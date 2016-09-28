– September 28, 2016

البارزاني يبحث مع العبادي اليوم المشاكل العالقة وتحرير الموصل

بغداد – قصي منذر

يصل رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الى بغداد اليوم الخميس لمناقشة العلاقات المشتركة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والاستعدادات الجارية لعمليات تحرير الموصل، فيما عدت حركة تغيير الكردستانية الزيارة، حزبية ولا تمثل شعب كردستان. وقال المستشار الاعلامي لرئيس الاقليم كفاح محمود كريم لـ (الزمان) امس ان (البارزاني يبحث اليوم الخميس في بغداد مع العبادي عمليات تحرير الموصل بالاضافة الى مناقشة ابرز الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم). وكان وفد تحضيري بروتوكولي يضم وسائل اعلام كردية وامنية قد وصل الى بغداد لغرض التهيئة لزيارة البارزاني. وقال مصدر في تصريح امس ان (وفدا تحضيريا بروتوكوليا وصل الى بغداد لغرض تهيئة زيارة البارزاني الى العاصمة). واضاف ان (الوفد يضم وسائل اعلام كردية وحماية رئيس الاقليم). يذكر ان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين قد اكد ان البارزاني سيركز في مناقشاته مع الحكومة الاتحادية وضع الموصل بعد التحرير . وقال حسين لـ (الزمان) ان (البارزاني سيركز في مناقشاته مع الحكومة الاتحادية بشأن وضع الموصل بعد التحرير من داعش). وعد القيادي في كتلة التغيير الكردستانية هوشيار عبد الله زيارة البارزاني بالحزبية البحتة وانها تمثل حزبه فقط. وقال عبد الله في بيان امس إن (زيارة البارزاني لبغداد زيارة حزبية بحتة وهو يمثل شخصه وحزبه فقط وولايته انتهت و لايمثل شعب كردستان). مؤكدا أن (الجهة الوحيدة التي تمثل شعب كردستان هي برلمان الإقليم) داعيا (العبادي الى التعامل مع البارزاني على أنه يمثل نفسه وحزبه فقط ). مبينا ان (البارزاني ادى دوراً غير موفق للعلاقة بين المركز والإقليم طوال الاعوام الماضية ولم ينجح في إيجاد علاقة انسيابية بل كان سبباً رئيسياً للخلافات) على حد قوله. مطالبا (العبادي السعي بجدية لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم وأن يحسم قضية الملف النفطي بما يخدم مصلحة الطرفين). ملوحا (باتخاذ الإجراءات الرقابية والبرلمانية بحق العبادي في حال عدم القيام بحل ملف النفط والرواتب).

الى ذلك طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية بالافراج عن الصحفيين والمصورين الذين اعتقلتهم القوات الامنية في اقليم كردستان جراء تغطية احداث تظاهرات المعلمين المحتجين على تأخر صرف الرواتب. وقال رئيس المرصد هادي جلو مرعي لـ (الزمان) امس (نطالب بالافراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا من قبل القوات الامنية في الاقليم جراء تغطية احداث تظاهرات المعلمين المحتجين على تأخر صرف رواتبهم). واضاف (ندين الاعمال التي تقوم بها السلطات الأمنية في محافظتي السليمانية وأربيل بالإعتداء على الصحفيين والمراسلين والمصورين وإحتجازهم بالقوة مع معداتهم الصحفية). واوضح مرعي ان (تظاهرات المعلمين في الاقليم ستتجدد وهذا سينعكس على واقع الحياة في الاقليم ويؤدي الى تأخر بدء العام الدراسي الجديد). وقال مدير مكتب المرصد في كردستان خالد دربندي في بيان امس ان (قوة أمنية في قضاء رانية إعتدت على صحفيين ومنعتهم من الاستمرار في تغطية التظاهرات التي نظمها المعلمون احتجاجاً على تأخر رواتبهم). وأضاف ان (قوة أمنية اخرى قامت بضرب مصورين ومصادرة كاميراتهم). من جانبها قررت السلطات في كردستان تأجيل بدء العام الدراسي على خلفية تظاهر آلاف المعلمين من محافظة السليمانية . وشهدت معظم مدن المحافظة تظاهرات فيما فرضت قوات الأمن في أربيل إجراءات أمنية مشددة في الأماكن العامة لمنع خروج تظاهرات مماثلة. وكان المتظاهرون قد رفعوا شعارات تدعو الى محاسبة الحكومة. وقالت المدرسة بهار محمد (لن تفتح أبواب المدارس حتى تتم محاسبة الفاسدين الذين يقفون وراء سوء الأوضاع الاقتصادية).