معاقبة بطل دوري في قضية رشوة

– September 30, 2016

سول – رويترز – عاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة نادي تشونبوك بطل الدوري المحلي الأول بخصم تسع نقاط من رصيده إضافة إلى غرامة مالية بقيمة100 مليون وون (91 ألف دولار) بسبب رشوة دفعها أحد كشافي النادي لاثنين من الحكام في 2013. وفي مايو أيار الماضي اتهمت سلطات الادعاء الكورية الجنوبية اثنين من الحكام في الدوري الأول للبلاد بقبول رشى تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وون من أحد كشافي تشونبوك. وقالت تقارير إعلامية إنه حكم على الكشاف بالحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة الرشوة يوم الأربعاء الماضي رغم أن الكشاف أقر بان المبالغ كانت لها طبيعة شخصية ولم يكن الهدف منها التلاعبفي نتائج المباريات. وقال كيم سانج سوو المتحدث باسم تشونبوك «قررنا قبول العقوبة ونحن نعتذر للجمهور عما حدث. وسنعمل جاهدين من أجل عدم تكرار هذا مرة ثانية.»وأكدت لجنة الانضباط التي فرضت العقوبة أنه لم يثبت أن إدارة النادي مسؤولة عن دفع هذه المبالغ. وبعد 32 جولة يتصدر تشونبوك الدوري الكوري برصيد 59 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط على اقرب ملاحقيه سول قبل ست جولات من نهاية الموسم. واقترب تشونبوك أيضا من بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مواطنه سول 4-1 في ذهاب قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي.