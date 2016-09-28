‎السيسي لوّح بنشر الجيش في ساعات رداً على مخطط أمريكي إخواني في نوفمبر

– September 28, 2016

‎مصدر مصري لـ (الزمان):

‎القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر امني مصري للزمان ان تهديدات الرئيس السيسي فى كلمته الاخيرة بنشر الجيش خلال 6 ساعات لحماية امن البلادجاءت بعد تلقيه معلومات من الاجهزة الامنية بوجود مؤامرة اخوانية برعاية امريكية لاسقاط البلاد في فوضى خلال شهر نوفمبر القادم . ‎واضاف المصدر ان المؤامرة الامريكية الاخوانية يقودها مجموعة من الشخصيات على راسها د/ عصام حجي الذي اعلن عن نيته الترشيحللرئاسة عام 2018 والقياديان الاخوانيان محمود عزت وابراهيم منير.

‎ فى السياق ذاته دشن عدد من النشطاء السياسيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لحملة الاخوان التى تهدف الىالاساءة للدولة امام العالم الخارجي واكدت د/ ماجد الحلاواني العميد السابق بكلية الاعلام جامعة القاهرة ان مواقع التواصل الاجتماعيتستخدمها جماعة الاخوان للاساءة للدولة المصرية وشددت على ضرورة تنقية تلك المواقع وايجاد طريق للتصدي للشائعات والاكاذيب .فيما اكد د / ياسر عبد العزيز خبير الاعلامي ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تستخدم فى تجنيد العناصر الارهابية واضاف انجميع اجهزة الامن فى العالم تراقب تلك المواقع دون المساس بالحريات ووصف عبد العفار سكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوقالانسان قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي قبل اصدار هذا التقرير ‎كما استنكر مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات خاصة ل( الزمان) التهديدات الايرانية الاخيرة ضد السعودية مؤكدا ان تلكالتصريحات تزيد من التوتر فى المنطقة ،واضاف ان مصر تعتبر امن الخليج العربي خط احمر وانها لن تتوانى عن التدخل لحماية امنالدول الخليج وعلى رأسها السعودية ضد اى تهديدات، ورفض المصدر اقتراح مركز الابحاث السياسية بلندن بتشكيل ناتو عربي بقيادةمصر لمكافحة الارهاب مؤكدا ان مصر تقوم بواجباتها فى حماية امن المنطقة .

‎ فيما اثارت مشاركة 3 فنانين مصريين وهم احمد بدير وفاروق الفيشاوي واحمد فتوح فى مهرجان اعلامي بمدينة النجف العراقية لتكريمفنانين ايرانيين موجة من الغضب فى الوسط الفني وطالب بعض الفنانيين بمقاطعة اعمال الفنانين الثلاثة كما طالبوا نقيب الفنانيينالتحقيق فى تلك الواقعة التى تكررت فى الفترةالاخيرة