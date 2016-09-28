قوات أمريكية إضافية تلبية لطلب بغداد

– September 28, 2016

‎ وزير حرب جديد لداعش كان ضابطاً في الحرس الجمهوري

اجتماع مفصلي بين العبادي وبارزاني حول معركة الموصل والنفط والرواتب

بغداد- كريم عبد زاير

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء إن واشنطن سترسل المزيد من المدربين والمستشارين الأمريكيين لمساعدة القوات العراقية في المعركة من أجل استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش – الدولةالإسلامية في وقت لاحق من العام الجاري. وقال مسؤولون امريكيون لاحقاً أن واشنطن سترسل نحو 600 جندي اميركي اضافي الى العراق . فيما كشف تنظيم داعش عن تعيين وزير حرب جديد له خلفا لأبوعمر الشيشاني الذي قتلته غارة للتحالف في سوريا وقال التنظيم ان وزيره الجديد هو ياسين المعاضيدي الذي اصوله من قضاء حديثة و كان قائدا لإحدى وحدات الحرس الخاص لصدام حسين قبل الاحتلال ثم التحق بالتنظيم قبل ما لايقل عن خمس سنوات . فيما قالت مصادر مطلعة ان التنظيم استنفر الاطفال الملتحقين به ممن يحملون لقب اشبال الخلافة لسد نقص القوات في الموصل حيث يعيش التنظيم لوعة تجرع هزائمه الاخيرة في القيارة والشرقاط .

ومن المقرر أن يزور اليوم الخميس، 29 أيلول، وفد إقليم كردستان، بغداد، برئاسة، رئيس الإقليم، مسعود مسعود البارزاني، لبحث تحرير الموصل وملفاتها مع رئيس الحكومة العراقية حيدرالعبادي، و كذلك بحث المشاكل الموجودة بين أربيل وبغداد فيما يخص الموازنة والنفط.

وقال عضو قيادة حزب الاتحاد الإسلامي، محمد أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، إن «الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي، صلاح الدين بهاء الدين، يشارك في الوفدويضم ايضا النائب الأول للأمين العام، للاتحاد الوطني كوسرت رسول، ومسؤول الهيئة العاملة، ملا بختيار، بالإضافة إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، قائد قوات 70، شيخ جعفر شيخ مصطفى».

كما يشارك ايضا سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاجي محمود».

وسكرتير المكتب السياسي، للحزب الديمقراطي،فاضل ميراني،وعضو المكتب، روج نوري شاويس». وأضاف بيان نشر على الموقع الإلكتروني للعبادي «تم التشاور مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بطلب من الحكومة العراقية لزيادة أخيرة لعدد من المدربين والمستشارين الأمريكيين تحت مظلة التحالف الدوليفي العراق لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية البطلة في معركتها الوشيكة لتحرير الموصل وتمت الموافقة على طلب الحكومة.»

ومن ناحية أخرى قال مسؤول أمريكي امس إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال المزيد من القوات لمساعدة العراقيين.

وأضاف «بالتشاور مع حكومة العراق فإن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من أفراد الجيش الأمريكي للتدريب وتقديم المشورة للعراقيين مع زيادة الاستعدادات لحملة الموصل.»

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للصحافة الفرنسية ان «الاعلان يوضح طبيعة المهمة وحقيقة الامر للرأي العام».

واضافل ان الهدف منه «درء الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك حول المستشارين (…) ونسمع اتهامات بان هؤلاء سيقومون بعمليات قتالية».

وارتفع عدد الجنود الاميركيين في العراق الى 4460 عسكريا مع بداية الشهر الحالي.

واجتمع العبادي مع أوباما ونائبه جو بايدن الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رغم أنه ليس من الواضح إن كان الاتفاق قد تم هناك.

كما لم يعرف عدد الجنود الأمريكيين الذين طلبهم العراقيون.

وكان الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قد أبلغ رويترز في يوليو تموز أن من المتوقع أن يسعى الجيش الأمريكي لزيادة عدد الجنود في العراق.

ويوجد حاليا 4400 على الأقل من الجنود الأمريكيين في العراق في إطار التحالف الذي تقوده واشنطن والذي يقدم دعما جويا مكثفا وتدريبات ومشورة للجيش العراق الذي انهار في 2014 في وجه الهجومالخاطف الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية.

واستعادت القوات العراقية التي تتضمن قوات البشمركة الكردية وفصائل شيعية معظمها مدعوم من إيران نحو نصف الأراضي التي احتلها التنظيم على مدى العامين المنصرمين لكن معركة استعادة الموصلوهي أكبر مدينة يحتلها التنظيم المتشدد في دولته للخلافة ستكون على الأرجح أكبر معركة حتى الآن.

ويقول قادة أمريكيون وعراقيون إن التقدم صوب المدينة قد يبدأ في النصف الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

ولا تزال أعداد الجنود الأمريكيين الحالية في العراق تشكل جزءا بسيطا من أعدادهم خلال ذروة الاحتلال الذي استمر تسعة أعوام والتي بلغت 170 ألف جندي. وأسفر الاحتلال عن الإطاحة بصدام حسين في2003 ودفع تنظيم القاعدة لبدء حملة هناك وانزلق بالبلاد إلى هاوية حرب أهلية.

وفي ظل عدم رغبته في التورط في صراع آخر في الخارج أصر البيت الأبيض على أنه لن تكون هناك قوات برية أمريكية على الأرض ورغم أن وجود قوات التحالف كان قاصرا على بضع قواعد عسكرية فإنالجنود الأمريكيين يقتربون أكثر فأكثر من ساحة القتال مع تطور الحملة.