مباحثات ايرانية تركية حول الملف السوري وفرنسا تعد لقرار في مجلس الأمن

– September 28, 2016

قيادي معارض:دول زودت الفصائل السورية براجمات جديدة .. أمريكا تهدد بوقف التعاون مع روسيا ما لم يتوقف هجوم حلب

اسطنبول – بيروت – واشنطن – الزمان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة هددت الأربعاء بوقف التعاون مع روسيا بشأن سوريا ما لم تتحرك موسكو لإنهاء هجوم حلب والعودة لوقف إطلاق النار. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جون كيري أبلغ هذه الرسالة لنظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية عبر خلالها عن «قلقه البالغ من تدهور الوضع في سوريا»وقال إن واشنطن تحمل موسكو مسؤولية الوضع بما في ذلك استخدام قنابل حارقة في مناطق مدنية.وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأربعاء إن هؤلاء الذين يستخدمون «أسلحة أكثر تدميرا» فيسوريا يرتكبون جرائم حرب وإن الوضع في حلب أسوأ من مجزرة.

فيما بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاربعاء في خلال زيارة الى انقرة الاوضاع في سوريا والاتفاقات الجارية ، في ثالث سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين الاتراك في اقل من شهرونصف الشهر رغم ان البلدين على طرفي نقيض بالنسبة للنزاع السوري، كما قالت مصادر دبلوماسية.

والتقى ظريف نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو في زيارة غير معلنة الى انقرة في طريق عودته الى طهران من زيارة الى نيويورك حيث حضر اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة كما قال مصدر دبلوماسيتركي لوكالة فرانس برس. واضاف المصدر ان الوزيرين بحثا قضايا ثنائية واقليمية بما يشمل النزاع السوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو الأربعاء إنه يعمل لطرح قرار على مجلس الأمن الدولي لفرض وقف إطلاق النار في حلب السورية وإن أي دولة ستعارض هذا القرار ستعد متواطئة في ارتكابجرائم حرب. وفي كلمة أمام نواب البرلمان اتهم أيرو سوريا المدعومة من روسيا وإيران بشن «حرب شاملة» على الشعب وهو الأمر الذي قالت باريس إنها لن تقف ساكنة أمامه. وقال «في هذه اللحظة نقترح مناقشة قرار لفرض وقف إطلاق النار في حلب.. هذا القرار سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. من لن يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب.» وقال الوزير الفرنسي”لن نقبل بأن تصبح حلب جارنيكا القرن الحادي والعشرين» في إشارة إلى القصف العشوائي للمدنيين في بلدة جارنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي كبير إن باريس أعدت نصا ترغب في مناقشته مع بريطانيا والولايات المتحدة قبل تقديمه للروس في أقرب وقت ممكن. وقال الدبلوماسي «الفكرة ليست الفيتو الروسي ولكن الدخول في مناقشة ملائمة معهم بشأن إنهاء العنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووضع آلية لفرض وقف إطلاق النار.» وأضاف قائلا «إن لم ينضموا إلينا لن نشعر بتأنيب الضمير في رفع (القضية) إلى مجلس الأمن حتى لو كان ذلك يعني استخدام فيتو روسي.»

فيما قال قيادي بالمعارضة السورية لرويترز الأربعاء إن دولا أجنبية زودت مقاتلي المعارضة براجمات جراد سطح سطح من طراز لم يحصلوا عليه من قبل ردا على هجوم كبير تدعمه روسيا في مدينة حلب. وقال العقيد فارس البيوش إن مقاتلي المعارضة حصلوا على «كميات ممتازة» من راجمات جراد يصل مداها إلى 22 و40 كيلومترا وإنها سوف تستخدم في جبهات القتال بحلب وحماة والمنطقة الساحلية .