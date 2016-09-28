دراسة: أدوية اضطراب نقص الانتباه  قد لا تفيد في أداء الواجبات المدرسية

– September 28, 2016

واشنطن -(رويترز) – تشير دراسة صغيرة إلى أن منح أطفال يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة منشطات قد لا يساعدهم على الانتهاء من واجباتهم المدرسية أو تحسين درجاتهم.

واختبر باحثون تأثير عقاقير التدخل السلوكي على 75 طفلا شاركوا في برنامج مدرسي صيفي بحضور حصص مدرسية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء لمدة ثمانية أسابيع.

واختار الباحثون عددا من الأطفال بشكل عشوائي لتلقى علاج سلوكي يتضمن بطاقات يومية لأداء الأطفال مع تعليم الآباء والأمهات كيفية مساعدة أطفالهم على أداء الواجبات المدرسية أو لتلقى منشطاتطويلة المفعول.

وقالت كبيرة الباحثين بريتاني ميريل الباحثة في مركز الأطفال والعائلات بجامعة فلوريدا الدولية في ميامي «لم تظهر المنشطات طويلة المفعول نجاحا فيما يتعلق بأداء الواجبات المدرسية رغم إعلان الشركاتنجاحها فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يؤدي فيها الطفل واجباته المدرسية.»

وأضافت لرويترز هيلث عبر البريد الالكتروني «التدخل السلوكي أكثر فاعلية من المنشطات طويلة المفعول فيما يتعلق بتحسين أداء الواجبات المنزلية لدى الأطفال الذي يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرطالحركة.»

واختبر الباحثون الطريقتين بتطبيقهما على أطفال تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات و12 عاما رغم أن متوسط الأعمار كان ثمانية وكلهم يعانون من أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة لاحظهاآباؤهم أو معلموهم .