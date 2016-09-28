أوباما وزعماء دول يحضرون جنازة  شيمون بيريز

– September 28, 2016

‎رام الله – لندن – الزمان

اعلن متحدث باسم وزراة الخارجية الاسرائيلية الاربعاء ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقادة اجانب اخرون بينهم ولي العهد البريطاني الامير تشارلز اكدوا حضورهم جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز الذي توفي فجر الاربعاء و ستجرى جنازته الجمعة. وقال ايمانويل نحشون لوكالة فرانس برس ان بيريز سيدفن عند الساعة 11,00 (8,00 تغ) من الجمعة في مقبرة جبل هرتزل التي دفن فيها عدد من القادة الكبار الاسرائيليين.ومن المتوقع ان يحضر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والالماني يواكيم غاوك الجنازة ايضا.اشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الاسرائيلي السابق شيمون بيريز الذي توفي ليل الثلاثاءالاربعاء، متحدثا عن «شجاعته» و»حسه الوطني».

وقال بوتين في بيان صدر عن الكرملين «كانت لدي الفرصة مرات عدة للتحدث الى هذا الرجل الرائع. في كل مرة، اعجبت بشجاعته وحسه الوطني وحكمته ورؤيته على الامد الطويل».

وساد الصمت لدى القيادة الفلسطينية في رام الله في صباح الاربعاء من دون تعليق سريع لكن في قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس،

قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري لوكالةفرانس برس ان بيريز «آخر المؤسسين الاسرائيليين للاحتلال الاسرائيلي ووفاته تمثل نهاية مرحلة في تاريخ الاحتلال».واضاف «الشعب الفلسطيني سعيد بزوال هذا المجرم الذي ارتكب الجرائم الكثيرة وسفك الدم الفلسطيني».واعتبر عبد السلام الهو ان بيريز على الرغم من تلقيه جائزة نوبل للسلام «كان مجرم حرب مثل القادة الاسرائيليين.

كان يدعي السلام ولكنه ليس رجل سلام».

وكان بيريز حاضرا على الساحة السياسية لاكثر من 65 عاما، منذ قيام الدولة العبرية عام 1948 وحتى نهاية ولايته الرئاسية (2007-2014 لم تر النور رؤية شمعون بيريس – الذي وافته المنية الأربعاء عن عمر يناهز 93 عاما – في إقامة شرق أوسط جديد يقوم على اتفاق سلام مرحلي ساهم في إبرامه مع الفلسطينيين عام 1993.

لكن هذا السياسي الإسرائيلي المحنك حصل على إشادة عالمية وفاز بجائزة نوبل كرمز للأمل في منطقة نكبت منذ فترة طويلة بحروب غذتها انقسامات دينية وسياسية عميقة.

نقل بيريس إلى المستشفى في أعقاب أصابته بجلطة قبل أسبوعين وقال أطباء إن حالته تحسنت قبل أن تتدهور فجأة يوم الثلاثاء. وقال أفراد من أسرته لدى إعلان وفاته إنه لم يتألم وإنه أوصى بالتبرع بقرنيةالعينين.

وفي رسالة على صفحته على فيسبوك هذا الشهر طالب بيريس الطلبة الجدد في بداية السنة الدراسية بالتحلي بالجرأة والفضول والأحلام الكبيرة. ويلخص هذا التعليق فيما يبدو عقيدته الشخصية.

فعلى مدى ما يقرب من 70 عاما اشتغل فيها بالعمل السياسي خدم بيريس – الذي كان في بداية حياته راعيا للأغنام في إحدى المزارع التعاونية – في أكثر من عشر حكومات وشغل في مرتين منها منصبرئيس الوزراء عن حزب العمل.

لكنه لم يحقق فوزا حاسما في أي انتخابات عامة في محاولاته الخمس بين عامي 1977 و1996.

وفي إحدى خطبه قال بيريس الذي شغل منصب رئيس الدولة الشرفي من 2007 إلى 2014 «أنا خائب. فقد خسرت الانتخابات. لكني ناجح فقد خدمت شعبي.»

اقتسم بيريس جائزة نوبل للسلام لعام 1994 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بفضل اتفاق عام 1993 الذي فشل الثلاثة ومن تلاهم من قيادات فيتحويله إلى معاهدة دائمة.

وعندما اغتال يهودي من اليمين المتطرف يعارض اتفاق السلام رابين في نوفمبر تشرين الثاني عام 1995 انتقلت الشعلة إلى بيريس.

غير أن شعبية بيريس تراجعت بشدة بفعل موجة من التفجيرات الانتحارية الفلسطينية التي سقط فيها عشرات الإسرائيليين وحملة شرسة شنها حزب ليكود فخسر بيريس الانتخابات عام 1996 لصالح بنياميننتنياهو بأقل من 30 ألف صوت.