المستويات الزائدة من هذه الجزيئات في المختبر كافية لإتلاف الخلايا العصبية.

وقالت جوانا فيسوتسكا خبيرة الأحياء في كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية التي شاركت في قيادة فريق البحث «بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لفيروس زيكا على الخلايا العصبية الأولية ومشتقاتها فإنهذا الفيروس يؤثر بشكل غير مباشر على تطور المخ» من خلال قيام الجزيئات بإصدار إشارات تدفع الخلايا لتغيير وظائفها.