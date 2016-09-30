خصام سينمائي بين باكستان والهند

– September 30, 2016

كراتشي (باكستان)(رويترز) – قال ملاك دور العرض الباكستانية اليوم الجمعة إنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتينالمسلحتين نوويا. واستعر التوتر بين الهند وباكستان منذ بدء حملة لقوات الأمن الهندية على المعارضة في الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير في يوليو تموز.وقال نديم مندفيوالا الذي تدير شركته ثماني دور عرض في كراتشي والعاصمة إسلام أباد «أوقفنا عرض الأفلام الهندية في دورنا بدءا من الجمعة حتى يتحسن الوضع ويعود لطبيعته.» وقالت الهند أمس الخميس إنها نفذت «ضربات دقيقة» في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير وهو ما أدانته باكستان ونفته. وحظرت رابطة المنتجين السينمائيين الهنود أمس الخميس على أعضائها الاستعانة بممثلين من باكستان. وقال ماندفيوالا وملاك آخرون لدور عرض إن الحظر في باكستان جاء ردا على هذا التحرك أيضا. وتتمتع الأفلام الهندية بشعبية كبيرة في باكستان. ودافع بعض الممثلين الهنود عند زملائهم الباكستانيين وقال النجم الهندي الشهير سلمان خان للصحفيين عند سؤاله عن استبعاد الممثلين الباكستانيين «إنهم فنانون. هذا موضوعان مختلفان… ماذا تظنون؟أتظنون أن الفنانين إرهابيون؟».