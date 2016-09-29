عام من التدخل العسكري في سوريا لا يثير أي جدل أو مساءلة في روسيا

– September 29, 2016

موسكو- (أ ف ب) – يتذكر سيرغي دافيديس ذلك الصباح من تشرين الاول/اكتوبر عندما تظاهر مع 300 شخص آخرين في موسكو للاحتجاج على التدخل العسكري الروسي في سوريا، مؤكدا انه كان أول وآخر تجمع من هذا النوع.

ويقول المعارض الروسي “على حد علمي (…)، لم يكن هناك اي حدث آخر مخصص للمشكلة السورية وتورط القوات الروسية في النزاع”.

لم يحدث أي جدل عام أو احتجاج منذ أن اطلق الرئيس فلاديمير بوتين في 30 ايلول/سبتمبر 2015 القاذفات والمروحيات والصواريخ العابرة الروسية لتطارد “الارهابيين” في سوريا دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ولم يثر أول تدخل عسكري للجيش الروسي خارج حدوده منذ انسحاب القوات السوفياتية من افغانستان في 1989، أي تفاعل سلبي او ايجابي في روسيا، ولا حتى بداية جدل. وينتقد الغربيون بقوة هذا التدخل بسبب عنف الغارات الجوية خصوصا في حلب في شمال البلاد حيث يوقع العديد من الضحايا خصوصا من المدنيين.

ويقول دافيديس “انها حرب بعيدة يرى الرأي العام أن كلفتها ليست باهظة ولا تضر فعليا، لذلك استبعدت في نهاية المطاف من الوعي العام”.

في موسكو، الشاغل الاكبر هو الانكماش الاقتصادي الذي يضرب البلاد منذ 18 شهرا والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا. والنتيجة هي ان السكان ومعارضي الكرملين، لا يكترثون بسوريا.

– حرب اعلام –

وتنقل وسائل الاعلام القريبة من الكرملين روايتها لما يجري في سوريا: فموسكو تدخلت بطلب من السلطات الشرعية في سوريا في مكافحتها “للمجموعات الارهابية” التي تهدد روسيا ايضا.

ويقول مدير مركز “ليفادا” المستقل لاستطلاعات الرأي ليف غودكوف “في البداية وقبل عام، كان رد فعل الناس يتسم بالحيرة وحتى الخوف. لكن بعد ذلك ومع البث الدعائي للدولة المدافع عن الحملة، بدأوا يقتنعون”.

واليوم، عندما يتهم وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف بانه يعيش في “عالم مواز″، يزود الروس بمعلومات متناقضة تماما مع تلك التي تبثها الدول الغربية.

فبينما تبث وسائل الاعلام العالمية منذ اسبوع صورا مروعة للضحايا المدنيين في حلب التي تتعرض لقصف الطيران الروسي والسوري، يضاعف التلفزيون الروسي تقاريره الى جانب الجيش السوري حول حلب.

فليست هناك اي لقطة للدمار او لعمليات قصف الاحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، بل هجمات يشنها “حكوميون” وجهود تبذلها الحكومة لازالة المتفجرات من المدينة.

ويقول غودكوف “اي معلومات سلبية عما تفعله روسيا يقدم في سياق حرب إعلامية تجري ضدها، مثل الدعاية الاعلامية المعادية للروس”.

– “ليس المقياس نفسه” –

ويقول الخبراء ان الروس يعتبرون حاليا ان الحرب لم تكلفهم ثمنا كبيرا. وهناك قوات خاصة ومستشارون عسكريون منتشرون في سوريا بالتأكيد، لكن الكرملين يؤكد ان ليس هناك اي جندي روسي على الجبهة، وان كان 21 روسيا على الاقل قتلوا خلال عام واحد.

وتقول ايرينا، الموظفة المتقاعدة بينما تقف بالقرب من نصب في موسكو تكريما ل15 الف جندي سوفياتي قتلوا في افغانستان، “سوريا؟ لا الناس لا يناقشون الامر. التلفزيون لا يعرض تقريبا سوى تسليم المساعدة الانسانية”.

وعلى الرغم من ذلك، كشف استطلاع للرأي اجراه معهد “في تي-سيوم” الحكومي ونشرت نتائجه الاربعاء ان نسبة الروس الذين يعتبرون ان الوضع يتحسن في سوريا انخفضت من 48 بالمئة في آذار/مارس يوم اعلان انسحاب الجزء الاكبر من القوات الروسية، الى 27 بالمئة في تموز/يوليو.

لكن بالنسبة لمعظم الروس الذين ما زالوا مصدومين بالحرب التي خاضها الجيش السوفياتي لعشر سنوات في افغانستان، التاريخ لن يعيد نفسه في سوريا.

وتقول ايرينا “اعتقد ان تدخلنا في سوريا وفي افغانستان مختلفان تماما. ليس المقياس نفسه”.