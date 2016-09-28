– September 28, 2016

قانون العفو خال من حكم القوات الأجنبية- طارق حرب

صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها (4416) يوم 2016/9/26 متضمنة نشر قانون العفو رقم (27) لسنة 2007 وحيث ان الذي يعول عليه في تطبيق القانون هو الصيغة التي وردت في جريدة الوقائع ولا يعمل باي نص اخر سواء كان اوليات مجلس النواب او اوليات رئاسة الجمهورية او ما نشر في وسائل الاعلام تطبيقا لحكم قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 واذا كان القانون نافذا من يوم 2016/8/25 فان تنفيذه سيكون من يوم النشر في الجريدة لاجل حرمان من يرتكب الجريمة بعد 25/8 من الشمول بالعفو ولاجل تنفيذ الحكم الوارد في المادة (129) من الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية ويلاحظ على قانون العفو ما يلي :-

1- انه جاء خاليا من الحكم الذي نشر في جميع وسائل الاعلام والذي يقرر شمول العفو اذا كان المجنى عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية وعدم ذكر هذا الحكم الذي روج له سابقا يعني تطبيق الاحكام الواردة في الشمول بالعفو او عدم الشمول بالعفو والشمول باعادة المحاكمة او عدم اعادة المحاكمة اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي اجنبيا فلا يوجد في قانون العفو نص خاص يتناول العفو عن القضايا التي كان فيها المجني عليه مجني عليه والمدعي بالحق الشخصي اجنبيا طالما ان ذلك لم يرد في نصوص القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية .

2- لقد اشترط القانون لاجل العفو واعادة المحاكمة ان لا يكون المشمول بالعفو الجديد كان قد سبق شموله بالعفو السابق بموجب القانون (19) لسنة 2008 وان لا يكون قد تم شموله بالعفو الخاص اي العفو الوارد في المراسيم الجمهورية وهذا شرط اولي يجب التأكد منه قبل الشمول بالعفو بالاضافة الى شرط تنازل المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي لاجل الشمول بالعفو وهذا يشمل عددا كبيرا من الدعاوى والقضايا التي سيتم تدقيقها لاجل الشمول بالعفو وعدم التثبت من واقعة عدم الشمول بالعفو السابق او واقعة تنازل المجني عليه فان ذلك يعني عدم تطبيق الاحكام الخاصة بالعفو الجديد وهي وان كانت شروطا معقدة لكنها شروط اشترطها القانون يجب الالتزام بها .