بارزاني بعد لقائه العبادي: بغداد عمقنا الاستراتيجي

– September 29, 2016

بغداد – الزمان

زار وفد كردي رفيع برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، العاصمة العراقية بغداد، والتقى برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ورحب العبادي في اجتماع موسع بالبارزاني، والوفد المرافق له.

وقال العبادي، أمامنا معركة مهمة ومصيرية، وهي معركة تحرير الموصل، وهي ضربة أخيرة توجه لداعش الإرهابي، وإنهاء الوجود العسكري لداعش في العراق، وبنضال قوات الجيش، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، والشرطة المحلية، والحشد العشائري، وجميع المقاتلين الأبطال الذين يقاتلون داعش”.

وأضاف العبادي، أنه “هناك تحديات، أهمها التحدي الإنساني، لكون هناك عدد كبير من السكان المحليين في نينوى، مؤكداً أن غاية العمليات العسكرية، هي تحرير الناس من بطش داعش، وواجبنا الحفاظ عليهم”.

وأوضح العبادي، خلال اجتماعه مع البارزاني والوفد المرافق له إلى بغداد، أنه “هناك اتفاقية تتضمن مشاركة جميع القوات التي ذكرت أنفاً، فضلاً عن أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن “هدف معركة الموصل ليس النزاع على الأراضي، إنما تحرير الناس من داعش في تلك المناطق، وسيكون هناك اتفاق لإدارة المناطق من قبل مجلس المحافظة، وذلك بحسب آليات الدستور”.

وأشار إلى أن “ليس هناك أي خلاف حول معركة استعادة الموصل”، لافتاً أن “الشرطة الاتحادية سوف تدخل إلى مدينة الموصل لمساعدة أهالي الموصل، وذلك باسناد قوات البيشمركة، باعتيارها جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وسيكون هناك تعاون بين جميع القطعات، بحسب الخطة”.

وذكر العبادي، أنه “هناك مشاكل قبل 2003، ولم تحل إلى الآن، وبعد المحاولات تم حل بعض المشاكل، ونجحنا تخفيف التوتر بين إقليم كوردستان وبغداد، وندعو جميع السياسيين والقادة التعاون في هذا المجال”.

من جهته قال رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، إن “زياتنا لبغداد تعبير عن دعم لحكومة العبادي، ونؤكد بأننا نرغب بشكل جاد في تذليل كل العقبات التي تعترض العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وتابع بالقول، نرى أننا نواجه تحديات مشتركة، وأمامنا أولويات مشتركة، ومن أولى الأولويات هي محاربة داعش، وتطهير البلد من هذه العصابة المجرمة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى إعادة بناء المدن المدمرة”.

وأوضح البارزاني، أن “الأزمة الإقتصادية الخانقة، تواجهنا، لافتاً أنه مستعدون لبدء أقصى جهودنا في التعامل معكم، لمعالجة جميغ القضايا”.

وأضاف، رئيس إقليم كردستان، أنه هناك تنيسق عالي بين قوات البيشمركة والقطعات العسكرية العراقية”.