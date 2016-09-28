مشروع منح الموظفين بالعراق اجازة لمدة خمس سنوات

– September 28, 2016

بغداد – الزمان

اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان لجنتها تسلمت مشروع قانون منح الموظفين الحكوميين إجازة لمدة خمسة سنوات بالراتب الأساسي فقط.

وقالت التميمي ، ان الحكومة الاتحادية ناقشت منح الموظفين الحكوميين إجازة لمدة خمسة سنوات بالراتب الأساسي فقط، دون مخصصات أو حوافز أضافية على أن تحتسب تلك المدة لإغراض التقاعد، وقررت في حينها إدراجه كفقرة ضمن موازنة العام 2017 الا انها سرعان ما قامت باعتباره مشروع قانون يخضع الى القراءتين الاولى والثانية قبل التصويت عليه.

وأضافت ان مشروع القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المالية النيابية.