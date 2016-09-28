– September 28, 2016

الخلافات الإيرانية السعودية تهدد بإنهيار أي إتفاق

إجتماع غير رسمي لأوبك وسط ترحيب عراقي بمساعي رفع الأسعار

الجزائر – الزمان

عقدت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مساء امس اجتماعات غير رسمية في محاولة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع الأسعار المنهارة منذ منتصف 2014 وسط رفض إيراني لتجميد الانتاج وترحيب عراقي بأي خطوة تؤدي الى ارتفاع الاسعار. وقال وزير النفط جبار اللعيبي بعد وصوله إلى الجزائر (نحن هنا لنناقش كل خيار ممكن للوصول لسعر جيد)، وأضاف إنه (يريد للأسعار أن ترتفع).وكان لعيبي قد اكد إن العراق يريد تجميد إنتاج النفط من أجل زيادة الأسعار.ورأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ان (فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل بسبب المعارضة الإيرانية لتجميد الإنتاج واستمرار الخلاف في هذا الشأن بين إيران والسعودية، ما يعد مؤشراً إلى عرقلة أي اتفاق)، مضيفة ان(المسؤولين الإيرانيين قللوا من التوقعات بإبرام اتفاقية وجدّدوا تعهدهم بزيادة الإنتاج)، مشيرة الى ان (المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام من المقرر أن يكون حدثه الأهم امس بلقاء غير رسمي لمنظمة أوبك). وتزامناً مع وصول وزراء الطاقة من أنحاء العالم إلى الجزائر لحضور المؤتمر، أكد وزير البترول الإيراني، بيجان زنكنه خلال حديث مع وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية،

التزام إيران بالوصول إلى إنتاج أربعة ملايين برميل يومياً، وهو المستوى الذي كانت طهران تنتجه قبل أن تشل القيود الغربية، التي بدأت منذ عام ، صناعتها النفطية.وزادت أسعار تداول النفط قد بمقدار 3 بالمئة الإثنين الماضي على أمل أن يؤدي اتفاق أوبك في الجزائر على التخفيف من آثار الفائض العالمي من النفط. لكن زنكنه قال امس إن (المحادثات ليست سوى مفاوضات قبل الاجتماع الدوري للأوبك المقرر عقده في الثلاثين من تشرين الثاني المقبل بفيينا) ، موضحاً إن محادثات الجزائر (يمكن النظر إليها على أنها إعداد، إذ يجري الآن التجهيز لاستقرار السوق). في المقابل، تعرض السعودية تقليل إنتاجها إلى مستوى إنتاج شهر كانون الثاني، لو قامت إيران بتثبيت إنتاجها على مستوياته الراهنة البالغة 6.3 ملايين برميل يومياً.وكانت جهود مماثلة للوصول لتجميد الإنتاج قد انهارت في قطر بسبب الخلاف السعودي الإيراني، لكن وزراء النفط قالوا إن الوضع في أسواق النفط قد أصبح أكثر حرجاً منذ ذلك الوقت.وبدا وزير النفط النيجيري إيمانيويل كاتشكو متفائلاً بتأكيده امكانية ابرام اتفاق هذا الأسبوع. وفي الوقت ذاته، تريد نيجيريا العودة الى إنتاجها بمستوياته السابقة لتعرضها لسلسلة من الهجمات على أنابيب النفط، وذلك من خلال استثنائها التجميد. والامر نفسه بالنسبة لليبيا، التي انخفض إنتاجها بسبب القتال بين الجماعات المسلحة وداعش.ورجح وربين ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وهي شركة استشارية مقرها دبي أن ( تستثمر أوبك هذا الأسبوع للوصول الى اتفاق، لا الى قرار)، مضيفاً إنه (لا يزال هناك فجوات كبيرة بين السعودية وإيران والعراق، إلى جانب معضلة التعامل مع نيجيريا وليبيا وفنزويلا).ومن المسائل المهمة أيضاً الاشتراك الروسي في تجميد النفط.ومع ان روسيا ليست عضواً في الأوبك لكنها تنتج نفطاً أكثر من أية دولة أخرى. وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في تقرير نشر على صدر صفحتها الأولى امس أن إيران برفضها عرضا سعوديا بتحديد سقف الانتاج وجهت ضربة قوية للجهود التي تبذلها السعودية لكبح جماح الانتاج النفطي لوقف التدهور المطرد في أسعار النفط الخام المتواصل منذ عامين. وترى الصحيفة إن هذا الرفض أدى إلى انخفاض سعر خام برنت بأكثر من نسبة 3.5 بالمئة.وتدعم السعودية تخفيضا منسقا للانتاج النفطي يصل إلى مليون برميل يوميا للتعامل مع مشكلة التخمة التي تعاني منها الأسواق النفطية في العالم، مشترطة أن تجمد إيران انتاجها عند مستوى يقدره المحللون بـ 3.6 مليون برميل يوميا.وتضيف الصحيفة أن عرض الرياض جاء وسط توقعات قاتمة لوضعها المالي مع بلوغ نسبة العجز في الميزانية لديها إلى نحو 100 مليار دولار.

وتنقل الصحيفة عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إنه لم يتوقع التوصل إلى اتفاق في هذه المحادثات، لكن (الفجوة بين بلدان الأوبك أخذت تضيق). وإن النقاش تركز على مستويات الانتاج في إيران وليبيا ونيجيريا.وتخلص الصحيفة إلى أن (المحللين يقولون إن الموقف الإيراني يعكس وجهة نظر إيران بأنها يمكن أن تتحمل أسعار النفط المنخفضة أكثر من السعودية). وهذه هي المرة الاولى التي يحضر فيها اللعيبي اجتماعا لاوبك منذ استيزاره قبل نحو شهرين.