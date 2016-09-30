قطار يقتحم محطة ركاب في نيوجيرزي ويقتل امرأة ويصيب 108

– September 30, 2016

هوبوكن (نيوجيرزي) –(رويترز) – اقتحم قطار محطة هوبوكن بولاية نيوجيرزي الأمريكية خلال ساعة الذروة الصباحية يوم امس مما أدى إلى مقتل امرأة كانت متوقفة على الرصيف وإصابة 108 آخرين حينماتسبب الحادث في انهيار جزء من السقف وتناثر الحطام على الموجودين. ووصف بعض الحاضرين مشاهد مروعة حينما اقتحم القطار المحطة بسرعة كبيرة وحطم دعائم وأحدث فوضى في واحدة من أكثر المحطات ازدحاما بمنطقة مدينة نيويورك. وقال كريس كريستي حاكم نيوجيرزي في مؤتمر صحفي في هوبوكن شاركه فيه حاكم نيويورك آندرو كومو «ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا أكثر من مجرد حادث مأساوي لكننا… سندع خبراء إنفاذ القانونيتعقبون الحقائق.» وانطلق القطار #1614 من بلدة سبرينج فالي بولاية نيويورك وكان في نهاية رحلته التي تستغرق ساعة واحدة حينما وقع الحادث. وقال مسؤولون إن مهندس القطار -أو سائقه- أصيب ونقل إلى المستشفى لكنه خرج لاحقا. ولم يذكروا تفاصيل عن إصابته. وذكر مكتب الفحص الطبي في نيوجيرزي أن القتيلة تدعى فابيولا بيتار دي كرون وعمرها 34 عاما وهي من سكان هوبوكن. وقال كريستي إن 108 أشخاص أصيبوا. ووقع الحادث حوالي الساعة 08:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1245 بتوقيت جرينتش). وقالت القنصلية العامة للصين في نيويورك لوكالة شينخوا للأنباءإن واحدا على الأقل من المصابين مواطن صيني. وقال كومو إن من الواضح أن القطار دخل المحطة بسرعة كبيرة لكن السبب مجهول مشيرا إلى أنه قد يكون خطأ بشريا أو عاملا فنيا. وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة من حوادث القطارات بالولايات المتحدة. وكان أسوأها في السنوات الأخيرة حادث وقع في فيلادلفيا في مايو أيار 2015 وأدى إلى مقتل ثمانية وإصابة أكثر من 200. وتقع هوبوكن على الضفة الغربية لنهر هدسون على الجانب الآخر من مدينة نيويورك. ومحطتها واحدة من أكثر المحطات ازدحاما في المنطقة ويستخدمها كثير من المسافرين الذين يتوجهون إلى مانهاتن مننيوجيرزي وما بعدها.