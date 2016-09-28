صندوق النقد:زيباري كان بطل اتفاق القرض المالي

– September 28, 2016

توقعات متضاربة حول مصير قروض العراق

بغداد – (رويترز) : تنطوي إقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري الأسبوع الماضي في أحدث هزة باضطرابات السياسة المتزايدة في بغداد على خطر تأخر مليارات الدولارات من دعم الميزانية الذي تشتدالحاجة إليه والمقدم من مقرضين دوليين ومستثمرين.فقد أقال البرلمان زيباري المسؤول الكردي البارز الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشر سنوات بعد استجوابه في مزاعم فساد وإساءة استغلال الأموال العامة. نفى زيباري التهم ووصف الإجراء بأنه «انتقامي وذو دوافع سياسية» متهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتدبير إقالته في مسعى للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي. يتزامن الصراع السياسي مع مصاعب يواجهها العراق عضو منظمة أوبك في سد العجز الناجم عن انهيار أسعار النفط العالمية.ولتعويض فاقد إيرادات النفط لجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض ستشجع المقرضين الآخرين على تقديم الدعم أيضا.ووافق صندوق النقد على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار في يوليو تموز مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية . وتأمل بغداد أن يفرج ذلك عن مساعدات إضافية بأكثر من 12 ملياردولار من مصادر مثل البنك الدولي ومجموعة السبع .

لكن في غياب زيباري الذي يتقن الإنجليزية ويحظى بتقدير في العواصم العالمية تفقد بغداد الشخص الأقرب إلى تفاصيل الصفقة. ووصف كريستيان جوتش مدير بعثة صندوق النقد في العراق زيباري بأنه «بطل» اتفاق القرض. وقال لرويترز بالهاتف «كان محركا كبيرا للإصلاح والآن لا ندري من سيحل مكانه.» وقال إن المفاوضات ستستمر مع من سيخلف زيباري فور تعيينه مضيفا أن «لصندوق النقد برامج مع الدول لا الأفراد.»

كانت شريحة أولية قيمتها 640 مليون دولار قد صرفت في يوليو تموز لكن الشريحة التالية المساوية تتوقف على مراجعة أولى قد تجرى بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني لكن قد تتأجل لحين انتهاء العراقمن ترتيب الأوضاع.

وقال جوتش إن مراجعة مسودة الميزانية التي قدمها العراق إلى صندوق النقد الشهر الماضي شرط أساسي. وقال «إنها باهظة التكلفة أكثر من اللازم ولا تتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في ترتيب القرض.. ينبغي أن نتفق بشأن ميزانية 2017.»

وقال جوتش إنه يتوقع تحديثا من العراقيين خلال الاجتماع الدوري لصندوق النقد في واشنطن أوائل الشهر القادم. كانت الحكومة قالت أمس الثلاثاء إنها ستخفض الإنفاق في 2017 إلى 90.22 تريليون دينارعراقي (77.51 مليار دولار).

يقول دبلوماسي غربي في بغداد يتابع عن كثب الشأن الاقتصادي العراقي إن اجتماع صندوق النقد سيكون «نقطة مفصلية».

وأضاف «هل يستطيعون إعادة ترتيب أوضاعهم وإنجاز الأمور بحلول ذلك الوقت؟ لو كان لي أن أضع رهانا لقلت إنه سيحدث تأجيل على الأقل لكن الأرجح ألا يزيد على ذلك.»

وقال الدبلوماسي إن تغيير الوزراء في منتصف برنامج لصندوق النقد ليس بالضرورة عقبة كبيرة في حد ذاته لكن سريان اتفاق العراق بدأ للتو وكان زيباري نفسه المحرك لإصلاحات عديدة.

وتابع «إذا كانوا يكابدون الأمرين للقيام بذلك (تطبيق الإصلاحات) بالفعل ثم تطيح بزيباري الذي كان داعما رئيسيا لكثير من هذا فمن الطبيعي أن يتأخر الأمر.»

تقول بغداد أيضا إنها ستعزز أوضاعها المالية عن طريق بيع سندات بمليار دولار مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة وسندات دولية بمليار دولار في الربع الأخير من 2016.

وقد تكون تلك الخطط مهددة الآن.

فقد قال مصدر مطلع لرويترز «بمغادرة هوشيار أصبح كل شيء معلقا في الهواء.»

لكن المستثمرين المحتملين مازالوا متفائلين. وقال كان نازلي كبير اقتصاديي ديون الأسواق الناشئة لدى نيوبرجر بيرمان في لاهاي إن العراق أصبح في وضع يؤهله لإصدار سندات حتى إذا تأخر اتفاقصندوق النقد لأن هيكل الإصلاح قائم بالفعل وإنتاج النفط تعزز هذا العام.

وقال نازلي «سيكونون في وضع يؤهلهم للذهاب إلى المستثمرين وتقديم ميزانية كي يسدوا فجوة التمويل ثم يتجهون إلى السوق لتغطية الفرق.» وتوقع أن يكون عائد السندات أقل من عشرة بالمئة مقارنة معالأحد عشر بالمئة التي طلبها المستثمرون خلال جولة ترويجية قامت بها الحكومة العام الماضي وهو ما رأت بغداد أنه مغالى فيه.

وتحوز شركته بعضا من آخر السندات الدولية التي باعها العراق في 2006 عندما أصدر ما قيمته نحو 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بكوبون 5.8 بالمئة.

وتتوقع مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية أن يكون لإقالة زيباري أثر سلبي قصير الأجل لكن صندوق النقد سيظل ملتزما باتفاق القرض.

وقالت في مذكرة بحثية «المجتمع الدولي مازال معنيا بدعم رئيس الوزراء العبادي والتحقق من إحراز تقدم في الحرب على الدولة الإسلامية» متوقعة أن تظل الحكومة قائمة حتى أوائل 2017 على الأقل.

ويضخ تحالف بقيادة الولايات المتحدة يحارب التنظيم المتشدد في العراق وسوريا مليارات دولارات لقصف مقاتلي التنظيم وإعادة تدريب الجيش والشرطة العراقيين اللذين ألقيا السلاح وفرا أمام تقدم المسلحينقبل عامين. وقد يقوض انهيار اقتصادي تلك المكاسب العسكرية.

وقال سامي العسكري السياسي الشيعي البارز إنه سيكون بوسع بغداد المحافظة على اتفاق صندوق النقد بدون زيباري كما نجحت في المضي قدما في حملتها العسكرية رغم الفراغ في الوزارات الأمنية.

وقال «الكل يقول إن إقالة هوشيار تهدد اتفاق صندوق النقد. لكنه لا يرتبط بهوشيار. نفس الشيء مع العبيدي.. عندما أقالوا الوزير لم يتغير شيء. لا يؤثر هذا في أي شيء.»